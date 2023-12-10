Коротко: в НПО Энергомаш собран второй лётный образец «царь-двигателя» РД-171МВ

«В НПО Энергомаш собран второй летный двигатель РД-171МВ для ракеты "Союз-5". Также сданы работы по соответствующему этапу опытно-конструкторских работ. Сейчас завершается сборка третьего летного образца РД-171МВ», — говорится в сообщении производителя.
Разрабатываемый российский жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла с дожиганием окислительного генераторного газа, оснащенный четырьмя камерами сгорания и работающий на паре кислород-керосин. Разрабатывается НПО «Энергомаш», для использования в первой ступени новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» и в первой же ступени будущей сверхтяжелой ракеты «Енисей» для полётов в ближний и дальний космос.
Отмечается, что на следующем этапе предстоит провести межведомственные испытания РД-171МВ и начать серийное производство силовых установок для комплектования ракет «Союз-5».
РД-171МВ считается самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире — его тяга составляет 800 тонн. В РД-171МВ используют топливную пару из керосина и кислорода.
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806 т.с
начало разработки 1976 год
СССР
Разработанные в КБ «Энергомаш» четырехкамерные жидкотопливные двигатели РД-170 и их последующие модификации самые мощные двигатели, работающие на жидком топливе.
Тяга в вакууме 806,4 тс.
Двигатель одной из его модификаций (РД-171М) оказался еще на 5% мощнее.
С 1985 года РД-170 использовался для запуска ракеты «Зенит», а затем «Зенит-3SL ".