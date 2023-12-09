"У малышей должен быть праздник!": в Гамбурге хотят наказать мужчину, установившего в детсаду нарядную ёлку вопреки решению педсостава

В Германии совсем сошли с ума решили играть в толерантность до победного конца. Руководство одного из детских садов Гамбурга объявило, что Рождество в этом году в их заведении обойдётся без ёлки. Дескать, надо уважать иноверцев, которых может раздражать вся эта рождественская суета. Поэтому кабинеты украшаем, а ёлки ставить не будем.

Родители, конечно, побухтели, но, будучи законопослушными, на акции протеста не вышли. Зато Флориан Шредер, владелец небольшого интернет-магазина растений, тайно привёз и установил нарядную елку прямо перед входом в детский сад. Да еще подарки под ней разложил.

«Мы считаем, что все дети имеют право на рождественскую елку.», — объяснил изданию Bild даритель.