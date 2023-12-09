"У малышей должен быть праздник!": в Гамбурге хотят наказать мужчину, установившего в детсаду нарядную ёлку вопреки решению педсостава

Раньше руководство этого детсада заявило, что ёлки и подарков не будет. Чтобы не нарушать "религиозную свободу" ни одного из посещающего сад детей.
В Германии
совсем сошли с ума решили играть в толерантность до победного конца. Руководство одного из детских садов Гамбурга объявило, что Рождество в этом году в их заведении обойдётся без ёлки. Дескать, надо уважать иноверцев, которых может раздражать вся эта рождественская суета. Поэтому кабинеты украшаем, а ёлки ставить не будем.
Родители, конечно, побухтели, но, будучи законопослушными, на акции протеста не вышли. Зато Флориан Шредер, владелец небольшого интернет-магазина растений, тайно привёз и установил нарядную елку прямо перед входом в детский сад. Да еще подарки под ней разложил.
«Мы считаем, что все дети имеют право на рождественскую елку.», — объяснил изданию Bild даритель.
Видимо, бизнесмен не предполагал, насколько глубоко в головах воспитателей засели идеи толерантности. Педсостав детсада, придя утром на работу, увидел ёлку, обомлел и спешно начал действовать. Дерево унесли, подарки тоже забрали в качестве вещественных доказательств и позвонили в полицию. Дескать, на территорию учебно-воспитательного учреждения проник неизвестный - разберитесь и накажите!
В соцсетях после этого инцидента начался настоящий кошмар: немцы стали предполагать, что в детсаду работают сплошь исламисты, раз им помешала традиционная рождественская ель. После общественной шумихи, на сайте учреждения выкатили объяснение ситуации:
Наши учреждения в основном представляют собой центры дошкольного образования, похожие на школы. Здесь дети узнают о других культурных обычаях, помимо христианских праздников. Это должно быть само собой разумеющимся для такого многонационального города, как Гамбург. Возможно, руководство детского сада использовало неудачную формулировку своей позиции, что привело к недопониманию и двусмысленности.
Но ёлки все равно не будет.
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