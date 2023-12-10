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Актриса МХТ имени Чехова Мария Зорина перевела мошенникам 20 миллионов рублей

Актриса МХТ имени Чехова Мария Зорина перевела мошенникам 20 миллионов рублей

Автор:
10 декабря 2023 22:13
Сообщество : Мошенничество
Метки: МХТ   Мария Зорина   актриса   обман   развод   телефонные мошенники   
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Ох уже эти люди искусства, витающие в облаках. Актрису МХТ имени Чехова Марию Зорину развели на 20 миллионов от имени замруководителя Департамента культуры Москвы. В ужасе она продала свою квартиру и машину, чтобы отправить деньги мошенникам.

В конце сентября Марии позвонили через соцсеть. Мужчина на том конце провода представился заместителем руководителя Департамента культуры Сергеем Перовым и сказал, что данные работников культуры утекли. Из-за этого счета женщины взломали, деньги нужно срочно спасать. Марию тут же проинструктировали: придётся вывести все накопления и перевести на специальный сберегательный счет, - пишет BAZA.

Актриса явно испугалась — она сняла деньги со всех своих карт и перевела на счёт, который ей продиктовали, 1,8 миллиона. После этого мошенники уговорили её взять кредит на 183 тысячи.

В октябре кошмар продолжился. На женщину давили, запугивали, советовали спрятать деньги.

Мария постоянно снимала и переводила неизвестным большие суммы: 878 тысяч, потом 3 миллиона, потом еще 400 тысяч.

Кульминацией нетеатральной трагедии стала квартира: в ноябре Марии сказали, что мошенники уже продали её жильё на улице Генерала Антонова и нужно провести еще одну сделку, чтобы вернуть имущество себе.

Покупатель нашелся быстро — Мария отправилась к нотариусу, продала квартиру, а полученные 12 миллионов снова положила на «сберегательный счёт».

За квартирой последовала и машина — в начале декабря мошенники убедили Марию продать свою БМВ. Все деньги с продажи она перевела всё на тот же сберегательный счёт и только после этого догадалась, что всё это время общалась с мошенниками.

Итоговая сумма ущерба составила 19 822 000 рублей. Мошенников ищет полиция.

Источник:

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Метки: МХТ   Мария Зорина   актриса   обман   развод   телефонные мошенники   
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41  комментарий
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20k
Вишенка Крокодилова Час назад
Еще одна дура.
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2k
Алексей 3 минуты назад
Не верю!
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130
Топор плывёт 3 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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41k
Example 6.2.6 4 минуты назад
Творческие люди, зачастую играю написанные роли, излагают заученные умные мысли на сцене, а в обычной жизни - зачастую умом особо не блещут. Вот какой-нить актёр порой на ТВ рот откроет, сидишь и думаешь.. "Голубчик, ты б молчал лучше, сошёл бы за умного"..
А некоторые ведь им в рот смотрят, на блоги их и инстаграммы подписаны, цитируют, думают. если человек сыграл в фильме гениального учёного, то и в жизни он - крайне умён. Увы это далеко не так.. Касается актёров, спортсменов, певцов и многих публичных личностей, которым организован кредит доверия за счёт популярности в СМИ, но по факту смекали у них не всегда хватает чтоб решать даже бытовые проблемы.
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38k
Вепс 8 минут назад
Бред полный.
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10k
Пётр 9 минут назад
Уухххх столько лет, а ума не нажила.....мда видимо прав был Антибиотик...
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1k
asd 15 минут назад
Эту историю желательно рассказать знакомым и родителям (если у кого есть), напомнить что мошенники не исчезли и совершенствуются.
В данном случае важен факт, что теперь, часто мошенники начинают свой разговор при помощи взломанных телефонов, от имени начальников своих жертв, поэтому у них сразу появляется некий кредит доверия к источнику информации.
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31k
Григорий 17 минут назад
Про ее умственные уже отписались все, но хорошие у нее родственники и друзья - ни с кем не советовалась, никому не сказала, только кидал слушалась.
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9k
Maximvs 20 минут назад
Был бы жив Станиславский, он бы тоже сказал "верю" и перевел бы мошенникам 50 миллионов
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1k
Aleksei 22 минуты назад
ох и дурочка же вы Маша...
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9k
Привыкли руки к топорам. 23 минуты назад
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1k
ОТДЕЛ К Полчаса назад
Я так понимаю подвели итоги и это победитель года в номинации "Дебил года"? Ну бывает, что могут доверчивого человека обмануть. Но чтобы так долго и жирно доить?! М-да...
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2k
Николай Полчаса назад
Мне бы лучше перевела. Как одуплилась бы от желания сотворить какую-нить хрень, я б ей вернул...
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7k
Neo Полчаса назад
Только один вопрос. Как с таким уровнем интуиции можно было заработать те самые 20 лямов?
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28k
Егор Полчаса назад
Мошенники оказались получше как актеры.
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176
Александра С 38 минут назад
Полная дура красивая.
Куда запятую ни поставь, что в лоб что в 3.14-зду.
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2k
Rom 42 минуты назад
..."и только после этого догадалась".... Тут даже сказать нечего.
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36k
АнтонПолднев 47 минут назад
Марафон дебилов продолжается. Ребята, жгите огнём!

В начале 00-х я думал, что общество чему-то научилось. Оказывается да. Научилось. По тысяче давать, это какой-то кошмар. Нужно давать больше. Поэтому желаю этим персонажам удачи. Это вычленяет из общества идиотов. А НЕ идиоты (которые тоже не Нобелеские лауреаты по экономике) поднимают такое бабло, что бюджеты регионов просто плачут горьким слезами. Надеюсь она завтра на вокзале с картонкой будет сидеть. Хотя, если у неё попросят отдать картонку со словами " мне на операцию дедушке", она и её отдаст...
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16k
GROMOZEKA 53 минуты назад
Что в очередной раз доказывает, что актеры, не великого ума люди
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470
3zo672nyb9t0 GROMOZEKA 24 минуты назад
Вовсе нет, доказывает только то, что актеры тоже люди, и тоже попадаются на уловки мошенников.
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20k
Bill 55 минут назад
Артисты, клоуны, художники, театралы и прочие паяцы - это особая каста людей. Их нельзя воспринимать серьезно. Им можно аплодировать только когда они на сцене.
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17k
Majul Час назад
Если в голове пусто, то лечится это только так. Хотя не факт, что поможет.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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