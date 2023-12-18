О морозостойкости некоторых животных

Несколько живых существ, которые неплохо себя чувствуют при сильных морозах.
Холод — это не только повод укутаться в плед и бахнуть чайку с лимончиком. Это настоящий убийца, от прикосновения которого погибает множество живых существ. Но при этом появляются новые, способные сохранять внутренний огонь в морозах. И в зависимости от способа защиты, предел устойчивости к холодам может быть совсем разным.
Возьмём, например, людей. Мы — те ещё мерзляки. Когда столбик термометра опускается ниже отметки в 20 градусов, телу уже приходится подключать механизмы терморегуляции, что помогут сохранить тепло. Но с помощью технологий мы изрядно прокачались.
Муравьи, кстати, пошли тем же путём. Насекомые гарантированно погибают при 0°С вне зависимости от жизненной стадии. Но работяги побороли холода с помощью грамотного градостроительства. Их зимовочные камеры располагаются на глубине в 40-50 сантиметров. Толстый слой земли и снега работает как теплоизолятор, а выделяемое телами тепло поддерживает приемлемую температуру. Поэтому муравьи спокойно переживают холода в −30-40°С. А виды, поселившиеся в тундре, добавляют в свою кровь природный антифриз и уже могут посоревноваться с полярниками.
А вот рептилии и амфибии впадают в отключку гарантированно, иначе им зиму не пережить. Причём живородящие ящерицы — самые северные рептилии планеты, тщательно скрывают свои секреты морозоустойчивости. Исследования показывают, что животные плохо переносят даже небольшое охлаждение. Однако они выживают даже в лесотундрах, где температура воздуха может опускаться до -45-50°С.
Из холоднокровных позвоночных их обходит разве что сибирский углозуб. Этот родич тритона поистине легендарен. О его способности переживать низкие температуры говорит один примечательный факт. В 1973 году команда советских учёных исследовала чукотскую вечную мерзлоту и обнаружила вмороженного в лёд углозуба. Когда углозуба обогрели, животинка пришла в себя и прожила в лаборатории ещё полгода. Амфибия прожила бы ещё больше, если бы учёные не захотели её вскрыть. Радиоуглеродный анализ показал, что малыш-углозуб появился на свет примерно 90 лет назад!
И всё это время над ним бродили представители арктической фауны: песцы, северные олени, лемминги и прочие животины, вполне способные выдерживать мороз в -40°С без этих ваших анабиозов. Но переплюнул их всех овцебык. Это животное считается самым морозостойким млекопитающим планеты. Его четырёхслойная шерсть создаёт шубу длиной в метр, из которой высовывается лишь морда. Дополнительно под шерстью прячется толстенький слой жира — ещё одного прекрасного теплоизолятора. Благодаря такой защите овцебык умудряется выдерживать температуру в -70°С.
Но переплюнула его самая обычная бабочка! Некоторые виды бабочек развили просто невероятную устойчивость. В лабораторных условиях куколки бабочки-махаона способны выдерживать температуру до -196°С! Их секрет — особые белковые соединения в межклеточной жидкости. Они являются точками кристаллизации. Вода превращается в лёд вне клеток, не повреждая их. А сами клетки, засушенные и спящие, остаются в целости и сохранности.
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