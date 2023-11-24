Валерий Слаук – воплотитель мифов и гений композиционного мышления

Жители потустороннего мира – опасные и загадочные. Но если взглянуть с другого угла, то славянская нечисть очень даже ничего. Убедиться в этом лично помогает белорусский художник-иллюстратор Валерий Петрович Слаук, по совместительству график и профессор академии искусств.
Слаук родился в 1947 году в Витебской области. После окончания театрально-художественного института проходил обучение у Василия Шаранговича – известного белорусского графика.
Обладатель многочисленных дипломов и наград, работы которого представлены не только в музеях Белоруссии, но и многих европейских стран, специализируется преимущественно на славянской и белорусской мифологии, визуализируя известных и не очень персонажей народного эпоса.
Источник:
- 15 эскизов популярных советских мультгероев, которые первоначально выглядели совсем не так, как мы привыкли
- Безумный маркиз Бересфорд – антигерой своего времени и возможный прототип Бэтмена
- Человек, которого Маршак использовал в качестве прототипа самого известного в литературе рассеянного
- Сложная жизнь талантливого художника
- Художница показала, как менялось представление о женской красоте