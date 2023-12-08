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Из-за резкого подорожания в магазинах РФ начали продавать яйца поштучно

Из-за резкого подорожания в магазинах РФ начали продавать яйца поштучно

Автор:
08 декабря 2023 10:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: инфляция   магазин   подорожание   реакция соцсетей   цены на яйца   экономика   яйца   
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Появилась информация, что в Крыму предлагают купить одно яйцо за 20 рублей.

Продуктом, цены на который резко выросли за последний месяц, стали куриные яйца. Россияне удивляются этому феномену и не знают, с чем связано подорожание. Казалось бы, птицеводство - самая развитая отрасль животноводства в РФ и одна из самых рентабельных.


С начала года цены на яйца, как свидетельствует Росстат, выросли на 42,4%, а курица подорожала на 30,1%. На прошлой неделе яйца снова стали лидерами роста цен на продукты, подорожав на 4,23%.

В Керчи, к примеру, стоимость десятка яиц скоро может приблизиться к 200 руб.


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Также появилась информация, что в некоторых регионах яйца стали продавать поштучно. Цена за 1 штуку - 20 руб, правда купить одно яйцо всё равно нельзя - их сразу расфасовывают по пять штук.


Якобы такие варианты продажи наблюдали в Крыму, Оренбурге и Новосибирске.


В Телеграм-канале "Антифишки" читатели поделились ценами на яйца в своих регионах. И вот что получилось.


Кстати, Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) уже обратила внимание на ситуацию с ценами на яйца в стране, и в ведомстве обещали проверить, насколько обоснованны оптово-отпускные цены на эту продукцию.

Источник:

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Метки: инфляция   магазин   подорожание   реакция соцсетей   цены на яйца   экономика   яйца   
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91  комментарий
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6k
Старичок Час назад
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34
brodiaga 2 минуты назад
Вот оно чё
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18k
Мистер Фикс 7 минут назад
Конец года.
Менеджмент добирает на яхты.
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32
Aleksey 7 минут назад
Сейчас боты симоняновские набегут и скажут всем недовольным, а это обязательно хохлы, похрюкать.
У меня мать инвалид 67 лет периодически жалуется на цены, ей похрюкать? От этого пенсия увеличится или стоимость яиц уменьшится?
Умники начнут говорить про помощь, конечно помогаем постоянно, но она всё равно жалуется! Мама не понимает текущую "стабильность", говорит при Брежневе в застой такого роста цен не было, вообще роста цен не было. Индексация пенсии ну никак не успевает за ростом цен на корм.
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92k
7guest 9 минут назад
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4k
Руслан 10 минут назад
Ужас какой, десяток яиц дешевле пачки сигарет...Надо срочно набросить говно на вентилятор
КГ АМ
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497
kost 10 минут назад
В Харькове, Украина 1 яйцо 6 грн. Т.е. 15 руб. Но зато мы не под санкциями.
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250
Bocman 11 минут назад
Ахтунг картельный сговор производителей яиц перед новым годом....оливье в опасности....вот вам пример разгона всепропало из ничего....
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2k
anatolis 12 минут назад
А у нас давно уже так 1.7 евро и выше Эстония.
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85
Chuchelo Patamkovoe 18 минут назад
Подорожала курица кушайте говядину в чем проблема то?
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85
Chuchelo Patamkovoe Б.Касторский 2 минуты назад
Нет я просто много комментариев на фишках читаю. Там пишут как все хорошо. Обычно.
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4
Matte 18 минут назад
Капитализм, счастье, з@ебись
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1k
Сергей 19 минут назад
У нас в Сочи ещё есть места где можно не дорого взять.
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1k
Злодей 19 минут назад
Спасатели спешат на помощь "Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить ценообразование на куриные яйца, сообщается в пресс-службе Генпрокуратуры."
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−18
= Полчаса назад
Дядя Вова обнулился
И на пятый срок пойдёт.
Кто при Путине родился –
Тот при Путине помрет!
гой еси , гой еси
прямиком на небеси ...


гойда !
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1k
investas Полчаса назад
1. В крыму всегда продавались поштучно, рассчитано для отдыхающих, так что нет там паники.
2. Яйца на самом деле подорожали, опт.
3. Главное, чтобы наше любимое Фас не влезло гнилыми руками в это, а то вообще яйца пропадут.
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25k
sssss3 Полчаса назад
Офигенная новость, ещё удивитесь, что к новогоднему столу на 30 процентов подорожает зелёный горошек и кукуруза и прочие наполнители салатов.
Как буд-то спали последние 30 лет и не знаете этого.
Каждый декабрь одно и тоже....
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6
Петр Полчаса назад
По ходу государство еще и на яйца акциз ввела. Скоро на каждом яйце маркировка будет с акцизкой по 100 р.
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11k
BarOb Полчаса назад
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1k
Робот ник-балда 36 минут назад
Говорили уже по ЦТ что это телеграмм-каналы хохлятскте разгоняют?
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25k
sssss3 40 минут назад
В пятёрочке, спутнике, магните около 120 руб десяток. Саратов.
Кому продать по 200????
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−18
= 43 минуты назад
Мальчик копается в пищевых отходах. путин ему - мальчик ты в каком классе? Мальчик отвечает-в среднем )))
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