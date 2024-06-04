От Венеры до Юпитера: топ-8 будущих ключевых миссий NASA в Солнечной системе

Это одна из самых ожидаемых миссий NAAS, которая будет запущена в октябре 2024 года. Космический аппарат будет проводить тщательные наблюдения за ледяным спутником Юпитера Европой, где потенциально может существовать внеземная жизнь. Этот спутник интересен тем, что по толстой ледяной корой, вероятно, скрывается океан из жидкой воды. Считается, что этот океан находится в контакте с каменистой мантией Европы и потенциально создает условия, аналогичные гидротермальным источникам на Земле, где существует жизнь.

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