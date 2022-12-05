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На Камчатке медведица с детенышами пряталась от пурги на остановке

На Камчатке медведица с детенышами пряталась от пурги на остановке

Автор:
05 декабря 2022 11:45
Сообщество : Животные
Метки: Камчатка   видео   животные   медведица   медвежата   остановка   пурга   фото   
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Медвежата крепко прижались к маме в попытке согреться.

Житель Камчатки встретил и снял на видео медведицу с двумя медвежатами. Звери лежали на лавке автобусной остановки.


По словам автора сделанной видеозаписи, хищники устроились прямо на остановке на Таежке, предварительно разворотив помойку на стоянке. Обрушившаяся непогода заставила животных спрятаться и замереть в трогательной позе. На видео медвежата крепко прижимаются к маме в попытке согреться.

« От пурги прячутся, сегодня пурга. Еще и на лавке, бедненькие. Я думал они уже все в берлогах спят», — комментирует автор ролика.


События, судя по всему, происходили в Мильковском районе края, у поселка Таежный.

Источник:

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Метки: Камчатка   видео   животные   медведица   медвежата   остановка   пурга   фото   
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11  комментариев
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8k
Борис Карабанов 54 минуты назад
Плохо дело - шатуны.
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418
Павел Кузнецов Полчаса назад
Шатун, да еще и с детенышем...
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63k
Татьяна Юсова 50 минут назад
Носики греют...
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4k
Феликс Дзержинский Час назад
Покормить бы их не мешало.
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306
Flint Феликс Дзержинский 53 минуты назад
Так народ выходит из автобуса, и подкармливает... Ненароком...
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7k
Echo 2 часа назад
Странно , эти хомячки всю зиму бродить будут что ли ?
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Olxi

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