Раскрыть дело об убийстве девочки с леденцами смогли только через 62 года

Преступления против детей – самая страшная составляющая криминального мира. В соответствии с данными Международной организации по поиску пропавших детей (ICMEC), ежегодно в мире исчезает порядка 460 000 несовершеннолетних. Эту девочку нашли, но раскрыть тайну её гибели смогли только через 62 года.
Кэндис «Кэнди» Роджерс исчезла 6 марта 1959 года. 9-летняя девочка вышла из своего дома в Спокане, штат Вашингтон, чтобы продать мятные леденцы. Она делала это уже не первый раз – обходила соседей и предлагала им сладости за символическую сумму. Приветливую школьницу все знали, поэтому процесс занимал не более получаса.
Когда дочь не вернулась домой через два часа, мать забеспокоилась и пошла её искать. Вместе с прибывшими полицейскими женщина обнаружила мятые коробки с конфетами, разбросанные по улице. Стало понятно, что случилось что-то ужасное.
Поиски, к которым подключилось множество добровольцев, стали причиной ещё одной трагедии: разбился вертолёт, выделенный военными. Трое из пяти членов экипажа погибли.
На 16-ый день поисков тело Кэндис нашли в лесу за городом. Военные наткнулись на девичьи туфельки. После исследования местности на этом участке нашли тело школьницы, небрежно присыпанное хвоей. Девочку задушили её же рубашкой. Перед смертью бедняжка подверглась насилию.
Расследование осложнялось сотнями звонков от желающих помочь, которые якобы видели преступника. Но сотни обысков и допросов не дали результата. Из-за залежей материала безнадёжное дело получило название «гора Эверест» – вершина, которую никто так и не смог покорить.
Только два года назад полицейские Спокана использовали новейшую методику исследования и сделали анализ биологической жидкости с одежды убитой.
Сравнение с базой образцов ДНК привело к трём братьям, у которых были мало того что проблемы с законом, так ещё и похожие преступления – насилие. Но никого из них уже не было в живых. Дети остались только у одного, и дочь согласилась сдать образец для анализа. Он совпал, и суд дал разрешение на эксгумацию тела Джона Рейха Хоффа.
Хофф покончил с собой в далёком 1970 году. И покоился со своей жертвой на одном кладбище. Образец попал в базу после того, как мужчина напал на девушку и попытался её изнасиловать (это было спустя два года после смерти Кэндис). Но та смогла отбиться, а преступник полгода провёл в тюрьме.
Дела никак не связали, поскольку в 60-х судебная экспертиза работала не так, как в наши дни. Родители девочки не дожили до обнародования информации. Отца не стало в 1963 году, мать скончалась в 2006. Но другие родственники поблагодарили полицейских за правду. На раскрытие которой ушло 62 года.
Для детей убийцы история стала шоком и изменила всю жизнь. Дочь заявила, что очень сложно свыкнуться с мыслью, что твой родственник был чудовищем. Но эти люди ни в чём не виноваты. Тем более что Хофф даже не принимал участия в их воспитании.
Они принесли соболезнования родственникам Роджерс и перезахоронили останки отца на другом кладбище, чтобы «дать душе Кэндис покой».
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