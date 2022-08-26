FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12699 постов • 1337 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Милота дня: в Китае панда родила близнецов

Милота дня: в Китае панда родила близнецов

Автор:
26 августа 2022 21:24
Сообщество : Животные
Метки: Большая панда   детеныши   дикие животные   животные   звери   зоопарк   панда   панды   природа   фото   
75
5
1
В китайском центре разведения панд - радостные новости. Большая панда родила малышей-близнецов, которые дают надежду всему уязвимому виду. Детёныши появились путём искусственного оплодотворения.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Большая панда   детеныши   дикие животные   животные   звери   зоопарк   панда   панды   природа   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Алан★Z★ 5 часов назад
самочка больше самца в три раза. и всё равно мы сильный пол
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лебовски 4 часа назад
Вроде в Китае все близнецы - и панды и китайцы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

57730



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Хорошая жена знает своё место". Правила из американского журнала Housekeeping Monthly, 1955 года
"Хорошая жена знает своё место". Правила из американского журнала Housekeeping...
«Он решил, что ему всё можно»: сегодня арестовали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана
«Он решил, что ему всё можно»: сегодня арестовали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана
Набирающие популярность в сообществах
Почему в СССР ликвидировали сына любовницы Колчака
Почему в СССР ликвидировали сына любовницы Колчака
Британка родила близнецов с разным цветом кожи
Британка родила близнецов с разным цветом кожи
Полицию нравов вызывали? (1 фото + 1 видео)
Полицию нравов вызывали? (1 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Буква "Ю"

Лучшие демотиваторы
Хорошо в гостях у деда

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#животные#история#автомир#сарказм#сатира#Разное#забавно#Приколы
#Юмор#факты#картинки#интересное#аварии#кино#СССР#фильм#Китай#подборка
#интересно#в мире#автомобили#дтп#люди#авто аварии#фотографии#актеры#новости#Жизнь
Полицию нравов вызывали? (1 фото + 1 видео) Полицию нравов вызывали? (1 фото + 1 видео) Панды больше не вымирают Панды больше не вымирают Фотограф установил скрытую камеру в Африке - и делает портреты животных Фотограф установил скрытую камеру в Африке - и делает портреты животных Франция радуется рождению малышей панд Франция радуется рождению малышей панд В зоопарке Англии родился зверёк с необычной внешностью В зоопарке Англии родился зверёк с необычной внешностью В Гонконге скончалась старейшая панда в мире В Гонконге скончалась старейшая панда в мире

На что жалуетесь?

Вернуться