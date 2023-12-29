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Россиянка Анастасия Бондарук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Россиянка Анастасия Бондарук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Автор:
29 декабря 2023 13:12
Сообщество : Спорт
Метки: Анастасия Бондарук   Видео   Победа   Самарканд   чемпионат   шахматы   
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Это первая большая победа шахматистки из Петербурга.

Шахматистка Анастасия Бондарук выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам (рапиду) в узбекском Самарканде. Петербурженка Бондарук обыграла в тай-брейке представительницу Индии Хампи Конеру, которая занимает третье место в рейтинге Международной шахматной организации (FIDE).


Женский турнир игрался в 11 туров. Каждая партия длилась 15 минут с добавлением 10 секунд на ход игрока. По итогам 11 туров одинаковое количество очков (8,5) набрали Бондарчук, Конеру и китаянка Тинцзе. Однако по дополнительным показателям титул чемпионки мира разыграли шахматистки из России и Индии.

"Наши шахматисты продолжают завоевывать медали на самых главных мировых соревнованиях. Анастасия Боднарук, в этом году ставшая чемпионкой страны по быстрым шахматам и затем в составе команды России победившая на турнире ШОС в Китае, сейчас блистательно выиграла чемпионат мира по рапиду среди женщин.


Наша спортсменка лидировала большую часть дистанции и в невероятно нервном дополнительном матче с опытной Хампи Конеру смогла оправиться после поражения, отыграться и затем победить. Это выдающееся достижение и высокая награда на одном из самых престижных турниров, который собирает всех шахматных звезд. Поздравляю Анастасию и всех российских любителей шахмат с таким прекрасным результатом! Желаю удачи нашим спортсменам на чемпионате мира по блицу!" — заявил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов по итогам соревнований.


Добавим, что в десятку лучших на чемпионате также вошли ещё четыре представительницы России —Валентина Гунина, Екатерина Лагно, Александра Горячкина и Лея Гарифуллина. Девушки заняли с 7-го по 10-е места.

Анастасии Боднарук 31 год. В 2015 году она стала победителем женского командного чемпионата Европы в составе сборной, в 2019 году завоевала первое место по блицу в России, а теперь она еще и чемпионка мира по рапиду. С чем её и поздравляем!

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Метки: Анастасия Бондарук   Видео   Победа   Самарканд   чемпионат   шахматы   
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6
sergej 5 часов назад
Молодец! Мои поздравления!
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205
LiET 4 часа назад
Только ее фамилия Боднарук, а не Бондарук и тем более не Бондарчук. Поздравляю, очень неожиданно и круто!
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5k
foggen2 5 часов назад
Умничка!
В самом буквальном смысле этого слова.
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