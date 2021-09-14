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Зарубежные знаменитости, сыгравшие в фильмах советских и российских персонажей

Зарубежные знаменитости, сыгравшие в фильмах советских и российских персонажей (20 фото)

Автор:
14 сентября 2021 08:32
Сообщество : Кино
Метки: Россия   СССР   актер   актеры   знаменитости   кино   роль   
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Подборка актёров первой величины, которые сыграли советских и российских персонажей в фильмах. Некоторые даже не по одному разу.

В Голливуде испокон веков по-своему очень любили СССР (а теперь и Россию) и не упускали случая показать нашу страну или её граждан в своих фильмах. У нас иностранные картины с участием русских персонажей в первую очередь ассоциируются с «развесистой клюквой», то есть с кучей смешных и нелепых стереотипов. Но за десятки лет западным режиссёрам удавались разные по качеству и степени «клюквенности» фильмы, в том числе и те, где русские представали благородными, умными и по-настоящему интересными героями.

Кто справился с этой задачей наиболее удачным образом, решать вам.

1. Арнольд Шварценеггер в фильме «Красная жара» (1988)

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Роль: капитан московской полиции Иван Данко.

2. Рэйф Файнс в фильме «Нуреев. Белый ворон» (2018)

Роль: балетный педагог Александр Пушкин.

Рэйф Файнс также является режиссёром этого фильма. Кроме того, в фильмографии актёра есть роль Евгения Онегина в фильме «Онегин» (1998) и Михаила Александровича Ракитина в российском фильме «Две женщины» (2014).

3. Рэйчел Вайс в фильме «Враг у ворот» (2001)

Роль: сотрудница сталинградской милиции Таня Чернова.

4. Флоренс Пью в фильме «Чёрная вдова» (2021)

Роль: комиксовая шпионка Елена Белова.

5. Дэвид Харбор в фильме «Чёрная вдова» (2021)

Роль: комиксовый суперсолдат Красный Страж или Алексей Шостаков.

6. Дженнифер Лоуренс в фильме «Красный воробей» (2018)

Роль: шпионка из особого подразделения СВР России Доминика Егорова.

7. Кэтрин Зета-Джонс в фильме «РЭД 2» (2013)

Роль: русская разведчица Катя Петрокович.

8. Робин Уильямс в фильме «Москва на Гудзоне» (1984)

Роль: саксофонист из оркестра московского цирка Владимир Иванов.

9. Хелен Миррен в фильме «Последнее воскресение» (2009)

Роль: Софья Андреевна Толстая.

10. Джеймс Макэвой в фильме в фильме «Последнее воскресение» (2009)

Роль: Валентин Фёдорович Булгаков, секретарь Льва Николаевич Толстого.

11. Арнольд Шварценеггер в фильме «Последствия» (2018)

Роль: Роман Мельник — персонаж, прототипом которого является архитектор Виталий Калоев.

12. Том Харди в фильме «Номер 44» (2015)

Роль: сержант Красной Армии Лев Демидов.

13. Гэри Олдмен в фильме «Номер 44» (2015)

Роль: генерал Михаил Нестеров.

14. Джейсон Айзекс в фильме «Смерть Сталина» (2017)

Роль: Маршал Георгий Жуков.

15. Кристофер Ли в фильме «Полицейская академия 7: Миссия в Москве» (1994)

Роль: начальник московской полиции Александр Раков.

16. Джон Малкович в фильме «Шулера» (1998)

Роль: криминальный авторитет Тэдди КГБ.

17. Тим Карри в фильме «Охота за «Красным Октябрём»» (1990)

Роль: врач на подводной лодке Евгений Петров.

18. Венсан Кассель и Вигго Мортенсен в фильме «Порок на экспорт» (2007)

Роли: Кирилл и Николай Лужин.

19. Кеннет Брана в фильме «Джек Райан: Теория хаоса» (2014)

Роль: русский миллионер Виктор Черевин.

Это не единственный случай, когда этот британский актёр сыграл вооружённого и опасного русского. Более известный пример — роль Андрея Сатора в фильме «Довод» (2020). Классическим русским/советским злодеям, показанным в голливудском кино, посвящена отдельная подборка.

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Метки: Россия   СССР   актер   актеры   знаменитости   кино   роль   
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АнтонПолднев 10 минут назад
Сержант? Генерал?!
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