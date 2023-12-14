"В её возрасте так выглядеть? Как?!": телеведущая Первого канала опубликовала фото из примерочной и восхитила соцсети

Многих телезрителей удивляет, что Катя Андреева вообще не меняется внешне. За ней закрепилась репутация "женщины без возраста", и телеведущая её усердно поддерживает, время от времени публикуя фото из своей жизни.
Екатерину Андрееву давно знают как телеведущую новостных программ на Первом канале. В прямом эфире она всегда строго одета и гладко причёсана, а в обычной жизни ведёт себя как самая типичная женщина: ходит по магазинам, посещает салоны красоты и занимается спортом.
Недавно Андреева на странице в Instagram* выложила провокационный снимок из примерочной , где лицо Первого канала позирует в недлинной юбке и красном лифе от купальника.
«Когда ты в магазине выбираешь купальник, а какой Новый год без купальника? Вдруг опять в Байкал, Южный океан (но плюс два градуса всего температура воды ) или в Северный Ледовитый нырять придется. А девушка-продавец приносит тебе неожиданно юбку, а мозг такой, сориентировался сразу, говорит тебе: "А надень его с юбкой, на всякий случай, вдруг решишь пойти в бассейн, а потом на вечеринку!"» - прокомментировала Андреева свой выбор одежды.
А потом в сторис появилось еще одно фото - теперь уже из бассейна.
На нём Екатерина так же прелестна и юна. Между тем, телеведущая - дама весьма зрелая. Что касается возраста, тут Андреева предпочитает напустить туману. Даже вездесущие журналисты не уверены в том, сколько сейчас ей лет. В ряде СМИ фигурируют разные цифры её возраста - от 57 до 62. В любом случае, дама давно уже не девочка, хотя выглядит прекрасно. Даже не смотря на фотофильтры и коррекцию снимков.
27 ноября у Екатерины Андреевой случился день рождения, и по этому поводу она сравнила себя в детстве и сейчас, заметив: "что выросло - то выросло", как бы намекая на характер, который помог достичь ей успеха в журналистике.
После каждой такой публикации интернет-пользователи засыпают телеведущую восторженными комплиментами, ведь выглядеть так пусть и в 58 (или, тем паче, в 62 года)- это круто!
А уж если какой-нибудь мужчина осмеливается написать Андреевой нечто неприятное, телеведущая и сама за себя постоит, да и поклонницы заклюют негодяя.
Сама Екатерина уверяет, что её внешность - результат правильного питания, тренировок и тщательного ухода за собой. К пластике, по её словам, Андреева ни разу не прибегала. Главное - позитивное мышление и всё возможное, чтобы избавиться от негативной энергии: будь то йога, путешествия или медитация.
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И хотя злые языки уверяют, что работать с Андреевой крайне сложно из-за ее отвратительного характера, судя по всему, на внешность телеведущей он никак не повлиял.
И точный возраст "женщины без возраста" до сих пор неизвестен.
*соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена.
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Ей уже за 80. А выглядит как максимум в 35.
Ну, с внешним видом у неё всё в порядке. Но вот, что творится с моральным обликом? Почему она пользуется продуктами экстремистской организации? В лучшем случае - это головотяпство. Ведь её данный могут утечь к врагу. В худшем же - это прямое пособничество экстремизму. Как она при этом работает на первом канале у меня в голове не укладывается.
А если ты высыпаешься всласть, кушаешь отборные продукты, не подвержен стрессу, зарабатываешь (ну, тебе платят) много денег, обладаешь кучей свободного времени днём чтоб поплавать, позаниматься на тренажёрах, полежать в маске из водорослей..
От чего бы и не выглядеть хорошо на свои года?
Вики указывает, что её год рождения - 1965, судя по её ЛИЧНЫМ словам и скану свидетельства о рождении. Так откуда взялась вторая дата - 1961-й год? И вроде указываются авторитетные источники, но почему-то никто не допускает факт банальной опечатки, которая потом распространилась на остальные источники (о чём говорит сама Екатерина).
Да и логичнее всё-таки считать основным источником ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ, а именно - СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ, чем какие-то другие источники.
Поэтому нахрена "раздувать из мухи слона" и нагонять тайну вокруг очевидного? Указано что 1965-й и сама Екатерина говорит что 1965-й, значит 1965-й! Всё! Дело закрыто!
В 2023 году ей исполнилось 58 лет! Расходимся!
https://web.archive.org/web/20220302113125/https://www.apn.ru/index.php?newsid=38140https://web.archive.org/web/20220302113125/https://www.apn.ru/index.php?newsid=38140
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например принимать ванны из крови девственниц или продать душу дьяволу
А почему помимо как сидеть перед телекамерой и читать по суфлёру, Вы другие нюансы не рассматриваете?
Ну, к примеру:
1) Вставать на работу намного раньше остальных, кому на работу к 8 часам утра. А то и вообще не уходить домой, а ночевать в студии, чтобы не проспать утренний эфир.
2) Практически забыть про вечеринки с друзьями.
3) Строгая диета и никаких шашлыков с пельмешками.
И это ещё не весь список.
А Вы сможете держать такой режим ВСЁ ВРЕМЯ пока работаете, готовы вот так жертвовать своим личным временем?
Как по мне, так уж лучше стоять за станком и видеть семью по вечерам, а после пятницы позволить отдых с друзьями, чем вот так впахивать телеведущим.
https://actualnews.org/exclusive/310686-muzh-uzhe-ne-reagiruet-arina-sharapova-rasskazala-o-podeme-na-rabotu-v-tri-utra.htmlhttps://actualnews.org/exclusive/310686-muzh-uzhe-ne-reagiruet-arina-sharapova-rasskazala-o-podeme-na-rabotu-v-tri-utra.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2444579-kak-veduschim-utrennih-novostej-udajotsja-vygljadet-tak-bodro.htmlhttp://www.bolshoyvopros.ru/questions/2444579-kak-veduschim-utrennih-novostej-udajotsja-vygljadet-tak-bodro.html
Без всяких оговорок