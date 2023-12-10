13 поразительных изобретений, которые есть не во всех странах

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Любая страна старается по максимуму использовать новые технологии, но некоторые государства и города уже живут в будущем. В этом посте вы увидите гениальные изобретения, которые не помешало бы внедрить повсеместно.
1. В Пекине есть машины по переработке вторсырья, которые обменивают билет в метро на пластиковую бутылку
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2. В этом магазине вы можете собирать грибы самостоятельно, более свежих грибов, чем эти, вы не найдете
3. В туалете супермаркета в Голландии вы можете попробовать туалетную бумагу, которая соответствует вашим предпочтениям
7. Авиакомпания Сингапура раздала подарки всем пассажирам, прибывшим в рождественскую ночь в 0:00
8. В аэропорту Колумбуса, штат Огайо, в женском туалете есть бесплатный дозатор прокладок и тампонов
9. В аэропорту Миннеаполиса есть беговая дорожка, которая позволит заряжать телефон во время тренировки
10. В супермаркете установили термометр, чтобы определять уровень сладости в зависимости от цвета и сорта яблока
11. В этом ресторане есть полка, на которую можно поставить кофе, когда вы открываете дверь
12. Автомат в аэропорту Амстердама позволяет распечатать нужный вам знак, чтобы поприветствовать вашего знакомого путешественника
13. В этом магазине был создан миниатюрный макет, чтобы желающие могли опробовать различные типы камер и объективов
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