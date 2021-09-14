Зарубежные знаменитости, сыгравшие в фильмах советских и российских персонажей

Подборка актёров первой величины, которые сыграли советских и российских персонажей в фильмах. Некоторые даже не по одному разу.
В Голливуде испокон веков по-своему очень любили СССР (а теперь и Россию) и не упускали случая показать нашу страну или её граждан в своих фильмах. У нас иностранные картины с участием русских персонажей в первую очередь ассоциируются с «развесистой клюквой», то есть с кучей смешных и нелепых стереотипов. Но за десятки лет западным режиссёрам удавались разные по качеству и степени «клюквенности» фильмы, в том числе и те, где русские представали благородными, умными и по-настоящему интересными героями.
Кто справился с этой задачей наиболее удачным образом, решать вам.
1. Арнольд Шварценеггер в фильме «Красная жара» (1988)
Роль: капитан московской полиции Иван Данко.
2. Рэйф Файнс в фильме «Нуреев. Белый ворон» (2018)
Роль: балетный педагог Александр Пушкин.
Рэйф Файнс также является режиссёром этого фильма. Кроме того, в фильмографии актёра есть роль Евгения Онегина в фильме «Онегин» (1998) и Михаила Александровича Ракитина в российском фильме «Две женщины» (2014).
3. Рэйчел Вайс в фильме «Враг у ворот» (2001)
Роль: сотрудница сталинградской милиции Таня Чернова.
4. Флоренс Пью в фильме «Чёрная вдова» (2021)
Роль: комиксовая шпионка Елена Белова.
5. Дэвид Харбор в фильме «Чёрная вдова» (2021)
Роль: комиксовый суперсолдат Красный Страж или Алексей Шостаков.
6. Дженнифер Лоуренс в фильме «Красный воробей» (2018)
Роль: шпионка из особого подразделения СВР России Доминика Егорова.
7. Кэтрин Зета-Джонс в фильме «РЭД 2» (2013)
Роль: русская разведчица Катя Петрокович.
8. Робин Уильямс в фильме «Москва на Гудзоне» (1984)
Роль: саксофонист из оркестра московского цирка Владимир Иванов.
9. Хелен Миррен в фильме «Последнее воскресение» (2009)
Роль: Софья Андреевна Толстая.
10. Джеймс Макэвой в фильме в фильме «Последнее воскресение» (2009)
Роль: Валентин Фёдорович Булгаков, секретарь Льва Николаевич Толстого.
11. Арнольд Шварценеггер в фильме «Последствия» (2018)
Роль: Роман Мельник — персонаж, прототипом которого является архитектор Виталий Калоев.
12. Том Харди в фильме «Номер 44» (2015)
Роль: сержант Красной Армии Лев Демидов.
13. Гэри Олдмен в фильме «Номер 44» (2015)
Роль: генерал Михаил Нестеров.
14. Джейсон Айзекс в фильме «Смерть Сталина» (2017)
Роль: Маршал Георгий Жуков.
15. Кристофер Ли в фильме «Полицейская академия 7: Миссия в Москве» (1994)
Роль: начальник московской полиции Александр Раков.
16. Джон Малкович в фильме «Шулера» (1998)
Роль: криминальный авторитет Тэдди КГБ.
17. Тим Карри в фильме «Охота за «Красным Октябрём»» (1990)
Роль: врач на подводной лодке Евгений Петров.
18. Венсан Кассель и Вигго Мортенсен в фильме «Порок на экспорт» (2007)
Роли: Кирилл и Николай Лужин.
19. Кеннет Брана в фильме «Джек Райан: Теория хаоса» (2014)
Роль: русский миллионер Виктор Черевин.
Это не единственный случай, когда этот британский актёр сыграл вооружённого и опасного русского. Более известный пример — роль Андрея Сатора в фильме «Довод» (2020). Классическим русским/советским злодеям, показанным в голливудском кино, посвящена отдельная подборка.
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