На Бали слон одним укусом сломал туристке руку

Руководство парка пообещало покрыть половину ее медицинского счета в размере 10 000 долларов США, но выплатив только 4800 долларов США, перестало отвечать на звонки и письма.

Туристка слона не винит, только сожалеет, что была осторожна с диким животным, и настоятельно рекомендует другим путешественникам не повторять её ошибок.