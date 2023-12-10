«Вы действительно феноменальные ребята»: чемпион UFC Конор Макгрегор стоя аплодировал гимну России

Первая бутылка, которая была произведена, подарена Владимиру Владимировичу Путину во время чемпионата мира по футболу. Для меня честь и привилегия вновь быть здесь и радоваться тому, что люди тоже могут приобрести этот виски.

Через год Макгрегор снова приехал в Москву: