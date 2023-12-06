Почти совершенное убийство и простые аксессуары, которые помогли его раскрыть

Конечно, идеальным, хотя оно и планировалось целых полгода, убийство было только в глазах двух самонадеянных, хотя и умных балбесов. Помещая труп в дренажную трубу, убийцы подумали, что он так и пролежит до тех пор, пока не превратится в скелет. Но ноги остались торчать снаружи, поэтому жертву обнаружили на следующее утро.

Плюс к этому, близорукий Леопольд умудрился обронить неподалёку очки. Аксессуар был недешёвый, специфической формы (оптометрист выписал только три таких рецепта на весь город), изготовлен на заказ. Поэтому владельца быстро вычислили. Парень сказал, что потерял очки, в очередной раз наблюдая за птицами. Объяснение, в общем, было логичным и правдоподобным. А алиби друга подтвердил Ричард.

Возможно, расследование так и застопорилось бы. Но неподалёку от городского пруда нашли разбитую печатную машинку. На которой была напечатана записка с требованием выкупа. А также курсовые работы Натана Леопольда.

Тот не стал отпираться. Признание подтвердил и второй убийца. Город гудел. Адвокаты отказывались представлять интересы обвиняемых в суде.