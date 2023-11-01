Сердце мертвой звезды: "Джеймс Уэбб" исследует Крабовидную туманность

Изображение сделала орбитальная инфракрасная обсерватория "Джеймс Уэбб" стоимостью 10 млрд долларов.

"Новые данные позволяют нам точно определить состав выброшенного материала, в частности, содержание железа и никеля. Мы сможем узнать, какой тип взрыва породил Крабовидную туманность", - говорит Теа Темим из Принстонского университета.

"Чтобы найти "сердце" Крабовидной туманности, проследите за пучками, которые следуют по круговой ряби в центре. Далее от ядра исходят тонкие белые нити излучения, очерчивая структуру магнитного поля пульсара", - объясняют ученые.