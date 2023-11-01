FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Космос 826 постов • 296 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Космос
Сердце мертвой звезды: "Джеймс Уэбб" исследует Крабовидную туманность

Сердце мертвой звезды: "Джеймс Уэбб" исследует Крабовидную туманность

Автор:
01 ноября 2023 10:18
Сообщество : Космос
Метки: Крабовидная туманность   астроном   изображение   космос   наука   телескоп   
1135
4
1

Крабовидная туманность является остатком сверхновой звезды, взрыв которой с расстояния 6500 световых лет наблюдали земляне в 1054 году. Космический телескоп НАСА "Джеймс Уэбб" представил подробное изображение удивительного объекта.

Изображение сделала орбитальная инфракрасная обсерватория "Джеймс Уэбб" стоимостью 10 млрд долларов.

"Новые данные позволяют нам точно определить состав выброшенного материала, в частности, содержание железа и никеля. Мы сможем узнать, какой тип взрыва породил Крабовидную туманность", - говорит Теа Темим из Принстонского университета.

"Чтобы найти "сердце" Крабовидной туманности, проследите за пучками, которые следуют по круговой ряби в центре. Далее от ядра исходят тонкие белые нити излучения, очерчивая структуру магнитного поля пульсара", - объясняют ученые.


"Уэбб" - не первый телескоп, сделавший снимок Крабовидной туманности: в 2005 году его опередил легендарный "Хаббл".

Однако благодаря тому, что "Уэбб" видит в инфракрасном диапазоне, он предлагает невиданное ранее изображение звёздного взрыва в великолепных деталях.

""Уэбб" впервые отобразил излучение зёрен звёздной пыли. Также он фиксирует синхротронное излучение, создаваемое заряженными частицами, которые двигаются вокруг магнитного поля с релятивистской скоростью. Это излучение представлено в виде молочного дыма на внутренней части Крабовидной туманности", - говорится в сообщении NASA.



Крабовидная туманность получила своё название от рисунка астронома Уильяма Парсонса, наблюдавшего её в 1850 году.

Впервые астрономический объект обнаружил Джон Бевис в 1731 году. Позже ученые предположили, что туманность появилась в результате взрыва сверхновой звезды, который наблюдали жители Китая в 1054 году.

Связь со взрывом сверхновой SN 1054 была установлена в начале XX века, когда астрономы изучили наблюдения китайских астрономов от 4 июля 1054 года.

Крабовидная туманность находится на расстоянии около 6500 световых лет от Земли, имеет диаметр в 11 световых лет и расширяется со скоростью 1500 километров в секунду. В её центре находится пульсар, вращающийся со скоростью около 30 оборотов в секунду и испускающий импульсы излучения от гамма-лучей до радиоволн.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Космос"
Метки: Крабовидная туманность   астроном   изображение   космос   наука   телескоп   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
Юрий Час назад
"туманность появилась в результате взрыва сверхновой звезды, который наблюдали жители Китая в 1054 году."
Ну по совести сказать, взрыв сверхновой наблюдали не только жители Китая, а и всей Земли. Вспышка сверхновой в 1054 году была такой яркой, что 23 дня ее было видно днем, а потом еще почти два года ночью. А вот упоминание о яркой звезде нашли только в китайских летописях.

В китайских хрониках записано: «В первый год периода Ши-Хо (1054 год) на пятую луну в день Чи-Чу (4 июля) появилась звезда-гостья к юго-западу от Твен-Куан… В день Син-уй на третью луну первого года периода Ча-Ю (17 апреля 1056 года)… звезда-гостья… уже не наблюдается».
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

495848



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Поздравление с днём рождения голосом Вовки из Тридевятого царства
Поздравление с днём рождения голосом Вовки из Тридевятого царства
«Горько!»: полицейские нагрянули на азербайджанскую свадьбу и задержали пятерых гостей торжества, чтобы отправить на родину
«Горько!»: полицейские нагрянули на азербайджанскую свадьбу и задержали пятерых гостей...
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ожидание и реальность

Лучшие демотиваторы
Двойные стандарты

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Юмор#интересно#авто аварии#факты#позитив#дети#полиция#забавно
#машина#животные#люди#аварии#кино#Автовсячина#подборка#Разное#Ynews#новости
#автомобили#Прикол#в мире#ДТП#интересное#истории#фильм#история#Еда#США
Лучше снимки, сделанные телескопом «Джеймс Уэбб» за первый год его пребывания в космосе Лучше снимки, сделанные телескопом «Джеймс Уэбб» за первый год его пребывания в космосе Среброносый датчанин, перевернувший представления о звёздах Среброносый датчанин, перевернувший представления о звёздах На Красной планете обнаружились зоны, которые можно использовать для жизни На Красной планете обнаружились зоны, которые можно использовать для жизни Телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел результат столкновения двух галактик Телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел результат столкновения двух галактик 25 удивительных фото, сделанных телескопом Джеймса Уэбба 25 удивительных фото, сделанных телескопом Джеймса Уэбба

На что жалуетесь?

Вернуться