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Коротко: в НПО Энергомаш собран второй лётный образец «царь-двигателя» РД-171МВ

Коротко: в НПО Энергомаш собран второй лётный образец «царь-двигателя» РД-171МВ

Автор:
10 декабря 2023 13:03
Сообщество : Космос
Метки: НПО Энергомаш   РД-171МВ   космос   
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«В НПО Энергомаш собран второй летный двигатель РД-171МВ для ракеты "Союз-5". Также сданы работы по соответствующему этапу опытно-конструкторских работ. Сейчас завершается сборка третьего летного образца РД-171МВ», — говорится в сообщении производителя.

Разрабатываемый российский жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла с дожиганием окислительного генераторного газа, оснащенный четырьмя камерами сгорания и работающий на паре кислород-керосин. Разрабатывается НПО «Энергомаш», для использования в первой ступени новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» и в первой же ступени будущей сверхтяжелой ракеты «Енисей» для полётов в ближний и дальний космос.


Отмечается, что на следующем этапе предстоит провести межведомственные испытания РД-171МВ и начать серийное производство силовых установок для комплектования ракет «Союз-5».


РД-171МВ считается самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире — его тяга составляет 800 тонн. В РД-171МВ используют топливную пару из керосина и кислорода.

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Метки: НПО Энергомаш   РД-171МВ   космос   
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Херанука Паибалу 45 минут назад
РД-170
806 т.с
начало разработки 1976 год
СССР
Разработанные в КБ «Энергомаш» четырехкамерные жидкотопливные двигатели РД-170 и их последующие модификации самые мощные двигатели, работающие на жидком топливе.
Тяга в вакууме 806,4 тс.
Двигатель одной из его модификаций (РД-171М) оказался еще на 5% мощнее.
С 1985 года РД-170 использовался для запуска ракеты «Зенит», а затем «Зенит-3SL ".
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Николаевич
Почему Фишки? ...Сам не понимаю! ...Вероятно догнали возрастные психоизменения... »---(ツ)---«
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