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"В её возрасте так выглядеть? Как?!": телеведущая Первого канала опубликовала фото из примерочной и восхитила соцсети

"В её возрасте так выглядеть? Как?!": телеведущая Первого канала опубликовала фото из примерочной и восхитила соцсети

Автор:
14 декабря 2023 20:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   возраст   екатерина андреева   знаменитости   первый канал   примерочная   сколько ей лет   фото   фото в купальнике   
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Многих телезрителей удивляет, что Катя Андреева вообще не меняется внешне. За ней закрепилась репутация "женщины без возраста", и телеведущая её усердно поддерживает, время от времени публикуя фото из своей жизни.

Екатерину Андрееву давно знают как телеведущую новостных программ на Первом канале. В прямом эфире она всегда строго одета и гладко причёсана, а в обычной жизни ведёт себя как самая типичная женщина: ходит по магазинам, посещает салоны красоты и занимается спортом.


Недавно Андреева на странице в Instagram* выложила провокационный снимок из примерочной , где лицо Первого канала позирует в недлинной юбке и красном лифе от купальника.


«Когда ты в магазине выбираешь купальник, а какой Новый год без купальника? Вдруг опять в Байкал, Южный океан (но плюс два градуса всего температура воды ) или в Северный Ледовитый нырять придется. А девушка-продавец приносит тебе неожиданно юбку, а мозг такой, сориентировался сразу, говорит тебе: "А надень его с юбкой, на всякий случай, вдруг решишь пойти в бассейн, а потом на вечеринку!"» - прокомментировала Андреева свой выбор одежды.

А потом в сторис появилось еще одно фото - теперь уже из бассейна.


На нём Екатерина так же прелестна и юна. Между тем, телеведущая - дама весьма зрелая. Что касается возраста, тут Андреева предпочитает напустить туману. Даже вездесущие журналисты не уверены в том, сколько сейчас ей лет. В ряде СМИ фигурируют разные цифры её возраста - от 57 до 62. В любом случае, дама давно уже не девочка, хотя выглядит прекрасно. Даже не смотря на фотофильтры и коррекцию снимков.


27 ноября у Екатерины Андреевой случился день рождения, и по этому поводу она сравнила себя в детстве и сейчас, заметив: "что выросло - то выросло", как бы намекая на характер, который помог достичь ей успеха в журналистике.




После каждой такой публикации интернет-пользователи засыпают телеведущую восторженными комплиментами, ведь выглядеть так пусть и в 58 (или, тем паче, в 62 года)- это круто!


А уж если какой-нибудь мужчина осмеливается написать Андреевой нечто неприятное, телеведущая и сама за себя постоит, да и поклонницы заклюют негодяя.





Сама Екатерина уверяет, что её внешность - результат правильного питания, тренировок и тщательного ухода за собой. К пластике, по её словам, Андреева ни разу не прибегала. Главное - позитивное мышление и всё возможное, чтобы избавиться от негативной энергии: будь то йога, путешествия или медитация.




И хотя злые языки уверяют, что работать с Андреевой крайне сложно из-за ее отвратительного характера, судя по всему, на внешность телеведущей он никак не повлиял.


И точный возраст "женщины без возраста" до сих пор неизвестен.



*соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Видео   возраст   екатерина андреева   знаменитости   первый канал   примерочная   сколько ей лет   фото   фото в купальнике   
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39  комментариев
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36k
Андрей Иванов 2 часа назад
Если бы она так выглядела стоя у станка, то это было бы удивительно. А так - это её работа, так выглядеть. Она тратит кучу бабла и времени для поддержания внешнего вида, чтобы получать известность и очень большую зарплату.
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23k
Valiko 8 минут назад
Телевизор не смотрю, но где-то в гостях или в пабе попались на глаза новости - лет десять точно не видел Андрееву и офигел, как она постарела, и ох#ел, что при этом этот ужас показывают всей стране! Старая, опухшая, разукрашенная малярным валиком... резкая ассоциация в голове возникла с мэйкапом из одного фильма.

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163
Александра С 24 минуты назад
Моя соседка "затормозила" в свои 35 максимум.
Ей уже за 80. А выглядит как максимум в 35.
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143
Топор плывёт 37 минут назад
*соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена.

