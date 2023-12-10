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Игры маленькой панды с мамой в Московском зоопарке

Игры маленькой панды с мамой в Московском зоопарке

Автор:
10 декабря 2023 13:10
Сообщество : Животные
Метки: Ailuropoda melanoleuca   Большая панда   Медвежьи   Пандовые   кусь   медвежата   московский зоопарк   
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Игры маленькой панды с мамой попали на видео, опубликованное в Telegram-канале генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой. В ролике панда Диндин и ее детеныш обнимаются, хватают друг друга за мордочки, кусаются.

Увиденное умилило пользователей сети. «Что за милота», «Как сытно кушает Диндин», «Девчули в деле», «Какое счастье!», «»Я родила панду», — поняла Диндин, когда малышка начала ее кусать», «Мама чудесная и радостная. Два чуда природы», — написали юзеры в комментариях.


На другом видео уже виден прогресс. Малышка подросла и встает на четыре лапы.


Ранее этот опасный хышник сделал жестокий «Кусь» сотруднице зоопарка!


Источник:

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Метки: Ailuropoda melanoleuca   Большая панда   Медвежьи   Пандовые   кусь   медвежата   московский зоопарк   
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Babangdida 4 часа назад
Злюка мимишная.
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АнтонПолднев 4 часа назад
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
28450



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