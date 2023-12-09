Итоги года: IMDb огласил рейтинг самых популярных сериалов 2023 года

Идёт последний месяц этого года, и многие музыкальные и киноплатформы начинают подводить итоги. Так и авторитетный сайт о кино IMDb опубликовал список самых популярных сериалов 2023 года, которые смотрели миллионы людей по всему миру. Рейтинг составлялся на основе количества посещений страниц сериалов, которые анализировались каждую неделю. Многие из этих сериалов с самого начала держались в еженедельных топах, а какие-то взлетели неожиданным образом только под финал сезона.