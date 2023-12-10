Актриса МХТ имени Чехова Мария Зорина перевела мошенникам 20 миллионов рублей

Ох уже эти люди искусства, витающие в облаках. Актрису МХТ имени Чехова Марию Зорину развели на 20 миллионов от имени замруководителя Департамента культуры Москвы. В ужасе она продала свою квартиру и машину, чтобы отправить деньги мошенникам.
В конце сентября Марии позвонили через соцсеть. Мужчина на том конце провода представился заместителем руководителя Департамента культуры Сергеем Перовым и сказал, что данные работников культуры утекли. Из-за этого счета женщины взломали, деньги нужно срочно спасать. Марию тут же проинструктировали: придётся вывести все накопления и перевести на специальный сберегательный счет, - пишет BAZA.
Актриса явно испугалась — она сняла деньги со всех своих карт и перевела на счёт, который ей продиктовали, 1,8 миллиона. После этого мошенники уговорили её взять кредит на 183 тысячи.
В октябре кошмар продолжился. На женщину давили, запугивали, советовали спрятать деньги.
Мария постоянно снимала и переводила неизвестным большие суммы: 878 тысяч, потом 3 миллиона, потом еще 400 тысяч.
Кульминацией нетеатральной трагедии стала квартира: в ноябре Марии сказали, что мошенники уже продали её жильё на улице Генерала Антонова и нужно провести еще одну сделку, чтобы вернуть имущество себе.
Покупатель нашелся быстро — Мария отправилась к нотариусу, продала квартиру, а полученные 12 миллионов снова положила на «сберегательный счёт».
За квартирой последовала и машина — в начале декабря мошенники убедили Марию продать свою БМВ. Все деньги с продажи она перевела всё на тот же сберегательный счёт и только после этого догадалась, что всё это время общалась с мошенниками.
Итоговая сумма ущерба составила 19 822 000 рублей. Мошенников ищет полиция.
Источник:
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А некоторые ведь им в рот смотрят, на блоги их и инстаграммы подписаны, цитируют, думают. если человек сыграл в фильме гениального учёного, то и в жизни он - крайне умён. Увы это далеко не так.. Касается актёров, спортсменов, певцов и многих публичных личностей, которым организован кредит доверия за счёт популярности в СМИ, но по факту смекали у них не всегда хватает чтоб решать даже бытовые проблемы.
В данном случае важен факт, что теперь, часто мошенники начинают свой разговор при помощи взломанных телефонов, от имени начальников своих жертв, поэтому у них сразу появляется некий кредит доверия к источнику информации.
Куда запятую ни поставь, что в лоб что в 3.14-зду.
Уверен, этой актрисе надо дать главную роль в спектакле по сценарию на основе этого романа!
В начале 00-х я думал, что общество чему-то научилось. Оказывается да. Научилось. По тысяче давать, это какой-то кошмар. Нужно давать больше. Поэтому желаю этим персонажам удачи. Это вычленяет из общества идиотов. А НЕ идиоты (которые тоже не Нобелеские лауреаты по экономике) поднимают такое бабло, что бюджеты регионов просто плачут горьким слезами. Надеюсь она завтра на вокзале с картонкой будет сидеть. Хотя, если у неё попросят отдать картонку со словами " мне на операцию дедушке", она и её отдаст...