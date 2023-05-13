На Бали слон одним укусом сломал туристке руку

Инцидент произошел в парке слонов Mason Elephant Park & Lodge в Убуде.
Семейная пара из США поводила отличный отпуск на Бали, пока не решили сделать фотосессию со слонами. По словам женщины, она полностью выполняла все инструкции дрессировщика и поначалу все шло хорошо, несколько красивых фото на память и один большой кусь, который женщина тоже навряд ли забудет. Все же не каждый день тебе слоны руки кусают.
По её словам, она даже не поняла, в какой момент ее рука оказалась в слоновьей пасти, только услышала хрусть ломающейся кости.
Администрация парка предложила пострадавшей лёд, но когда боль не прошла, женщину срочно отвезли в больницу, где сделав ренген, выяснили, то слон сделал весьма серьезный кусь - кости были сломаны.
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Руководство парка пообещало покрыть половину ее медицинского счета в размере 10 000 долларов США, но выплатив только 4800 долларов США, перестало отвечать на звонки и письма.
Туристка слона не винит, только сожалеет, что была осторожна с диким животным, и настоятельно рекомендует другим путешественникам не повторять её ошибок.
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Сама с лестницы навернулась и на слона дрожащим голосом гонит, думает парк на мульённы натянуть.
Слон не виноват, он рядом стоял!