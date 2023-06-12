"В США создали ходячий манекен, который дышит и потеет"

По всей территории США тысячи жителей ежегодно умирают от теплового удара и других заболеваний, связанных с жарой. По мере изменения климата эти цифры увеличиваются. В одном только округе Марикопа штата Аризона за 2022 год от медицинских проблем, связанных с жарой, умерло 425 человек. Это на 100 человек больше по сравнению со статистикой 2021 года. Исследователи надеются снизить эти цифры, определив, как люди разного возраста с разными типами телосложения и заболеваниями реагируют на экстремальную жару, долгое пребывание на солнце и другие условия.