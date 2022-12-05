На Камчатке медведица с детенышами пряталась от пурги на остановке

Медвежата крепко прижались к маме в попытке согреться.
Житель Камчатки встретил и снял на видео медведицу с двумя медвежатами. Звери лежали на лавке автобусной остановки.
По словам автора сделанной видеозаписи, хищники устроились прямо на остановке на Таежке, предварительно разворотив помойку на стоянке. Обрушившаяся непогода заставила животных спрятаться и замереть в трогательной позе. На видео медвежата крепко прижимаются к маме в попытке согреться.
« От пурги прячутся, сегодня пурга. Еще и на лавке, бедненькие. Я думал они уже все в берлогах спят», — комментирует автор ролика.
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События, судя по всему, происходили в Мильковском районе края, у поселка Таежный.
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