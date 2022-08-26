Милота дня: в Китае панда родила близнецов

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В китайском центре разведения панд - радостные новости. Большая панда родила малышей-близнецов, которые дают надежду всему уязвимому виду. Детёныши появились путём искусственного оплодотворения.
В центре разведения панд в Китае большая панда по кличке Цинь-Цинь (Quin Quin) родила близнецов. Эта новость обрадовала не только Китай, но и весь мир - потому что в природе панды имеют статус уязвимых, хоть их популяция в последние годы понемногу растёт. Крохотные розовые панды, мальчик и девочка, весили при рождении всего 150 и 450 граммов.
Детёныши появились путем искусственного оплодотворения. На сегодня это самый популярный способ разведения - ведь панды весьма ленивы, чтобы самостоятельно продолжать род, от чего специалисты прибегают к дополнительным мерам. Сейчас малыши чувствуют себя прекрасно - за ними ухаживает персонал центра разведения. Они здоровы и активно подрастают, а открыть глазки смогут в возрасте около шести недель.
Сама мама детенышей, Цинь-Цинь, родилась в этом же центре. Она также родила ещё одну пару близняшек-самок в 2020 году. Китай запустил программы по разведению панд еще с 1955 года, стараясь поддерживать популяцию этих мишек. До 2017 года большая панда считалась исчезающим видом из-за постоянно уменьшающегося размера популяции и низкой рождаемости. Однако, в этом году панд в дикой природе стало чуть больше, и у вида появилась надежда. Теперь они имеют статус "уязвимые", и численность панд в природе составляет около 2060 особей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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