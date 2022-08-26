Милота дня: в Китае панда родила близнецов

Сама мама детенышей, Цинь-Цинь, родилась в этом же центре. Она также родила ещё одну пару близняшек-самок в 2020 году. Китай запустил программы по разведению панд еще с 1955 года, стараясь поддерживать популяцию этих мишек. До 2017 года большая панда считалась исчезающим видом из-за постоянно уменьшающегося размера популяции и низкой рождаемости. Однако, в этом году панд в дикой природе стало чуть больше, и у вида появилась надежда. Теперь они имеют статус "уязвимые", и численность панд в природе составляет около 2060 особей.