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12 полезных изобретений, которые уже внедрили в некоторых странах

12 полезных изобретений, которые уже внедрили в некоторых странах

Автор:
22 января 2024 21:40
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Внедрили   изобретения   повседневные   полезные   проблемы   страны   
1188
13

Человеческая изобретательность безгранична, и люди всегда пытаются найти решение любой проблемы. Идеи, которые кажутся довольно простыми, на самом деле решают досадные повседневные мелочи. Некоторые страны уже внедрили их в жизнь, и наглядно показали насколько это практично и удобно. Взгляните!

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Метки: Внедрили   изобретения   повседневные   полезные   проблемы   страны   
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10  комментариев
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32k
Владимир Час назад
О боже-боже, интернет взорван в клочья. Лампочка над туалетом, мыло с дыркой, лупа...
Да это перевернет весь мир просто.
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14k
Алексей 2 минуты назад
Климатический аппарат - бомба
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9k
Шамсуддин 3 минуты назад
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20k
Bill 3 минуты назад
"Брызговик перед писсуаром для защиты обуви" - это сильно! Хоть скажите в какой стране мужики разучились не ссать на ноги?
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117k
Z_Павел Юрьевич_V 4 минуты назад
Уже чаще чем раз в месяц...
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5k
Горожанин Полчаса назад
21 век, а средства от дураков всё нет. Наоборот, всё больше товаров и услуг для дураков. Эволюция пошла не туда.
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1k
Тамара Витальевна Полчаса назад
Лупы в Магнитах висят ,на стеллажах. Вот удивили....
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4k
10001011101100 56 минут назад
т.е. мужик должен сидя ссать?!
.
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