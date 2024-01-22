12 полезных изобретений, которые уже внедрили в некоторых странах

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Человеческая изобретательность безгранична, и люди всегда пытаются найти решение любой проблемы. Идеи, которые кажутся довольно простыми, на самом деле решают досадные повседневные мелочи. Некоторые страны уже внедрили их в жизнь, и наглядно показали насколько это практично и удобно. Взгляните!
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4. Климатические аппараты в магазинах, чтобы люди могли провести испытание одежды на морозоустойчивость и непромокаемость
9. Тележки для покупок, которые поставляются с увеличительными стеклами, помогающими читать мелкий шрифт на этикетках
11. В ресторанах есть этикетки, на которых указано, сколько было выпито из бутылки и сколько за это нужно будет заплатить
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Да это перевернет весь мир просто.
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Да еще с полуоткрытыми глазами