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Пять известных актрис, которые умудрились нажить себе целую армию хейтеров

Пять известных актрис, которые умудрились нажить себе целую армию хейтеров

Автор:
01 июня 2024 09:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   в мире   знаменитости   негатив   фото   хейтеры   
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Это лишь со стороны кажется, что все популярные медийные личности купаются в славе и обожании публики. А на деле для того, чтобы добиться всенародного обожания, приходится очень сильно постараться и вести себя максимально аккуратно. И даже самую огромную любовь может разрушить всего лишь одно неосторожное высказывание или действие.

Так и произошло с популярными голливудскими актрисами из нашей сегодняшней подборки. Они просто работали и жили свою жизнь, но случай или стечение обстоятельств помогло им обзавестись целой армией хейтеров.


Меган Фокс была главным лицом серии фильмов «Трансформеры», пока со скандалом не покинула проект из-за ссоры с режиссером фильмов Майклом Бэем. С того момента карьера актрисы стремительно полетела вниз, а каждое новое интервью вызывало все больше поводов для ее критики. Меган Фокс постоянно недовольна ее сексуальной объективацией, из-за чего часто агрессивно высказывается в ответ на любые комплименты касаемо ее внешности.

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До 2016 года Меган Маркл не могла похвастаться бешеной популярностью. Однако это моментально исправила помолвка с принцем Гарри. И хотя поначалу она была согласна со всеми условиями, которые ей выдвинула королевская семья, вскоре стало очевидно, что оставаться в тени бывшая актриса не намерена. В итоге уже в 2020 году Маркл и ее супруг отказались от своих обязанностей и уехали из Великобритании, обвиняя королевскую семью чуть ли не в попытке довести актрису до самоубийства. Теперь каждый ее шаг становится инфоповодом, который в абсолютном большинстве получает негативную оценку.

Линдси Лохан во многом повторила судьбу Макколея Калкина. Некогда звезда детских ролей, перейдя в подростковый возраст, шокировала и разочаровала всех своим развязным поведением. За Линдси закрепился имидж маргинальной личности, и она достаточно быстро утратила свое место в индустрии. И хотя сейчас она ведет тихий семейный образ жизни, публика не спешит поворачиваться к ней лицом.

Анджелину Джоли критикуют по множеству самых разных причин. Но самой главной конечно же является то, как начинались ее отношения с Бэдом Питтом. Ведь актер был женат на Дженнифер Энистон, когда папарацци застали его и беременную Джоли отдыхающими на пляже. Спустя годы актеры громко расстались. Также публика вспоминает ее бунтарскую юность, фотосессии в стиле «ню», заигрывание с сатанизмом и поцелуи с братом. И хотя актриса уже много лет очень кропотливо выстраивает имидж филантропа и матери большого семейства, но публика ей до сих пор не верит.

Эмбер Херд, как и Меган Маркл, также толком никто не знал, пока у нее не появился известный возлюбленный. Актриса стала девушкой Джонни Деппа в 2011 году, а в 2015-м они поженились. Пока эффектная пара блистала на красных ковровых дорожках, девушка все больше приобретала популярность. Однако в 2016 году она подала на развод, заявив о том, что популярный супруг ее жестоко избивал, из-за чего актера практически отменили. Он годами считался монстром и судился с прессой. Казалось, что актриса вышла из ситуации победительницей. Но это лишь казалось, потому что все изменилось в 2022 году, когда стали известны некоторые отвратительные подробности из их семейной жизни и ее ложь. На Херд тут же обрушилась волна ненависти, окончательно уничтожившая ее и ее звездный статус.

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Метки: актриса   в мире   знаменитости   негатив   фото   хейтеры   
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4  комментария
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Комментарий к фото
любительница какать на кровати-самая смешная...бедный Джонни Депп..что ему пришлось пережить с ней..
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274
Deon Bublikoff 48 минут назад
Сначала Фокс одевается как шлюха на все приемы, а потом бесится когда пресса все сводит к сексуальности. Логика не ее конек )
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1k
Рома Час назад
Да и хрен с ними - не наша печаль !
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 800 постов (755 в горячем)

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