Из-за резкого подорожания в магазинах РФ начали продавать яйца поштучно

Появилась информация, что в Крыму предлагают купить одно яйцо за 20 рублей.
Продуктом, цены на который резко выросли за последний месяц, стали куриные яйца. Россияне удивляются этому феномену и не знают, с чем связано подорожание. Казалось бы, птицеводство - самая развитая отрасль животноводства в РФ и одна из самых рентабельных.
С начала года цены на яйца, как свидетельствует Росстат, выросли на 42,4%, а курица подорожала на 30,1%. На прошлой неделе яйца снова стали лидерами роста цен на продукты, подорожав на 4,23%.
В Керчи, к примеру, стоимость десятка яиц скоро может приблизиться к 200 руб.
Также появилась информация, что в некоторых регионах яйца стали продавать поштучно. Цена за 1 штуку - 20 руб, правда купить одно яйцо всё равно нельзя - их сразу расфасовывают по пять штук.
Якобы такие варианты продажи наблюдали в Крыму, Оренбурге и Новосибирске.
В Телеграм-канале "Антифишки" читатели поделились ценами на яйца в своих регионах. И вот что получилось.
Кстати, Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) уже обратила внимание на ситуацию с ценами на яйца в стране, и в ведомстве обещали проверить, насколько обоснованны оптово-отпускные цены на эту продукцию.
Источник:
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Менеджмент добирает на яхты.
У меня мать инвалид 67 лет периодически жалуется на цены, ей похрюкать? От этого пенсия увеличится или стоимость яиц уменьшится?
Умники начнут говорить про помощь, конечно помогаем постоянно, но она всё равно жалуется! Мама не понимает текущую "стабильность", говорит при Брежневе в застой такого роста цен не было, вообще роста цен не было. Индексация пенсии ну никак не успевает за ростом цен на корм.
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Та же ситуация! И если бы цены только на продукты росли как на дрожжах! С лекарствами проблема не меньше!
И на пятый срок пойдёт.
Кто при Путине родился –
Тот при Путине помрет!
гой еси , гой еси
прямиком на небеси ...
гойда !
2. Яйца на самом деле подорожали, опт.
3. Главное, чтобы наше любимое Фас не влезло гнилыми руками в это, а то вообще яйца пропадут.
Как буд-то спали последние 30 лет и не знаете этого.
Каждый декабрь одно и тоже....
Кому продать по 200????