Почти совершенное убийство и простые аксессуары, которые помогли его раскрыть

Когда у людей удовлетворены базовые потребности, то извращённый ум некоторых может потребовать удовлетворения других – тёмных и жутких фантазий. А заодно демонстрации превосходства.
В 1924 году жителей Чикаго потрясло убийство 14-летнего парнишки Бобби Фрэнкса. Свидетели видели, что подросток сел в зелёную машину. Живым его больше никто не увидел: несчастного убили. А в тот момент, когда ребёнок был уже мёртв, родителям прислали письмо с требованием выкупа.
Расследование показало, что никаких странностей в поведении или врагов у Фрэнкса не было. Но должен же быть мотив, тем более для спланированного и такого жестокого преступления?
И он был. Идея совершить идеальное убийство ради убийства пришла студенту Натану Леопольду. Парень обладал очень высоким интеллектом, учился в колледже на юриста, увлекался изучением птиц. Правда, у Натана были проблемы с общением в силу некой неуклюжести и скованности. Но ему и не нужны были друзья, достаточно было одного – Ричарда Леба. Юноша был тоже довольно умён, хоть и ниже по уровню по сравнению с Натаном. Зато был привлекателен внешне и легко становился душой компании.
Приятели быстро ощутили друг в друге родственные души и увлечённо практиковали мелкие кражи, поджоги и вандализм. А потом решили попробовать блюдо поострее.
21 мая парни взяли напрокат машину, заметили идущего из школы Бобби, который доводился Лебу дальним родственником. Подросток поэтому и не побоялся сесть в машину, привлечённый предложением обсудить новую теннисную ракетку.
Как только мальчик сел, его ударили по голове стамеской, перетащили на заднее сиденье и заткнули рот тряпкой. Несчастный Бобби скончался от удушья.
От тела избавились, выбросив в дренажную трубу неподалёку от озера, где Леопольд проводил время за наблюдением за птицами. Лицо жертвы предварительно облили кислотой, чтобы затруднить опознание. Отправив письмо родным жертвы, довольная парочка радовалась, что совершила идеальное преступление.
Конечно, идеальным, хотя оно и планировалось целых полгода, убийство было только в глазах двух самонадеянных, хотя и умных балбесов. Помещая труп в дренажную трубу, убийцы подумали, что он так и пролежит до тех пор, пока не превратится в скелет. Но ноги остались торчать снаружи, поэтому жертву обнаружили на следующее утро.
Плюс к этому, близорукий Леопольд умудрился обронить неподалёку очки. Аксессуар был недешёвый, специфической формы (оптометрист выписал только три таких рецепта на весь город), изготовлен на заказ. Поэтому владельца быстро вычислили. Парень сказал, что потерял очки, в очередной раз наблюдая за птицами. Объяснение, в общем, было логичным и правдоподобным. А алиби друга подтвердил Ричард.
Возможно, расследование так и застопорилось бы. Но неподалёку от городского пруда нашли разбитую печатную машинку. На которой была напечатана записка с требованием выкупа. А также курсовые работы Натана Леопольда.
Тот не стал отпираться. Признание подтвердил и второй убийца. Город гудел. Адвокаты отказывались представлять интересы обвиняемых в суде.
Правда, один всё же согласился. Кларенс Дэрроу уступил просьбам дяди Леопольда, но запросил баснословный гонорар – 1 млн долларов. Улики были очевидны, поэтому люди надеялись на справедливый приговор – смертная казнь для парней, возомнивших себя сверхлюдьми. И которым исполнилось всего 18 и 19 лет.
Об освобождении, понятно, речи не шло. Родственники хотели хотя бы сохранить идиотам жизнь. Во время заседания было задействовано порядка 80 свидетелей. Защитник во время заключительной речи, занявшей два часа, опирался на психологические особенности обвиняемых и специфику их воспитания.
Судья Каверли после 12-часового заседания вынес приговор – 99 лет тюрьмы. В исправительном учреждении заключённых разделили. Но через несколько лет сняли запрет: Леб и Леопольд совместными силами открыли в тюрьме школу для других заключённых.
В 1936 году Леб погиб от ран, которые нанёс ему другой преступник, напавший в душе с бритвой и буквально исполосовавший тело 30-летнего заключённого.
Леопольд был освобождён условно-досрочно спустя 33 года в возрасте 53 лет. По выходу перебрался в Пуэрто-Рико, женился и умер в 1971 году от сердечного приступа.
Истории было посвящено множество драматических произведений, среди которых фильм Альфреда Хичкока 1948 года, «Насилие» (1959), «Обморок» (1992) и «Численное убийство» (2002).
Источник:
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- да нет, один лишний
- это мой
Метод. Ад пуст, все демоны здесь :)