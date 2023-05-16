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Светлана Жгун: судьба актрисы, которая сама загубила карьеру и личную жизнь

Светлана Жгун: судьба актрисы, которая сама загубила карьеру и личную жизнь

Автор:
16 мая 2023 00:53
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   актриса   брак   кино   развод   роли   светлана жгун   судьба   
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Казалось, у неё было всё. Но счастливой так и не стала.

Светлана Жгун была одной из красивейших актрис советского кино. Пик её славы пришёлся на 1960-1970 гг., тогда она снялась в “Голубой чашке”, “Товарище Арсении”, “Жди меня, Анна”, “Телеграмме”, “12 стульях” и многих других фильмах.

Светлана не забывала и о личной жизни. С первым мужем, Геннадием Ниловым, она познакомилась в Ленинграде, во время учёбы в театральном. Парень видный, да ещё и родственник легендарного актёра Павла Кадочникова. Породнишься с таким - и все двери перед тобой будут открыты.

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Неизвестно, думала ли об этом Светлана, но со свадьбой она не тянула и вскоре молодые люди расписались. Кстати, Кадочников был очень недоволен - он сильно давил на молодого родственника и объяснял, что сначала нужно получить диплом, состояться в профессии, а потом уже бежать в ЗАГС. Но Геннадий его не слушал. Но когда Светлана забеременела, молодой супруг сразу опечалился и побежал к влиятельному Кадочникову. Тот помог с абортом и после этого отношения молодожёнов не заладились. И брак быстро распался.

Но Света не унывала: закончила театральный институт, стала играть в театре и сниматься в кино. На съёмках “Повести пламенных лет” познакомилась с Александром Борисовым, случился бурный роман, беременность, пара переехала в Москву и сыграла свадьбу. Там родилась дочь Лида и вроде бы получилась счастливая семья. Но через семь лет и этот союз закончился разводом.

Третий и последний брак был с режиссёром Алексеем Салтыковым. Всё бы ничего, но вскоре выяснилось, что супруг крепко пьёт. Вскоре к этому пристрастилась и Светлана. Через какое-то время Алексею надоело быть алкоголиком и он завязал, а вот Света не смогла и покатилась по наклонной. С мужем развелась, в кино звали лишь изредка, дочь выросла и уехала с мужем в Европу.

Актриса пыталась бороться с зависимостью, несколько раз ложилась в больницу. А потом снова уходила в запой. Здоровье уже было не то и во время последнего телефонного разговора с дочерью, Светлана пожаловалась, что чувствует себя просто ужасно. А через несколько дней умерла - у неё была двухсторонняя пневмония с осложнениями.

Светлане Жгун было всего 63 года.

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Метки: СССР   актриса   брак   кино   развод   роли   светлана жгун   судьба   
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