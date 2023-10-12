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Никаких «Сумерек»: зрители определили 16 лучших вампиров из сериалов за последние 25 лет

Никаких «Сумерек»: зрители определили 16 лучших вампиров из сериалов за последние 25 лет

Автор:
12 октября 2023 11:15
Сообщество : Кино
Метки: актеры   вампиры   кино   роль   сериал   фильм   фото   
969
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Есть что-то необъяснимо притягательное в образах вампиров как для кинематографистов, так и для зрителей. Чаще всего эти образы романтизированы и весьма человечны — вампиры те же люди, только кровь еще пьют.

Октябрь — мистический месяц, когда хочется сутками смотреть фильмы и сериалы о всякой нечисти, завернувшись в одеяло и попивая тыквенный сок. Но что делать, если «Сумерки» и «Ван Хельсинг» уже надоели? Сайт Rotten Tomatoes решил поддержать своих читателей и предложил им проголосовать за самых классных вампиров, знакомых по сериалам.


Лестат де Лионкур

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Сериал: «Интервью с вампиром» (2022-…)
Актёр: Сэм Рид


Графиня Элизабет

Сериал: «Американская история ужасов» (2011-…)
Актриса: Леди Гага


Ангел

Сериал: «Баффи — истребительница вампиров» (1997–2003)
Актёр: Дэвид Борианаз


Джессика Хэмби

Сериал: «Настоящая кровь» (2008-2014)
Актриса: Дебора Энн Уолл


Дракула

Сериал: «Кастлвания» (2017-2021)
Актёр озвучивания: Грэм Мактавиш

Сериал основан на видеоигре Castlevania III: Dracula’s Curse 1989 года.


Луи де Пуэнт дю Лак

Сериал: «Интервью с вампиром» (2022-…)
Актёр: Джейкоб Андерсон


Эрик Нортман

Сериал: «Настоящая кровь» (2008-2014)
Актёр: Александр Скарсгард


Лесли «Ласло» Крейвенсворт

Сериал: «Чем мы заняты в тени» (2019-…)
Актёр: Мэтт Берри

Ласло был укушен вампиром-цыганкой Надей, которая впоследствии стала его женой. Этот персонаж также борется за звание лучшего сериального вампира.


Дракула

Сериал: «Дракула» (2020)
Актёр: Клас Каспер Банг


Надя Крейвенсворт

Сериал: «Чем мы заняты в тени» (2019-…)
Актриса: Натасия Деметриу


Ангел

Сериал: «Полуночная месса» (2021)
Актёр: Кинтон Бойсклер


Пэм Суинфорд Де Бофорт

Сериал: «Настоящая кровь» (2008-2014)
Актриса: Кристин Бауэр


Сантанико Пандемониум

Сериал: «От заката до рассвета» (2014–2016)
Актриса: Эйса Гонсалес

Хотя Квентин Тарантино и не режиссировал этот сериал, но выступил одним из сценаристов.


Уильям «Спайк» Пратт

Сериал: «Баффи — истребительница вампиров» (1997–2003)
Актёр: Джеймс Марстерс


Нандор Безжалостный

Сериал: «Чем мы заняты в тени» (2019-…)
Актёр: Кайван Новак


А если вы сами хотите проголосовать за своего любимчика, жмите сюда.

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Метки: актеры   вампиры   кино   роль   сериал   фильм   фото   
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mr. Big Uh 54 минуты назад
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MPEG-8 13 минут назад
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Kostick Полчаса назад
данунафик!

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ruslan d 46 минут назад
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