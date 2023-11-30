15 лучших сериалов последних 5 лет

Как найти достойный внимания сериал, который затянет в свою сюжетную паутину с головой? Можно ориентироваться на критические отзывы и признание авторитетных премий, но они не всегда совпадают с общественным мнением.
Ребята с Ranker решили сами отобрать лучшие сериалы последних пяти лет, устроив голосование среди обычных зрителей. Рейтинг насчитывает уже более 260 тысяч неравнодушных голосов. И результаты уже впечатляют! Столь нашумевший «Дом драконов» даже не в пятёрке лидеров!
Какие сериалы заняли особое место среди зрителей, смотрите ниже.
Сериал номинировался на различные премии как в жанре хоррор, так и в жанре комедии.
Кейт Уинслет стала обладателем «Золотого глобуса» и «Эмми» как лучшая актриса сериала. Также «Эмми» получили за свои роли Эван Питерс и Джулианна Николсон.
Приквел «Игры престолов» стал обладателем «Золотого глобуса» за лучший драматический сериал.
Джейсон Судейкис, исполнитель главной роли, был награждён премией «Золотой глобус» и «Эмми» как лучший актёр комедийного сериала. Сам сериал также получил награду «Эмми».
Аня Тейлор-Джой и сам сериал получили премию «Золотой глобус», также драма была награждена «Эмми».
«Чернобыль» стал лучшим сериалом по версии премий «Золотой глобус» и «Эмми». Стеллан Скарсгард получил награду за роль второго плана.
Следить за голосованием можно на сайте Ranker.
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