Ониоманка Дана Сью Грей и печальные последствия её зависимости

Городок Каньон-Лейк в Калифорнии был истинным раем для пенсионеров. Тишина, благоустроенная территория, чудесные искусственные озёра. Как вдруг в один момент он превратился в настоящий ад: пожилые женщины подверглись нападениям. Их избивали и грабили, а некоторым не посчастливилось больше других.

16 февраля 1994 года зарезали Норму Дэвис. Спустя две недели Джун Робертс нашли задушенной телефонным проводом. А Доринда Хокинс чудом выжила: душивший её нападавший посчитал, что жертва скончалась, но она просто потеряла сознание. Через пару недель Дора Биб погибла страшной смертью – несчастную забили утюгом. Но показания выжившей Доринды помогли задержать убийцу. Удивлению стражей порядка и общественности не было предела.