Пять известных актрис, которые умудрились нажить себе целую армию хейтеров

Так и произошло с популярными голливудскими актрисами из нашей сегодняшней подборки. Они просто работали и жили свою жизнь, но случай или стечение обстоятельств помогло им обзавестись целой армией хейтеров.

Меган Фокс была главным лицом серии фильмов «Трансформеры», пока со скандалом не покинула проект из-за ссоры с режиссером фильмов Майклом Бэем. С того момента карьера актрисы стремительно полетела вниз, а каждое новое интервью вызывало все больше поводов для ее критики. Меган Фокс постоянно недовольна ее сексуальной объективацией, из-за чего часто агрессивно высказывается в ответ на любые комплименты касаемо ее внешности.