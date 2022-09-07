На Диксоне нашли белого медведя с множественными огнестрельными ранениями

Медведя обнаружили на острове Диксон наполовину парализованным от множественных огнестрельных ранений. Местный житель запечатлел на видео, как истощенное животное — меньше трети своего нормального веса — почти неподвижно лежало в канаве недалеко от посёлка, куда пришло просить людей о помощи. В данный момент за жизнь животного борются ветеринары Московского зоопарка.
Животное успешно перевезли в Москву, где его спасением занимаются ветеринары Московского зоопарка. Они сообщили, что пострадавшее животное, всё же, самец, хотя спасатели сперва приняли его за медведицу. Тем временем Росприроднадзор обратился в прокуратору, чтобы установить правомерность применения оружия. Пока неизвестно, подстрелили ли медведя потому, что он представлял опасность для людей, или же на него охотились браконьеры. Также неясно, как давно животное получило ранения.
Ветеринар, осмотревший животный, сделал вывод, что медведь был ранен самодельной картечью, что привело к множественным ранам на спине и задних лапах. Вес медведя составляет около 60 килограмм, хотя обычный трехлетний белый медведь должен весить от 200 до 300 кг. Это говорит о том, что зверь голодал и, вероятно, пришел в посёлок в поисках еды.
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Светлана Радионова, глава Росприроднадзора, сообщила в своем Telegram-канале, что за жизнь краснокнижного животного борются специалисты Московского зоопарка. По ее словам, прогнозы пока делать сложно.
Радионова также рассказала, что о раненом медведе им сообщили жители Диксона, а само животное было найдено рядом с посёлком. Глава Росприроднадзора подчеркнула, что за нелегальную охоту на белого медведя виновным грозит уголовная ответственность.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну это спорный вопрос. Подстрелить его могли в посёлке куда он пришёл пожрать. А жрут белые медведи абсолютно всё что попадётся - пищевые отходы, собак, людей...
Не надо жалостливых фантазий! В помойках он пришел покопаться,и собак поесть,а может и их владельцами не преминул бы похарчеваться! Легко отделались!