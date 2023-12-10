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13 поразительных изобретений, которые есть не во всех странах

13 поразительных изобретений, которые есть не во всех странах

Автор:
10 декабря 2023 22:56
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Внедрить   Не во всех   Поразительные   изобретения   страны   технологии   
1383
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Любая страна старается по максимуму использовать новые технологии, но некоторые государства и города уже живут в будущем. В этом посте вы увидите гениальные изобретения, которые не помешало бы внедрить повсеместно.

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Метки: Внедрить   Не во всех   Поразительные   изобретения   страны   технологии   
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3  комментария
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Роман 5 минут назад
Я в такой "ресторан" не пойду. Полку для кофе прикрутили, а пол до бетона протёрли.....
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36k
Андрей Иванов Минуту назад
На удивление подборка вполне рабочих девайсов. Не то, чтобы необходимых, но вполне себе нужных
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38k
Вепс 2 минуты назад
А где изобретения то? Ни одного так и не увидел.
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