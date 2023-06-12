"В США создали ходячий манекен, который дышит и потеет"

Ученые из Университета штата Аризона создали ходячий манекен, который потеет, дрожит, ходит и дышит как человек. Цель создания такого дроида — изучать, как на наш организм влияет перегрев, и помочь бороться с влиянием экстремальных температур.
ANDI - тестовый дроид-манекен, который создали специалисты Аризонского государственного университета. Для его создания учёные перестроили робота, используемого компаниями по производству одежды для спортивного снаряжения, чтобы имитировать на нём функции человеческого тела. Дроид оснащён синтетическими порами для искусственного потоотделения и датчиками температуры на 35 участках тела. Это также первый термоманекен, пригодный для использования на открытом воздухе.
С помощью дроида учёные намерены понять, как наше тело переносит различные суровые условия, включая экстремальные температуры. Для испытаний устойчивого робота даже могут подвергнуть воздействию экстремальных температур пустыни Аризона.
"Мы не можем поместить людей в опасные экстремальные условия и проверить, что произойдёт. Но были ситуации, когда люди умирали от жары, и мы до конца не понимали, что произошло. Дроид может помочь нам разобраться в этом," - рассказала специалист по атмосферным воздействиям Дженни Ванос.
По всей территории США тысячи жителей ежегодно умирают от теплового удара и других заболеваний, связанных с жарой. По мере изменения климата эти цифры увеличиваются. В одном только округе Марикопа штата Аризона за 2022 год от медицинских проблем, связанных с жарой, умерло 425 человек. Это на 100 человек больше по сравнению со статистикой 2021 года. Исследователи надеются снизить эти цифры, определив, как люди разного возраста с разными типами телосложения и заболеваниями реагируют на экстремальную жару, долгое пребывание на солнце и другие условия.
В лаборатории, которую эксперты называют "Тёплой комнатой", дроид подвергается воздействию ветра, солнечной радиации и температур до 60 градусов Цельсия. Кроме того, температуру в лаборатории можно регулировать таким образом, чтобы имитировать различные формы теплового воздействия, которые характерны для любой точки нашей планеты. Но самую большую работу дроид проделывает на открытом воздухе, в пустыне. Датчики ANDI собирают данные о реакции типа телосложения на солнечную радиацию, инфракрасное излучение и другое тепло.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Да пусть потеет, главное чтобы в лаборатории не пердел.
"Мы не можем поместить людей в опасные экстремальные условия" -- прекрасно можете. Вы же не сбрасываете человека на полгода в долину Смерти без всяких средств. Чел прогуливается в ваших костюмах, а рядом ползет машина с медиками и прочей рекреацией, постоянно снимая данные с тех же датчиков. Кроме того, человек даст гораздо более важную информацию - личные ощущения, помимо мертвого массива чисел.
Естесственно, в "космонавты" берут по строгому медицинскому отбору.