О морозостойкости некоторых животных

Из холоднокровных позвоночных их обходит разве что сибирский углозуб. Этот родич тритона поистине легендарен. О его способности переживать низкие температуры говорит один примечательный факт. В 1973 году команда советских учёных исследовала чукотскую вечную мерзлоту и обнаружила вмороженного в лёд углозуба. Когда углозуба обогрели, животинка пришла в себя и прожила в лаборатории ещё полгода. Амфибия прожила бы ещё больше, если бы учёные не захотели её вскрыть. Радиоуглеродный анализ показал, что малыш-углозуб появился на свет примерно 90 лет назад!