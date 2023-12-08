Из-за резкого подорожания в магазинах РФ начали продавать яйца поштучно

Продуктом, цены на который резко выросли за последний месяц, стали куриные яйца. Россияне удивляются этому феномену и не знают, с чем связано подорожание. Казалось бы, птицеводство - самая развитая отрасль животноводства в РФ и одна из самых рентабельных.

С начала года цены на яйца, как свидетельствует Росстат, выросли на 42,4%, а курица подорожала на 30,1%. На прошлой неделе яйца снова стали лидерами роста цен на продукты, подорожав на 4,23%.

В Керчи, к примеру, стоимость десятка яиц скоро может приблизиться к 200 руб.