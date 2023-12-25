Раскрыть дело об убийстве девочки с леденцами смогли только через 62 года

Сравнение с базой образцов ДНК привело к трём братьям, у которых были мало того что проблемы с законом, так ещё и похожие преступления – насилие. Но никого из них уже не было в живых. Дети остались только у одного, и дочь согласилась сдать образец для анализа. Он совпал, и суд дал разрешение на эксгумацию тела Джона Рейха Хоффа.

Хофф покончил с собой в далёком 1970 году. И покоился со своей жертвой на одном кладбище. Образец попал в базу после того, как мужчина напал на девушку и попытался её изнасиловать (это было спустя два года после смерти Кэндис). Но та смогла отбиться, а преступник полгода провёл в тюрьме.