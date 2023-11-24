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Валерий Слаук – воплотитель мифов и гений композиционного мышления

Валерий Слаук – воплотитель мифов и гений композиционного мышления

Автор:
24 ноября 2023 13:52
Сообщество : Искусство
Метки: Белоруссия   Валерий Слаук   Нечисть   график   иллюстрация   мифология   образ   персонаж   профессор   художник   
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Жители потустороннего мира – опасные и загадочные. Но если взглянуть с другого угла, то славянская нечисть очень даже ничего. Убедиться в этом лично помогает белорусский художник-иллюстратор Валерий Петрович Слаук, по совместительству график и профессор академии искусств.

Слаук родился в 1947 году в Витебской области. После окончания театрально-художественного института проходил обучение у Василия Шаранговича – известного белорусского графика.

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Обладатель многочисленных дипломов и наград, работы которого представлены не только в музеях Белоруссии, но и многих европейских стран, специализируется преимущественно на славянской и белорусской мифологии, визуализируя известных и не очень персонажей народного эпоса.

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Метки: Белоруссия   Валерий Слаук   Нечисть   график   иллюстрация   мифология   образ   персонаж   профессор   художник   
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1  комментарий
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Владимир Час назад
Что употреблял этот художник? Друг спрашивает.
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