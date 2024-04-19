Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию

В соревнованиях принимали участие команды из двух российских вузов. И обе показали себя неплохо. Но студенты "Вышки" закончили чемпионат, можно сказать, с триумфом.
Как-то совершенно буднично и незаметно прошла новость об очередной крупной победе российских программистов на чемпионате мира по программированию (ICPC). Соревнования несколько раз откладывались, поэтому в египетском городе Луксор прошло одновременно два финала состязаний за 2022 и 2023 год.
Отмечается, что в чемпионате принимали участие студенты из 33 стран, причём сразу из нескольких университетов. Россию на соревнованиях представляли программисты из "Высшей школы экономики" и МФТИ. Первые стали абсолютными чемпионами 47-го финала ICPC, опередив Пекинский университет, а также завоевали золотые медали в 46-ом финале. Команда МФТИ тоже показала неплохие результаты, завоевав третье место в 47-ом финале и пятое в 46-ом.
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Российских программистов поздравил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Чиновник отметил, правительство РФ, бизнес-сообщество и вузы стараются создавать необходимые условия для подготовки программистов, что в свою очередь помогает студентам становиться чемпионами и создавать независимые сервисы, интернет-инфраструктуру, программное обеспечение, что позволяет укреплять технологический суверенитет страны.
"Наша страна всегда славилась своими математиками и программистами. Именно благодаря их талантам, трудолюбию мы являемся одними из мировых лидеров по темпам цифровой трансформации экономики и социальной сферы. От всей души поздравляю студентов НИУ ВШЭ с заслуженной победой, а также команду Физтеха, ставшую финалистом чемпионата ICPC! Уверен, ваши навыки позволят создать инновационные технологические решения, обеспечивающие технологический суверенитет страны, о важности которого неоднократного говорил наш Президент Владимир Путин", — отметил Чернышенко.
ICPC — одно из крупнейших и наиболее престижных соревнований по программированию в мире. Команды состоят из трёх человек, представляющих свой университет. Соревнование длится 5 часов, на протяжении которых программисты решают задачи, показывая такие способности, как работа в команде, креативность, навыки принятия инновационных решений и умение действовать под давлением конкуренции в ограниченное время.
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