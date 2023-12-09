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"У малышей должен быть праздник!": в Гамбурге хотят наказать мужчину, установившего в детсаду нарядную ёлку вопреки решению педсостава

"У малышей должен быть праздник!": в Гамбурге хотят наказать мужчину, установившего в детсаду нарядную ёлку вопреки решению педсостава

Автор:
09 декабря 2023 14:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   детский сад   полиция   праздник   религиозная свобода   рождественская ель   рождество   толерантность   
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Раньше руководство этого детсада заявило, что ёлки и подарков не будет. Чтобы не нарушать "религиозную свободу" ни одного из посещающего сад детей.

В Германии совсем сошли с ума решили играть в толерантность до победного конца. Руководство одного из детских садов Гамбурга объявило, что Рождество в этом году в их заведении обойдётся без ёлки. Дескать, надо уважать иноверцев, которых может раздражать вся эта рождественская суета. Поэтому кабинеты украшаем, а ёлки ставить не будем.


Родители, конечно, побухтели, но, будучи законопослушными, на акции протеста не вышли. Зато Флориан Шредер, владелец небольшого интернет-магазина растений, тайно привёз и установил нарядную елку прямо перед входом в детский сад. Да еще подарки под ней разложил.


«Мы считаем, что все дети имеют право на рождественскую елку.», — объяснил изданию Bild даритель.


Видимо, бизнесмен не предполагал, насколько глубоко в головах воспитателей засели идеи толерантности. Педсостав детсада, придя утром на работу, увидел ёлку, обомлел и спешно начал действовать. Дерево унесли, подарки тоже забрали в качестве вещественных доказательств и позвонили в полицию. Дескать, на территорию учебно-воспитательного учреждения проник неизвестный - разберитесь и накажите!


В соцсетях после этого инцидента начался настоящий кошмар: немцы стали предполагать, что в детсаду работают сплошь исламисты, раз им помешала традиционная рождественская ель. После общественной шумихи, на сайте учреждения выкатили объяснение ситуации:


Наши учреждения в основном представляют собой центры дошкольного образования, похожие на школы. Здесь дети узнают о других культурных обычаях, помимо христианских праздников. Это должно быть само собой разумеющимся для такого многонационального города, как Гамбург. Возможно, руководство детского сада использовало неудачную формулировку своей позиции, что привело к недопониманию и двусмысленности.

Но ёлки все равно не будет.

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Метки: Германия   детский сад   полиция   праздник   религиозная свобода   рождественская ель   рождество   толерантность   
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95
Navygator 55 минут назад
Надо было пальму наряженную ставить))
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1k
... 7 минут назад
Чтож им елки сделали?! Это же и кровать, и крыша над головой, снегом посыпал и тепло, смолой рану запечатать можно, и примус который горит хорошо. Я лучше в ельнике бегать буду чем в степи. А степь будет у евриков скоро...
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1k
Александер 7 минут назад
Германия совсем сошли с ума
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7k
Echo 8 минут назад
И эта нация мир строила, [мат]
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52k
Андрей 50 минут назад
Детям германии надо в первую очередь думать о своей гендерной принадрежности и трясти с родителей деньги на операцию, если понимают, что находятся в теле противоположного гендера, а не радоваться какому-то там мешочку со сладастями и таращиться на разукрашенную ёлку.
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