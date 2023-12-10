Игры маленькой панды с мамой в Московском зоопарке

Игры маленькой панды с мамой попали на видео, опубликованное в Telegram-канале генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой. В ролике панда Диндин и ее детеныш обнимаются, хватают друг друга за мордочки, кусаются.
Увиденное умилило пользователей сети. «Что за милота», «Как сытно кушает Диндин», «Девчули в деле», «Какое счастье!», «»Я родила панду», — поняла Диндин, когда малышка начала ее кусать», «Мама чудесная и радостная. Два чуда природы», — написали юзеры в комментариях.
Источник:
На другом видео уже виден прогресс. Малышка подросла и встает на четыре лапы.
Источник:
Ранее этот опасный хышник сделал жестокий «Кусь» сотруднице зоопарка!
Был обычный осмотр...
Источник:
... и вдруг
Источник:
Источник:
- На Камчатке медведица с детенышами пряталась от пурги на остановке
- На Бали слон одним укусом сломал туристке руку
- Ты особенно не трусь: будет лёгкий котокусь
- На Диксоне нашли белого медведя с множественными огнестрельными ранениями
- Панду Я Я экстренно вернули из США в Китай