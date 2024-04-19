Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию

Как-то совершенно буднично и незаметно прошла новость об очередной крупной победе российских программистов на чемпионате мира по программированию (ICPC). Соревнования несколько раз откладывались, поэтому в египетском городе Луксор прошло одновременно два финала состязаний за 2022 и 2023 год.

Отмечается, что в чемпионате принимали участие студенты из 33 стран, причём сразу из нескольких университетов. Россию на соревнованиях представляли программисты из "Высшей школы экономики" и МФТИ. Первые стали абсолютными чемпионами 47-го финала ICPC, опередив Пекинский университет, а также завоевали золотые медали в 46-ом финале. Команда МФТИ тоже показала неплохие результаты, завоевав третье место в 47-ом финале и пятое в 46-ом.