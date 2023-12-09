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Итоги года: IMDb огласил рейтинг самых популярных сериалов 2023 года

Итоги года: IMDb огласил рейтинг самых популярных сериалов 2023 года

Автор:
09 декабря 2023 09:28
Сообщество : Кино
Метки: imdb   актеры   ино   популярный   роль   сериал   топ   фильм   
1408
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Какие сериалы и почему оказались в десятке лучших, рассказываю ниже.

Идёт последний месяц этого года, и многие музыкальные и киноплатформы начинают подводить итоги. Так и авторитетный сайт о кино IMDb опубликовал список самых популярных сериалов 2023 года, которые смотрели миллионы людей по всему миру. Рейтинг составлялся на основе количества посещений страниц сериалов, которые анализировались каждую неделю. Многие из этих сериалов с самого начала держались в еженедельных топах, а какие-то взлетели неожиданным образом только под финал сезона.

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IMDb: 7.8

Сериал рассказывает о колледже, в котором обучаются молодые супергерои. Вероятно, история привлекла зрителей, которые остались под впечатлением от нашумевших «Пацанов» (2019-…), ведь сериал является их спин-оффом.

IMDb: 8.6

Комедийно-драматический сериал о шеф-поваре, которому пришлось взять управление над запущенным рестораном, что сильно отличалось от его прежней работы в заведении, отмеченном звездой Мишлен. Джереми Аллен Уайт, исполнитель главной роли, получил две награды: «Золотой глобус» и «Премию Гильдии актёров».

IMDb: 8.8

Комедийный сериал о футбольном тренере, который получил премию «Эмми». Этой награды также удостоились Джейсон Судейкис, исполнитель главной роли, и Бретт Голдстин за роль второго плана.

IMDb: 8

Мини-сериал, снятый на основе одноимённого рассказ Эдгара Аллана По. Критики IMDb большую часть успеха приписывают актрисе Карле Гуджино, которая нередко становилась соавтором проекта.

IMDb: 8.4

Этот сериал по известной одноимённой манге побил рекорд Netflix за всё время по количеству одновременных просмотров в 84 странах.

IMDb: 8.7

Хотя третий сезон получил неоднозначные отзывы как критиков, так и фанатов, финал сезона прошёл на высокой ноте, удовлетворив зрителей.

IMDb: 8.7

Спустя четыре года сериал вернулся в список лучших благодаря шестому сезону, который погружает зрителей то в озеро Лох-Генри, то в глубины космоса.

IMDb: 8.9

Сериал получил премию «Эмми», которую также вручили актёрам Джереми Стронгу и Мэттью Макфэдиену. А Брайан Кокс и Сара Снук были удостоены награды «Золотой глобус».

IMDb: 7.6

«Асока» — часть франшизы «Звёздные войны» и спин-офф «Мандалорца».

Этот сериал действительно стал одним из самых обсуждаемых в последнее время и получил различные награды, но до главных побед пока не добрался. Вероятно, у него всё ещё впереди. Но Педро Паскаль и Белла Рамзи, которые исполнили главные роли, точно стали звёздами этого года.

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Метки: imdb   актеры   ино   популярный   роль   сериал   топ   фильм   
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2  комментария
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3k
* You All Час назад
как такое днище как асука попала на 2 место?не верю...херня редкая. если уж такое на 2 месте,то что за дно творится в остальных проектах
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16k
Альф 57 2 часа назад
Из всего списка достоин внимания только "Чёрное зеркало". И то не все серии.
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Parizhanka

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