Светлана Жгун: судьба актрисы, которая сама загубила карьеру и личную жизнь

Светлана Жгун была одной из красивейших актрис советского кино. Пик её славы пришёлся на 1960-1970 гг., тогда она снялась в “Голубой чашке”, “Товарище Арсении”, “Жди меня, Анна”, “Телеграмме”, “12 стульях” и многих других фильмах.

Светлана не забывала и о личной жизни. С первым мужем, Геннадием Ниловым, она познакомилась в Ленинграде, во время учёбы в театральном. Парень видный, да ещё и родственник легендарного актёра Павла Кадочникова. Породнишься с таким - и все двери перед тобой будут открыты.