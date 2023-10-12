Никаких «Сумерек»: зрители определили 16 лучших вампиров из сериалов за последние 25 лет

Есть что-то необъяснимо притягательное в образах вампиров как для кинематографистов, так и для зрителей. Чаще всего эти образы романтизированы и весьма человечны — вампиры те же люди, только кровь еще пьют.
Октябрь — мистический месяц, когда хочется сутками смотреть фильмы и сериалы о всякой нечисти, завернувшись в одеяло и попивая тыквенный сок. Но что делать, если «Сумерки» и «Ван Хельсинг» уже надоели? Сайт Rotten Tomatoes решил поддержать своих читателей и предложил им проголосовать за самых классных вампиров, знакомых по сериалам.
Лестат де Лионкур
Сериал: «Интервью с вампиром» (2022-…)
Актёр: Сэм Рид
Графиня Элизабет
Сериал: «Американская история ужасов» (2011-…)
Актриса: Леди Гага
Ангел
Сериал: «Баффи — истребительница вампиров» (1997–2003)
Актёр: Дэвид Борианаз
Джессика Хэмби
Сериал: «Настоящая кровь» (2008-2014)
Актриса: Дебора Энн Уолл
Дракула
Сериал: «Кастлвания» (2017-2021)
Актёр озвучивания: Грэм Мактавиш
Сериал основан на видеоигре Castlevania III: Dracula’s Curse 1989 года.
Луи де Пуэнт дю Лак
Сериал: «Интервью с вампиром» (2022-…)
Актёр: Джейкоб Андерсон
Эрик Нортман
Сериал: «Настоящая кровь» (2008-2014)
Актёр: Александр Скарсгард
Лесли «Ласло» Крейвенсворт
Сериал: «Чем мы заняты в тени» (2019-…)
Актёр: Мэтт Берри
Ласло был укушен вампиром-цыганкой Надей, которая впоследствии стала его женой. Этот персонаж также борется за звание лучшего сериального вампира.
Дракула
Сериал: «Дракула» (2020)
Актёр: Клас Каспер Банг
Надя Крейвенсворт
Сериал: «Чем мы заняты в тени» (2019-…)
Актриса: Натасия Деметриу
Ангел
Сериал: «Полуночная месса» (2021)
Актёр: Кинтон Бойсклер
Пэм Суинфорд Де Бофорт
Сериал: «Настоящая кровь» (2008-2014)
Актриса: Кристин Бауэр
Сантанико Пандемониум
Сериал: «От заката до рассвета» (2014–2016)
Актриса: Эйса Гонсалес
Хотя Квентин Тарантино и не режиссировал этот сериал, но выступил одним из сценаристов.
Уильям «Спайк» Пратт
Сериал: «Баффи — истребительница вампиров» (1997–2003)
Актёр: Джеймс Марстерс
Нандор Безжалостный
Сериал: «Чем мы заняты в тени» (2019-…)
Актёр: Кайван Новак
А если вы сами хотите проголосовать за своего любимчика, жмите сюда.
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