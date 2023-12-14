"В её возрасте так выглядеть? Как?!": телеведущая Первого канала опубликовала фото из примерочной и восхитила соцсети

На нём Екатерина так же прелестна и юна. Между тем, телеведущая - дама весьма зрелая. Что касается возраста, тут Андреева предпочитает напустить туману. Даже вездесущие журналисты не уверены в том, сколько сейчас ей лет. В ряде СМИ фигурируют разные цифры её возраста - от 57 до 62. В любом случае, дама давно уже не девочка, хотя выглядит прекрасно. Даже не смотря на фотофильтры и коррекцию снимков.

27 ноября у Екатерины Андреевой случился день рождения, и по этому поводу она сравнила себя в детстве и сейчас, заметив: "что выросло - то выросло", как бы намекая на характер, который помог достичь ей успеха в журналистике.