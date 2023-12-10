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«Вы действительно феноменальные ребята»: чемпион UFC Конор Макгрегор стоя аплодировал гимну России

«Вы действительно феноменальные ребята»: чемпион UFC Конор Макгрегор стоя аплодировал гимну России

Автор:
10 декабря 2023 19:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ufc   Видео   Победа   Чемпион   конор макгрегор   российский гимн   
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После этого в сети его признали «нашим парнем».

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор приехал на боксёрский турнир в ОАЭ. Посетил поединок россиянина Альберта Батыргазиева с кубинцем Ласаро Альваресом, они бились за профессиональный титул IBA, и поздравил нашего спортсмена с победой.

Когда заиграл российский гимн - Макрегор встал вместе со всеми и поаплодировал. Рядом с ним был наш боец UFC - Пётр Ян.

Макгрегор приезжал и в Россию. Первый раз примчался к нам в 2018-м, на чемпионат мира по футболу. Тогда Конор запустил серию своего вискаря и грамотно пристроил первую бутылку именного бухлишка:

Первая бутылка, которая была произведена, подарена Владимиру Владимировичу Путину во время чемпионата мира по футболу. Для меня честь и привилегия вновь быть здесь и радоваться тому, что люди тоже могут приобрести этот виски.

Через год Макгрегор снова приехал в Москву:

Мне так нравится, что я вновь с вами здесь на территории матушки-России. Из России с любовью. И я чувствую эту любовь каждый раз, когда приезжаю в эту прекрасную страну и в этот восхитительный город.

А во время эфира на отечественном ТВ, ему напомнили о посте в соцсетях: Конор выложил фото с хоккеистом Александром Овечкиным и подписал его «Рукописи не горят!»

Почему я подписал фото «Рукописи не горят»? Мне просто кажется, что это довольно известная цитата в русской культуре, и я хотел показать свое уважение к русскому народу. Вы действительно феноменальные ребята, честные, трудолюбивые. Вы нация, которая борется. Я вас очень уважаю за это.

С Конором или без него, но Россия уверенно возвращается в мировой спорт. А что касается ирландца - ему уже 35 лет, но карьеру он завершать не собирается. Следующий поединок проведёт весной 2024-го с Майклом Чендлером.

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Метки: ufc   Видео   Победа   Чемпион   конор макгрегор   российский гимн   
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5  комментариев
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10k
Billi_Bons 18 минут назад
Клычко минус поставил?
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Fishki_surfer 13 минут назад
"Все смешалось в доме Облонских" - гораздо более известная фраза.
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Бровеносец в потёмках 43 минуты назад
Этот агент Кремля уже на Миротворце?
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