Ну, с внешним видом у неё всё в порядке. Но вот, что творится с моральным обликом? Почему она пользуется продуктами экстремистской организации? В лучшем случае - это головотяпство. Ведь её данный могут утечь к врагу. В худшем же - это прямое пособничество экстремизму. Как она при этом работает на первом канале у меня в голове не укладывается.
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2k
OporosSkota 37 минут назад
Идрить колотить! Чудо из чудес! Как ей это удаётся? Женщина тяжелее микрофона ничего в своей жизни не поднимала. Прям диво-дивное в 60 выглядеть на 55 с кучей косметологов и мастеров по свету. Сколько можно уже? Я бы выглядел гораздо лучше с ее деньгами!
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41k
Example 6.2.6 39 минут назад
Она не пашет 8 часов на смене. У неё нет лишних стрессов: как платить ипотеку за однушку в Люберцах, как купить еды, как одеть детей, на какие шиши лечить старую маму, как выполнить план выйдя на подработку в выходные, чтоб премии не лишили, как успеть покушать чтоб не опоздать на автобус. Она тратит кучу денег на превосходную еду, и не варит себе сосиски по утрам и макароны вечером.. кушает она с утра красную рыбу и авокадо, а вечером отменный стейк под хорошее вино с икрой и сыром. Она обладая свободным временем и деньгами - имеет личный спортзал, персонального фитнес тренера, диетолога, визажиста , косметолога, массажиста итд.. Это ж требование к её профессии - хорошо выглядеть.
А если ты высыпаешься всласть, кушаешь отборные продукты, не подвержен стрессу, зарабатываешь (ну, тебе платят) много денег, обладаешь кучей свободного времени днём чтоб поплавать, позаниматься на тренажёрах, полежать в маске из водорослей..
От чего бы и не выглядеть хорошо на свои года?
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19
CacatuaAutista Example 6.2.6 Полчаса назад
а кто мешал тем. у кого сейчас лишние стрессы, ипотека за однушку, проблемы с покупкой еды и одежды для детей. шиши с лекарствами для старой мамы. планом. премией и билетом на автобус не бухать у подъезда с друзьями. а сидеть ночами за книгами с перспективой получить хорошее образование которое будет кормить всю жизнь, а не стонать о своих проблемах на фишках?
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19
CacatuaAutista Example 6.2.6 5 минут назад
причём тут твой комментарий? Я своё мнение высказала. Или тебе, как истинному фишкянину не доходит с одного раза?
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2k
Звёздный странник 43 минуты назад
Меня удивляет такая халатность, что до сих пор не знают ТОЧНОГО возраста ОСНОВНОГО сотрудника телекомпании, у которого договор вроде как ПО ДАННЫМ ПАСПОРТА заполняли. Или в паспорте тоже в графе даты рождения указано: "Год: 1961-1965"? Вот что за интрига на пустом месте?
Вики указывает, что её год рождения - 1965, судя по её ЛИЧНЫМ словам и скану свидетельства о рождении. Так откуда взялась вторая дата - 1961-й год? И вроде указываются авторитетные источники, но почему-то никто не допускает факт банальной опечатки, которая потом распространилась на остальные источники (о чём говорит сама Екатерина).
Да и логичнее всё-таки считать основным источником ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ, а именно - СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ, чем какие-то другие источники.
Поэтому нахрена "раздувать из мухи слона" и нагонять тайну вокруг очевидного? Указано что 1965-й и сама Екатерина говорит что 1965-й, значит 1965-й! Всё! Дело закрыто!
В 2023 году ей исполнилось 58 лет! Расходимся!
https://web.archive.org/web/20220302113125/https://www.apn.ru/index.php?newsid=38140https://web.archive.org/web/20220302113125/https://www.apn.ru/index.php?newsid=38140
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12k
Владимир 50 минут назад
Не в возрасте же дело, а в образе жизни и деньгах. Если всю жизнь на заводе херачила бы, стрессы, недосыпы и не правильное питание, это точно была бы другая картинка.
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8k
Puans-on 51 минуту назад
62!!! я [мат]л. :)
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19k
Shtoppi 55 минут назад
«"В её возрасте так выглядеть? Как?!": ...»
------------
например принимать ванны из крови девственниц или продать душу дьяволу
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86k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
mbr Час назад
Главный её секрет, что она ни дня не работала.
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874
Николай Час назад
ну реально, для своего возраста, Катя - конфетка!
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7k
Кружок Час назад
Выглядит реально круто.
Без всяких оговорок
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38k
Александр 2 часа назад
Да тридцатник ей, просто бухает, вот и выглядит так...
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Забавляют меня эти сноски-предупреждения о запрещении чего-либо. "А вот посмотрите материал из запрещённой сети*,,,", "Внимание, сейчас будет очень много запрещенного в СМИ мата..", "Осторожно, это видео содержит порнографию!", "В этом отделе магазина продаются запрещённые к распространению вещества! Вы можете их не покупать!"
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366
iskra 2 часа назад
Пффф.. С помощью фотошопа можно из Ленина сделать нимфетку. А с помощью хирургии Пугачева выглядит как восьмиклассница. Сейчас хвастаться молодостью на фото - моветон..
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