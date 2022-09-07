На Диксоне нашли белого медведя с множественными огнестрельными ранениями

Животное успешно перевезли в Москву, где его спасением занимаются ветеринары Московского зоопарка. Они сообщили, что пострадавшее животное, всё же, самец, хотя спасатели сперва приняли его за медведицу. Тем временем Росприроднадзор обратился в прокуратору, чтобы установить правомерность применения оружия. Пока неизвестно, подстрелили ли медведя потому, что он представлял опасность для людей, или же на него охотились браконьеры. Также неясно, как давно животное получило ранения.