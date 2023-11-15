13 фильмов и сериалов о королевских особах, полных величия и драматизма

Чья судьба может быть более интригующей и захватывающей, чем судьба королевской особы? История даёт нам невероятное количество фактов их жизни и деятельности, которые не обходятся без легенд и разного рода толков. Литература и кино активно используют эти плодотворные для размышления материалы.
Сегодня мы решили вспомнить лучшие творения киноиндустрии, посвящённые реальным или вымышленным судьбам королей и королев (царей и императоров), которые не остались без внимания зрителей и критиков.
Фильм рассказывает историю жизни и смерти Клеопатры (Элизабет Тейлор), включая её отношения с Марком Антонием и Юлием Цезарем. Картина получила четыре «Оскара», которые касаются операторской работы, спецэффектов и, конечно, костюмов.
Драма о соперничестве сестёр Болейн, в исполнении Скарлетт Йоханссон и Натали Портман, за сердце короля Англии Генриха VIII.
Небезызвестный «Гладиатор» получил пять премий «Оскар» в 2001 году. Его главные герои — генерал Максимус и римский император Люций Коммод.
Сериал повествует о ранних годах правления Виктории, королевы Великобритании и Ирландии, с момента её восшествия на престол, когда та была ещё подростком.
Один из самых известных турецких сериалов и не зря! Он повествует о самом почитаемом султане Сулеймане I и его любимой наложнице Хюррем.
Дочь Генриха VIII, расставшись со свободой молодости, вступает на престол, окружённый врагами, и начинает свой путь одной из самых влиятельных королев Англии (Кейт Бланшетт в роли Елизаветы). Фильм получил «Оскар» за лучший грим.
Историческая драма о самых тёмных временах Руси, в которой Пётр Мамонов и Олег Янковский исполняют роли Ивана Грозного и митрополита Филиппа.
Фильм об отношениях Елизаветы I (Квентин Крисп) и андрогинного по моде юноши Орландо (Тильда Суинтон), который безукоризненно выполнил приказ королевы — не стареть.
Экранизация одноимённой пьесы У. Шекспира, претендовавшая на «Золотую пальмовую ветвь».
Комедийный сериал об амбициозной, но наивной Екатерине II и неотёсанном Петре III, которые на протяжении всего сериала меняют друг друга.
История о самой жестокой борьбе за престол, о котором мало кто не слышал. Сериал завоевал множество наград премий «Эмми», «Золотой глобус», «Сатурн» и не раз становился победителем «Премии Гильдии актёров».
Поистине сильная картина, получившая четыре «Оскара», в том числе за режиссуру и главную мужскую роль. Фильм о британском короле Георге VI, с заиканием которого помогает справляться логопед Лайонел Лог, практикующий нестандартные методы лечения.
Не единожды награждённый сериал о правлении Елизаветы II, финальный сезон которого с нетерпением ждут в этом месяце. Кстати, сама королева с удовольствием смотрела «Корону».
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