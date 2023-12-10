Актриса МХТ имени Чехова Мария Зорина перевела мошенникам 20 миллионов рублей

Актриса явно испугалась — она сняла деньги со всех своих карт и перевела на счёт, который ей продиктовали, 1,8 миллиона. После этого мошенники уговорили её взять кредит на 183 тысячи.

В октябре кошмар продолжился. На женщину давили, запугивали, советовали спрятать деньги.

Мария постоянно снимала и переводила неизвестным большие суммы: 878 тысяч, потом 3 миллиона, потом еще 400 тысяч.

Кульминацией нетеатральной трагедии стала квартира: в ноябре Марии сказали, что мошенники уже продали её жильё на улице Генерала Антонова и нужно провести еще одну сделку, чтобы вернуть имущество себе.

Покупатель нашелся быстро — Мария отправилась к нотариусу, продала квартиру, а полученные 12 миллионов снова положила на «сберегательный счёт».