А был ли Минотавр?

Что самое интересное, найденные на полуразрушенных стенах изображения загадочного быкоголового монстра относились к той же эпохе, что и сама конструкция. То есть рисунки наносили не позже, как считалось.

Конечно, наивно верить, что по лабиринту действительно разгуливало чудовище с бычьей головой. Но если его образ остался в истории, значит, он служил своего рода символом. Но чего?

Первая версия – отражение личности самого Миноса. Который оказался действительно сильным правителем, из-за чего подданные наделяли его сверхъестественными способностями.