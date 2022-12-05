На Камчатке медведица с детенышами пряталась от пурги на остановке

Житель Камчатки встретил и снял на видео медведицу с двумя медвежатами. Звери лежали на лавке автобусной остановки.

По словам автора сделанной видеозаписи, хищники устроились прямо на остановке на Таежке, предварительно разворотив помойку на стоянке. Обрушившаяся непогода заставила животных спрятаться и замереть в трогательной позе. На видео медвежата крепко прижимаются к маме в попытке согреться.