FISHKINET
Сообщество Криминал 2470 постов • 365 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Ониоманка Дана Сью Грей и печальные последствия её зависимости

Ониоманка Дана Сью Грей и печальные последствия её зависимости

Автор:
08 декабря 2023 13:45
Сообщество : Криминал
Метки: Дана Сью Грей   Доринда Хокинс   криминал   мотив   ограбление   преступление   психология   социопатия   убийство   шопинг   
1172
7

Для большинства женщин шопинг – это способ отвлечься от повседневности, расслабиться, обновить гардероб. Понятно, что даже для очень увлечённых шопингом дам главным ограничителем в этом выступают финансовые средства.

Но что если покупать очень хочется, а денег не хватает?

×
×

Городок Каньон-Лейк в Калифорнии был истинным раем для пенсионеров. Тишина, благоустроенная территория, чудесные искусственные озёра. Как вдруг в один момент он превратился в настоящий ад: пожилые женщины подверглись нападениям. Их избивали и грабили, а некоторым не посчастливилось больше других.

16 февраля 1994 года зарезали Норму Дэвис. Спустя две недели Джун Робертс нашли задушенной телефонным проводом. А Доринда Хокинс чудом  выжила: душивший её нападавший посчитал, что жертва скончалась, но она просто потеряла сознание. Через пару недель Дора Биб погибла страшной смертью – несчастную забили утюгом. Но показания выжившей Доринды помогли задержать убийцу. Удивлению стражей порядка и общественности не было предела.

Доринда подрабатывала в антикварной лавке и не удивилась, когда очередная посетительница – миловидная белокурая женщина вошла, чтобы полюбоваться старинными фигурками и фарфоровыми вазами.

Доринда повернулась, чтобы показать клиентке понравившуюся вещь. И в этот момент ощутила на шее удавку. Теряя сознание, она столкнулась взглядом с нападавшей. В глазах симпатичной блондинки не было ничего человеческого, только холод. Доринда поняла, что покупательница убивала уже не один раз.

Убийца забрала наличность из кассы, прихватила содержимое кошелька Хокинс и испарилась. Несчастная продавщица очнулась и с трудом доползла до соседнего магазина, где ей вызвали скорую.

Полицейские сразу поняли, что убийца – женщина. Поскольку с похищенными картами жертв она сразу отправлялась в магазин и спускала всё подчистую. Показания выжившей подтвердили версию.

Список покупок был вполне себе обычный – куртка, сапоги, парфюм, рамка для фото, ювелирные украшения, игрушки, даже корм для собак. Консультант одного из бутиков вспомнила, что клиентка была с ребёнком и упомянула в разговоре имя его отца.

Когда фоторобот показали родственникам жертв, то одна из женщин опознала в нём дочь своего второго мужа. Когда Дану Сью Грей задержали, в ушах убийцы сверкали серьги, купленные за деньги последней жертвы.

Женщина категорически отказалась признавать вину, несмотря на найденные у неё банковские карты жертв. Вроде, и оснований не верить Дане не было: детство счастливое, семья порядочная. Правда, родители развелись из-за непомерной страсти матери девочки к деньгам и красивой жизни.

Что-то подобное стало проявляться и у Даны. В 16 лет отец с мачехой выгнали её из дома за увлечение травкой. Девушка некоторое время пожила у парня, потом рассталась с ним и вышла замуж за Тома Грея – местного музыканта.

Неплохое наследство она потратила на поездку в Европу. Наделала кучу долгов и постоянно требовала от мужа денег. Брак завершился ожидаемо быстро и, так же, как и в случае с матерью. Мужчина подал документы на развод.

Дана попросила его о встрече, пытаясь наладить отношения. Но в последний момент он передумал. И не зря: она оформила страховку, застраховав его жизнь в свою пользу. В тот же день, когда встреча не состоялась, женщина убила Норму Дэвис.

Разбирательство растянулось на долгих четыре года. В итоге совершенно неожиданно для всех она  признала вину. В качестве мотива назвала хамство женщин: посмотрели снисходительно, подали не ту вещь, презрительно изогнули бровь.

Конечно, отношение даже на мотив не тянет. Тем более свидетели утверждали, что высокомерными погибшие немолодые женщины не были.

В тюрьме Дана продолжила чудить: требовала зеркала в камере, сеансы мануальной терапии, веганские блюда. Впрочем, время для терроризирования родственников и персонала у неё есть – срок заключения пожизненный.

Истории о преступлениях ради шопинга – редкость. Поэтому случаю Грей психологи уделили особое внимание. Возможно, совпали два фактора – ониомания – непреодолимое желание что-либо покупать без необходимости, ради самого процесса, и социопатические наклонности убийцы. Женщина спокойно оставляла в машине ребёнка, убивала пожилого человека, забирала деньги и отправлялась тратить их в торговый центр или салон красоты. То есть поход в магазин был для неё своего рода подарком, которым она себя награждала за убийство.

Несмотря на психологические изыскания, на деле всё гораздо проще: захотела – сделала. К счастью, 66-летней заключённой Калифорнийской женской тюрьмы в Чоучилле остались только воспоминания. Без возможности повторения своих чудовищных деяний.

 

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Дана Сью Грей   Доринда Хокинс   криминал   мотив   ограбление   преступление   психология   социопатия   убийство   шопинг   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
КолдурасЪ Час назад
Для большинства женщин шопинг – это способ отвлечься от повседневности, расслабиться(ц)
Лучше бы член своим мужчинам сосали, яички облизывали, головкой себя по лицу шлёпали, глядишь и трагедий было бы меньше и разводов, семьи крепче стали, дети в полных семьях росли, да и общество оздоровилось!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

102108



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пьерлуиджи Коллина - легенда футбольного судейства
Пьерлуиджи Коллина - легенда футбольного судейства
Одно из самых быстро раскрытых убийств
Одно из самых быстро раскрытых убийств
Набирающие популярность в сообществах
15 изобретений, с которыми жить стало бы проще и веселей
15 изобретений, с которыми жить стало бы проще и веселей
"ГЛОНАСС" в 2024 году запустит сервис по поиску угнанных автомобилей
"ГЛОНАСС" в 2024 году запустит сервис по поиску угнанных автомобилей
Так выглядит история с налетом современности
Так выглядит история с налетом современности
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Премии как не бывало

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#животные#интересное#люди#кино#фильм#полиция#улыбнуло#история
#Прикол#автомир#Юмор#аварии#авто аварии#США#забавно#дети#Ynews#роль
#в мире#машина#интересно#ДТП#позитив#Автовсячина#факты#нападение#собака#добро
Без “Ёлок” Нового года не бывает! Без “Ёлок” Нового года не бывает! Полумистическая питерская банда «попрыгунчиков» Полумистическая питерская банда «попрыгунчиков» Чисто индийское убийство Чисто индийское убийство Грустная история начинающей актрисы Ребекки Шеффер Грустная история начинающей актрисы Ребекки Шеффер Ошибочка вышла: итальянские мафиози предложили семье случайной жертвы солидную компенсацию Ошибочка вышла: итальянские мафиози предложили семье случайной жертвы солидную компенсацию Держать нельзя помиловать: в деле тучного итальянского преступника поставили запятую Держать нельзя помиловать: в деле тучного итальянского преступника поставили запятую

На что жалуетесь?

Вернуться