13 фильмов и сериалов о королевских особах, полных величия и драматизма

Чья судьба может быть более интригующей и захватывающей, чем судьба королевской особы? История даёт нам невероятное количество фактов их жизни и деятельности, которые не обходятся без легенд и разного рода толков. Литература и кино активно используют эти плодотворные для размышления материалы.