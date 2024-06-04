От Венеры до Юпитера: топ-8 будущих ключевых миссий NASA в Солнечной системе

В последние годы NASA раздвинуло границы освоения космоса до беспрецедентного уровня.
Заглядывая в будущее, NASA по-прежнему привержено развитию технологий и научных исследований, направленных на разгадку тайн нашей Вселенной. Кроме амбиционного плана снова высадить астронавтов на Луну через 2 года, у NASA есть и другие не менее интересные проекты.
NEO Surveyor
Этот инфракрасный космический телескоп будет использоваться для обнаружения и отслеживания потенциально опасных астероидов, которые приближаются к Земле на расстояние в несколько десятков миллионов километров или же намного ближе. Отслеживание таких потенциально опасных космических камней является ключом к продвижению усилий космического агентства США по планетарной защите. Ожидается, что миссия стартует в сентябре 2027 года.
Farside Seismic Suite
Это первая в своем роде миссия по изучению землетрясений на обратной стороне Луны. В рамках этой миссии NASA намерено отправить два чувствительных сейсмометра, которые изначально были созданы для миссии InSight на Марсе. Кроме измерения землетрясений также ученые будут собирать данные о метеоритах, которые падают на поверхность Луны. Эта миссия потенциально может дать новое представление о геологии спутника Земли. Запуск запланирован на 2025 год.
ASTHROS
Это стратосферная обсерватория, которая представляет собой высотный аэростат, оснащенный телескопом для изучения различных астрофизических явлений. Ожидается, что ASTHROS будет непрерывно летать в течение 21–28 дней на высоте примерно 40 километров. Запуск ожидается в декабре 2024 года.
Europa Clipper
Это одна из самых ожидаемых миссий NAAS, которая будет запущена в октябре 2024 года. Космический аппарат будет проводить тщательные наблюдения за ледяным спутником Юпитера Европой, где потенциально может существовать внеземная жизнь. Этот спутник интересен тем, что по толстой ледяной корой, вероятно, скрывается океан из жидкой воды. Считается, что этот океан находится в контакте с каменистой мантией Европы и потенциально создает условия, аналогичные гидротермальным источникам на Земле, где существует жизнь.
SPHEREx
Эта космическая обсерватория проведет первое спектральное исследование всего неба, раскрывая происхождение Вселенной путем изучения галактик и звезд. По данным NASA, обсерватория, как ожидается, соберет данные о 450 миллионах галактик и более 100 миллионах звезд в Млечном Пути. Продолжительность миссии составит 2 года, и она может быть запущена в апреле 2025 года.
VERITAS
Эта миссия направленна на изучение Венеры. Этот адский мир считается злым близнецом Земли. Ученые полагают, что Венера когда-то была очень похожа на Землю, но постепенно потеряла воду. Эта миссия раскроет причины расхождения путей эволюции Венеры и Земли. Орбитальный аппарат будет изучать поверхность и недра адской планеты. В настоящее время дата запуска неизвестна.
MAIA
Эта миссия в настоящее время находится в стадии разработки. Она направлена на решение проблемы загрязнения воздуха путем развертывания сложной системы визуализации. Аппарат проведет измерения, необходимые для определения размеров, состава и количества твердых частиц, которые загрязняют воздух Земли. В настоящее время у миссии нет назначенной даты запуска.
SunRISE
Этот космический интерферометр находится еще в стадии разработки. Ожидается, что он будет состоять из шести небольших спутников и предназначен для изучения солнечной активности. SunRISE предоставит ценную информацию о различных явлениях на Солнце, включая солнечные вспышки, корональные выбросы массы и другие события.
Источник:
- «Вам врут!»: сотрудница космического агентства NASA рассказала, что утаивают от человечества о Марсе
- НАСА показало, как изменилось небо над Землей. На съемку ушло 12 лет
- Пугающая красота самой загадочной планеты
- В октябре NASA запустит зонд к астероиду стоимостью $10 квадриллионов
- NASA обнаружило на Марсе камни, похожие на плюшевого мишку