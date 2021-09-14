Зарубежные знаменитости, сыгравшие в фильмах советских и российских персонажей

В Голливуде испокон веков по-своему очень любили СССР (а теперь и Россию) и не упускали случая показать нашу страну или её граждан в своих фильмах. У нас иностранные картины с участием русских персонажей в первую очередь ассоциируются с «развесистой клюквой», то есть с кучей смешных и нелепых стереотипов. Но за десятки лет западным режиссёрам удавались разные по качеству и степени «клюквенности» фильмы, в том числе и те, где русские представали благородными, умными и по-настоящему интересными героями.

Кто справился с этой задачей наиболее удачным образом, решать вам.

1. Арнольд Шварценеггер в фильме «Красная жара» (1988)