Интересные снимки известных людей в 90-е годы

401
41
Подборка фотографий актеров, актрис, певцов, спортсменов и всем известных людей!
Интересного вам просмотра!
×
×
3.
Михаил Задорнов и ведущая телепрограммы «Аншлаг» Регина Дубовицкая во время представления «Аншлаг кайфует», 1997 год
8.
На юбилейной встрече участников КВН, 1993 год
Юрий Саульский, Матвей Ганапольский*, Константин Эрнст, Леонид Парфенов, Михаил Марфин, Леонид Якубович, Леонид Ярмольник и Дмитрий Дибров
14.
Игорь Денисов и Юлия Белянчикова, 1990 год
Последний министр здравоохранения СССР и заслуженный врач РСФСР, радиоведущая и всенародно любимая
19.
Солистки музыкальной группы «Лицей», 1997 год. На фото ➡ Анна Плетнёва, Настя Макаревич и Изольда Ишханишвили
21.
Илья Резник и Александр Буйнов на съемках телепрограммы «Рождественский вечер с Аллой Пугачевой», 1991 год
26.
Елена Ксенофонтова, Татьяна Васильева, Лев Дуров и Михаил Глузский в сцене из спектакля «Чайка», 1998 год
27.
Сергей Баталов, Алла Клюка, Владимир Ильин, Наталья Гундарева, Алла Сурикова и Юля Гусева на презентации фильма «Хочу в тюрьму», 1999 год
32.
Владимир Ильин на церемонии вручения профессионального кинематографического приза «Ника», 1994 год
35.
Солистки группы «Блестящие» Жанна Фриске, Ольга Орлова и Ирина Лукьянова выступают на концерте «Золотой граммофон», 1998 год
Источник:
Ссылки по теме:
- Как выглядят герои нового французского фильма о трёх мушкетёрах в сравнении с персонажами, созданными в СССР
- "Под каменным небом": как в СССР сняли для норвежцев фильм о войне
- В родном городе Брежнева не нашли денег на снос памятника генсеку
- 50 голливудских фильмов о России
- Никакого хромакея: хитрости и ухищрения на съемках культовых фильмов
Новости партнёров
реклама
А вчера смотрел камеди-клаб,там какая-то популярная блогерша не смогла вспомнить,кто такие Стругацкие. А до этого - популярный репер не смог вспомнить,кто такой Цой..