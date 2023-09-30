А был ли Минотавр?

В каждой сказке, легенде или мифе есть определённая доля правды. И история о быкоголовом монстре Минотавре, брошенном в лабиринт, не исключение.
Легенда гласит, что царь Минос был рождён от самого Зевса и был правителем властным и жестоким. Но именно во время его правления Крит стал сильным и монолитным.
Посейдон распорядился, чтобы царь принёс ему в жертву роскошного белоснежного быка. Но Минос воспротивился, а разгневанный бог помутил рассудок жены Миноса Пасифаи. Женщина воспылала страстью к тому самому быку и родила от него мальчика.
Дитя, рождённое от нечистой связи, назвали Астерионом и поселили в специально построенном лабиринте. Ежегодно в качестве дани чудовищу присылали на растерзание по 7 красивейших юношей и девушек. Так длилось до тех пор, пока герой Тесей не сразил его, а обратный путь из лабиринта ему помогла найти нить влюблённой в него дочери царя Ариадны.
Что примечательно, древние греки, доводившиеся ахейцам и критянам потомками, скептически относились к этой легенде. Считая, что она появилась спустя сотни лет после смерти Миноса, поэтому не имеет ничего общего с реальностью.
К примеру, Плутарх полагал, что Минотавром звали жестокого царского полководца, который избавлялся от пленных изощрёнными и дикими способами. Возможно, это даже собирательный образ, поскольку древние в принципе не отличались мягкосердием.
Постепенно историки стали ставить под сомнение и существование самого лабиринта вместе с царём, и Минойской цивилизацией. Так продолжалось до начала XX века, когда британец Артур Эванс не обнаружил на месте критской столицы Кносса остатки древнего впечатляющего сооружения, которое по описанию из мифов очень походило на тот самый лабиринт.
Что самое интересное, найденные на полуразрушенных стенах изображения загадочного быкоголового монстра относились к той же эпохе, что и сама конструкция. То есть рисунки наносили не позже, как считалось.
Конечно, наивно верить, что по лабиринту действительно разгуливало чудовище с бычьей головой. Но если его образ остался в истории, значит, он служил своего рода символом. Но чего?
Первая версия – отражение личности самого Миноса. Который оказался действительно сильным правителем, из-за чего подданные наделяли его сверхъестественными способностями.
Вторая гипотеза гласит, что в эпоху Минойской цивилизации существовал культ поклонения быку как символу могущества. Что не редко – такие культы имели место у египтян, финикийцев, древних евреев, славян и других народов. Человеческие жертвы божеству в то время не были чем-то редким. А проводивший обряд служитель культа совершал церемонию жертвоприношения в маске быка, что и породило легенду о Минотавре.
Таким образом, мифология – это не прямое отражение событий древности, но и не абсолютный вымысел, не имеющий с действительностью ничего общего. Мифы и легенды – это символичное отражение реальности. И надо только правильно разгадать эти символы.
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