Россиянка Анастасия Бондарук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Шахматистка Анастасия Бондарук выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам (рапиду) в узбекском Самарканде. Петербурженка Бондарук обыграла в тай-брейке представительницу Индии Хампи Конеру, которая занимает третье место в рейтинге Международной шахматной организации (FIDE).

Женский турнир игрался в 11 туров. Каждая партия длилась 15 минут с добавлением 10 секунд на ход игрока. По итогам 11 туров одинаковое количество очков (8,5) набрали Бондарчук, Конеру и китаянка Тинцзе. Однако по дополнительным показателям титул чемпионки мира разыграли шахматистки из России и Индии.