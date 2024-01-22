12 полезных изобретений, которые уже внедрили в некоторых странах

Человеческая изобретательность безгранична, и люди всегда пытаются найти решение любой проблемы. Идеи, которые кажутся довольно простыми, на самом деле решают досадные повседневные мелочи. Некоторые страны уже внедрили их в жизнь, и наглядно показали насколько это практично и удобно. Взгляните!