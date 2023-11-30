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15 лучших сериалов последних 5 лет

15 лучших сериалов последних 5 лет

Автор:
30 ноября 2023 09:48
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   роль   сериал   съемка   фильм   фото   
989
16

Как найти достойный внимания сериал, который затянет в свою сюжетную паутину с головой? Можно ориентироваться на критические отзывы и признание авторитетных премий, но они не всегда совпадают с общественным мнением.

Ребята с Ranker решили сами отобрать лучшие сериалы последних пяти лет, устроив голосование среди обычных зрителей. Рейтинг насчитывает уже более 260 тысяч неравнодушных голосов. И результаты уже впечатляют! Столь нашумевший «Дом драконов» даже не в пятёрке лидеров!

Какие сериалы заняли особое место среди зрителей, смотрите ниже.

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Сериал номинировался на различные премии как в жанре хоррор, так и в жанре комедии.

Кейт Уинслет стала обладателем «Золотого глобуса» и «Эмми» как лучшая актриса сериала. Также «Эмми» получили за свои роли Эван Питерс и Джулианна Николсон.

Приквел «Игры престолов» стал обладателем «Золотого глобуса» за лучший драматический сериал.

Джейсон Судейкис, исполнитель главной роли, был награждён премией «Золотой глобус» и «Эмми» как лучший актёр комедийного сериала. Сам сериал также получил награду «Эмми».

Аня Тейлор-Джой и сам сериал получили премию «Золотой глобус», также драма была награждена «Эмми».

«Чернобыль» стал лучшим сериалом по версии премий «Золотой глобус» и «Эмми». Стеллан Скарсгард получил награду за роль второго плана.


Следить за голосованием можно на сайте Ranker.

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Метки: актеры   кино   роль   сериал   съемка   фильм   фото   
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6  комментариев
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873
yura stenokardin 15 минут назад
Это настолько субъективно все. На мой взгляд половина полное днище, которое не заслуживает внимание. Часть превратилось в соево-педерастическое гавно. Главная проблема попытка на удачном вроде сериале заработать больше, но при этом экономят на сценарии. "строили из говна и палок, но дальше начинаем экономить на палках"
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783
Александр Сергеев 18 минут назад
"Пацаны",как и " Чем мы заняты в тени" можно смотреть только в озвучке кубиков,к сожалению,последний они забросили. "Тедд Лассо" были прекрасны первые два сезона, далее они пихнули пид....ов и хохлов,смотреть стало невозможно.
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223
ruslan d 21 минуту назад
Уэнздей и Ведьмак только посмотрел , красота
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7k
Бу 23 минуты назад
оочень субьективная подборка.
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5k
Григорий Полчаса назад
пацаны и ведьмак с3.14дорасились в конец, а из мандалорца выгнали Джину(((
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2k
Илья Полчаса назад
Только первое и второе место достойны хоть какого то внимания. Остальное это лютейшее дерьмо для малолетних дебилов.
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