FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13942 поста • 1668 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
На Бали слон одним укусом сломал туристке руку

На Бали слон одним укусом сломал туристке руку

Автор:
13 мая 2023 12:33
Сообщество : Животные
Метки: бали   видео   кусь   перелом   слон   туристы   укус   
1346
3
1

Инцидент произошел в парке слонов Mason Elephant Park & Lodge в Убуде.

Семейная пара из США поводила отличный отпуск на Бали, пока не решили сделать фотосессию со слонами. По словам женщины, она полностью выполняла все инструкции дрессировщика и поначалу все шло хорошо, несколько красивых фото на память и один большой кусь, который женщина тоже навряд ли забудет. Все же не каждый день тебе слоны руки кусают.

По её словам, она даже не поняла, в какой момент ее рука оказалась в слоновьей пасти, только услышала хрусть ломающейся кости.


Администрация парка предложила пострадавшей лёд, но когда боль не прошла, женщину срочно отвезли в больницу, где сделав ренген, выяснили, то слон сделал весьма серьезный кусь - кости были сломаны.

Руководство парка пообещало покрыть половину ее медицинского счета в размере 10 000 долларов США, но выплатив только 4800 долларов США, перестало отвечать на звонки и письма.

Туристка слона не винит, только сожалеет, что была осторожна с диким животным, и настоятельно рекомендует другим путешественникам не повторять её ошибок.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: бали   видео   кусь   перелом   слон   туристы   укус   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
BenderRodriguez 51 минуту назад
Ну так они и покрыли половину счета. Выполнили своё обещание.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
6k
perekrestok Минуту назад
Вообще то слону локтем в рот залезть и не заметить этого - это не всякий сможет! И потом раз смог сломать кость зубами он ей и кожу должен был до крови прокусить! А вот этого не заметить точно нельзя было. Врет все старуха! сломала где - то руку и решила сломить бабла с зоопарка. Жаль слон не может говорить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Летучий Мыш 14 минут назад
Он ей локтевой отросток отхрумкал что ли? Такое себе приключеньице. Все таки умное животное, дрессированное, а ожидать чего угодно можно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Шершень 24 минуты назад
Тема "Кусь" не раскрыта.
Сама с лестницы навернулась и на слона дрожащим голосом гонит, думает парк на мульённы натянуть.
Слон не виноват, он рядом стоял!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Владимир Полчаса назад
слоника-жалко!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17
Patiot Denissg 24 минуты назад
А кому? У него же из рациона удержат в счёт выплат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

77719



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Добро пожаловать отсюда! Смешные объявления, созданные хохмы ради
Добро пожаловать отсюда! Смешные объявления, созданные хохмы ради
Подделанные им документы не вызвали подозрения у немцев. Кем был главный художник советской разведки
Подделанные им документы не вызвали подозрения у немцев. Кем был главный художник...
Набирающие популярность в сообществах
Это все имитация
Это все имитация
Завтра состоится российская премьера гибридного Chery Tiggo 8 Pro e+
Завтра состоится российская премьера гибридного Chery Tiggo 8 Pro e+
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Соседка снизу

Лучшие демотиваторы
Биде с эффектом морской волны

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Юмор#автомобили#в мире#Китай#удивительно#дтп#подборка#дети
#животные#интересное#Прикол#США#позитив#люди#кот#истории#Музыка#Индия
#интересно#факты#машина#автомир#полиция#СССР#аварии#авто аварии#Вещи#Прошлое
В Подмосковье люди живут в слоне В Подмосковье люди живут в слоне Россияне на Бали устроили "новую Москву" и бесят местных Россияне на Бали устроили "новую Москву" и бесят местных Российскому блогеру пригрозили депортацией за фото голых ягодиц на Бали Российскому блогеру пригрозили депортацией за фото голых ягодиц на Бали Бали - всё: власти острова недовольны поведением россиян и предлагают закрыть его для массового туризма Бали - всё: власти острова недовольны поведением россиян и предлагают закрыть его для массового... Российского блогера, оголившего ягодицы на фоне священного вулкана, депортируют с Бали Российского блогера, оголившего ягодицы на фоне священного вулкана, депортируют с Бали

На что жалуетесь?

Вернуться