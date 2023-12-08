Ониоманка Дана Сью Грей и печальные последствия её зависимости

Для большинства женщин шопинг – это способ отвлечься от повседневности, расслабиться, обновить гардероб. Понятно, что даже для очень увлечённых шопингом дам главным ограничителем в этом выступают финансовые средства.
Но что если покупать очень хочется, а денег не хватает?
Городок Каньон-Лейк в Калифорнии был истинным раем для пенсионеров. Тишина, благоустроенная территория, чудесные искусственные озёра. Как вдруг в один момент он превратился в настоящий ад: пожилые женщины подверглись нападениям. Их избивали и грабили, а некоторым не посчастливилось больше других.
16 февраля 1994 года зарезали Норму Дэвис. Спустя две недели Джун Робертс нашли задушенной телефонным проводом. А Доринда Хокинс чудом выжила: душивший её нападавший посчитал, что жертва скончалась, но она просто потеряла сознание. Через пару недель Дора Биб погибла страшной смертью – несчастную забили утюгом. Но показания выжившей Доринды помогли задержать убийцу. Удивлению стражей порядка и общественности не было предела.
Доринда подрабатывала в антикварной лавке и не удивилась, когда очередная посетительница – миловидная белокурая женщина вошла, чтобы полюбоваться старинными фигурками и фарфоровыми вазами.
Доринда повернулась, чтобы показать клиентке понравившуюся вещь. И в этот момент ощутила на шее удавку. Теряя сознание, она столкнулась взглядом с нападавшей. В глазах симпатичной блондинки не было ничего человеческого, только холод. Доринда поняла, что покупательница убивала уже не один раз.
Убийца забрала наличность из кассы, прихватила содержимое кошелька Хокинс и испарилась. Несчастная продавщица очнулась и с трудом доползла до соседнего магазина, где ей вызвали скорую.
Полицейские сразу поняли, что убийца – женщина. Поскольку с похищенными картами жертв она сразу отправлялась в магазин и спускала всё подчистую. Показания выжившей подтвердили версию.
Список покупок был вполне себе обычный – куртка, сапоги, парфюм, рамка для фото, ювелирные украшения, игрушки, даже корм для собак. Консультант одного из бутиков вспомнила, что клиентка была с ребёнком и упомянула в разговоре имя его отца.
Когда фоторобот показали родственникам жертв, то одна из женщин опознала в нём дочь своего второго мужа. Когда Дану Сью Грей задержали, в ушах убийцы сверкали серьги, купленные за деньги последней жертвы.
Женщина категорически отказалась признавать вину, несмотря на найденные у неё банковские карты жертв. Вроде, и оснований не верить Дане не было: детство счастливое, семья порядочная. Правда, родители развелись из-за непомерной страсти матери девочки к деньгам и красивой жизни.
Что-то подобное стало проявляться и у Даны. В 16 лет отец с мачехой выгнали её из дома за увлечение травкой. Девушка некоторое время пожила у парня, потом рассталась с ним и вышла замуж за Тома Грея – местного музыканта.
Неплохое наследство она потратила на поездку в Европу. Наделала кучу долгов и постоянно требовала от мужа денег. Брак завершился ожидаемо быстро и, так же, как и в случае с матерью. Мужчина подал документы на развод.
Дана попросила его о встрече, пытаясь наладить отношения. Но в последний момент он передумал. И не зря: она оформила страховку, застраховав его жизнь в свою пользу. В тот же день, когда встреча не состоялась, женщина убила Норму Дэвис.
Разбирательство растянулось на долгих четыре года. В итоге совершенно неожиданно для всех она признала вину. В качестве мотива назвала хамство женщин: посмотрели снисходительно, подали не ту вещь, презрительно изогнули бровь.
Конечно, отношение даже на мотив не тянет. Тем более свидетели утверждали, что высокомерными погибшие немолодые женщины не были.
В тюрьме Дана продолжила чудить: требовала зеркала в камере, сеансы мануальной терапии, веганские блюда. Впрочем, время для терроризирования родственников и персонала у неё есть – срок заключения пожизненный.
Истории о преступлениях ради шопинга – редкость. Поэтому случаю Грей психологи уделили особое внимание. Возможно, совпали два фактора – ониомания – непреодолимое желание что-либо покупать без необходимости, ради самого процесса, и социопатические наклонности убийцы. Женщина спокойно оставляла в машине ребёнка, убивала пожилого человека, забирала деньги и отправлялась тратить их в торговый центр или салон красоты. То есть поход в магазин был для неё своего рода подарком, которым она себя награждала за убийство.
Несмотря на психологические изыскания, на деле всё гораздо проще: захотела – сделала. К счастью, 66-летней заключённой Калифорнийской женской тюрьмы в Чоучилле остались только воспоминания. Без возможности повторения своих чудовищных деяний.
Источник:
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Лучше бы член своим мужчинам сосали, яички облизывали, головкой себя по лицу шлёпали, глядишь и трагедий было бы меньше и разводов, семьи крепче стали, дети в полных семьях росли, да и общество оздоровилось!