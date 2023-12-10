«Вы действительно феноменальные ребята»: чемпион UFC Конор Макгрегор стоя аплодировал гимну России

После этого в сети его признали «нашим парнем».
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор приехал на боксёрский турнир в ОАЭ. Посетил поединок россиянина Альберта Батыргазиева с кубинцем Ласаро Альваресом, они бились за профессиональный титул IBA, и поздравил нашего спортсмена с победой.
Когда заиграл российский гимн - Макрегор встал вместе со всеми и поаплодировал. Рядом с ним был наш боец UFC - Пётр Ян.
Источник:
Макгрегор приезжал и в Россию. Первый раз примчался к нам в 2018-м, на чемпионат мира по футболу. Тогда Конор запустил серию своего вискаря и грамотно пристроил первую бутылку именного бухлишка:
Первая бутылка, которая была произведена, подарена Владимиру Владимировичу Путину во время чемпионата мира по футболу. Для меня честь и привилегия вновь быть здесь и радоваться тому, что люди тоже могут приобрести этот виски.
Через год Макгрегор снова приехал в Москву:
Мне так нравится, что я вновь с вами здесь на территории матушки-России. Из России с любовью. И я чувствую эту любовь каждый раз, когда приезжаю в эту прекрасную страну и в этот восхитительный город.
А во время эфира на отечественном ТВ, ему напомнили о посте в соцсетях: Конор выложил фото с хоккеистом Александром Овечкиным и подписал его «Рукописи не горят!»
Почему я подписал фото «Рукописи не горят»? Мне просто кажется, что это довольно известная цитата в русской культуре, и я хотел показать свое уважение к русскому народу. Вы действительно феноменальные ребята, честные, трудолюбивые. Вы нация, которая борется. Я вас очень уважаю за это.
С Конором или без него, но Россия уверенно возвращается в мировой спорт. А что касается ирландца - ему уже 35 лет, но карьеру он завершать не собирается. Следующий поединок проведёт весной 2024-го с Майклом Чендлером.
Источник:
- "Политическое землетрясение": в Нидерландах на выборах в Парламент побеждает антиисламская "Партия свободы"
- Конор Макгрегор захотел стать президентом Ирландии
- Коннор Макгрегор в четвёртый раз стал отцом
- Подросток из России выиграл международный конкурс саксофонистов в Бельгии
- «Команда Хабиба может приехать из Дагестана и полностью захватить США»: глава UFC заявил, что в Америке выросло поколение трусов