Сердце мертвой звезды: "Джеймс Уэбб" исследует Крабовидную туманность

Крабовидная туманность является остатком сверхновой звезды, взрыв которой с расстояния 6500 световых лет наблюдали земляне в 1054 году. Космический телескоп НАСА "Джеймс Уэбб" представил подробное изображение удивительного объекта.
Изображение сделала орбитальная инфракрасная обсерватория "Джеймс Уэбб" стоимостью 10 млрд долларов.
"Новые данные позволяют нам точно определить состав выброшенного материала, в частности, содержание железа и никеля. Мы сможем узнать, какой тип взрыва породил Крабовидную туманность", - говорит Теа Темим из Принстонского университета.
"Чтобы найти "сердце" Крабовидной туманности, проследите за пучками, которые следуют по круговой ряби в центре. Далее от ядра исходят тонкие белые нити излучения, очерчивая структуру магнитного поля пульсара", - объясняют ученые.
"Уэбб" - не первый телескоп, сделавший снимок Крабовидной туманности: в 2005 году его опередил легендарный "Хаббл".
Однако благодаря тому, что "Уэбб" видит в инфракрасном диапазоне, он предлагает невиданное ранее изображение звёздного взрыва в великолепных деталях.
""Уэбб" впервые отобразил излучение зёрен звёздной пыли. Также он фиксирует синхротронное излучение, создаваемое заряженными частицами, которые двигаются вокруг магнитного поля с релятивистской скоростью. Это излучение представлено в виде молочного дыма на внутренней части Крабовидной туманности", - говорится в сообщении NASA.
Крабовидная туманность получила своё название от рисунка астронома Уильяма Парсонса, наблюдавшего её в 1850 году.
Впервые астрономический объект обнаружил Джон Бевис в 1731 году. Позже ученые предположили, что туманность появилась в результате взрыва сверхновой звезды, который наблюдали жители Китая в 1054 году.
Связь со взрывом сверхновой SN 1054 была установлена в начале XX века, когда астрономы изучили наблюдения китайских астрономов от 4 июля 1054 года.
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Крабовидная туманность находится на расстоянии около 6500 световых лет от Земли, имеет диаметр в 11 световых лет и расширяется со скоростью 1500 километров в секунду. В её центре находится пульсар, вращающийся со скоростью около 30 оборотов в секунду и испускающий импульсы излучения от гамма-лучей до радиоволн.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну по совести сказать, взрыв сверхновой наблюдали не только жители Китая, а и всей Земли. Вспышка сверхновой в 1054 году была такой яркой, что 23 дня ее было видно днем, а потом еще почти два года ночью. А вот упоминание о яркой звезде нашли только в китайских летописях.
В китайских хрониках записано: «В первый год периода Ши-Хо (1054 год) на пятую луну в день Чи-Чу (4 июля) появилась звезда-гостья к юго-западу от Твен-Куан… В день Син-уй на третью луну первого года периода Ча-Ю (17 апреля 1056 года)… звезда-гостья… уже не наблюдается».