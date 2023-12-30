Названа причина, по которой взлетели цены на куриные яйца

Началось все с того, что яйца внезапно подорожали, народ этого не оценил, мемов понаделал, президенту пожаловался. Ситуация начала постепенно улучшаться, подтянулся Эрдоган со своими яйцами, да и Лукашенко в стороне не остался. Но за всей этой суматохой скрылся главный вопрос, а собственно говоря, почему же яйца так резко подорожали.
Естественно, не бывает дыма без огня, так что если отбросить весь информационный шум, то причин на столь серьезное увеличение окажется много.
Основными причинами увеличения цен на яйца стали резко возросшие расходы на логистику, корма, вакцинацию и упаковку, а также внутренние проблемы у нескольких крупных производителей.
По имеющимся данным, средняя стоимость доставки птицепродукции по стране увеличилась в три раза. Например, несколько месяцев назад "Новосибирская птицефабрика" выплачивала водителям грузовиков около 20 тысяч рублей за 200 км, а сейчас этот показатель достигает 60 - 70 тыс рублей. Причиной стали рост стоимости топлива и услуг водителей и грузчиков. Водители и грузчики сейчас находятся в дефиците, и работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы заполнить вакансии.
Кроме того, стоимость вакцины от птичьего гриппа также увеличилась из-за привязки цены к доллару. За 2023 год цена увеличилась в три раза (!). Без вакцинации производство становится невозможным. Из-за этого птицефабрики "Евсинская" и "Лебедевская" прекратили производство яиц в пользу бройлеров. Фабрика "Зеленецкая" в Коми находилась на карантине с 11 октября по 29 ноября, где пришлось уничтожить около 700 тысяч несушек. Влияние оказала также эпидемия гриппа птиц летом этого года: 70 случаев в 32 регионах России.
И последним фактором, увеличивающим себестоимость яиц, стала упаковка. Цена на упаковку за год выросла в три раза. В совокупности с ростом цен на логистику, вакцинацию и другие факторы, это привело к увеличению цен на яйца на 20 процентов.
Ну и как же без народной забавы - паники. Но если сахар и та же гречка могут храниться достаточно долго, то вот яйца - продукт скоропортящиеся. В некоторых регионах сами покупатели создали искусственный дефицит из-за панического спроса и ухода с рынка крупных производителей, например, брянской "Снежки" (с производством 150 миллионов яиц в год).
Есть хорошие новости: яйца есть, и их цены будут нормализоваться, когда производители адаптируются к новым финансовым условиям, а покупатели перестанут массово скупать яйца.
Источник:
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Да-да, именно это. А совсем не то, что кто-то решил подмять большой кусок отрасли под себя.
[Черномырдин]
У нас и зима каждый раз неожиданно как впервые.
От птичьего гриппа не уничтожают поголовье, требования законодательства не изменилось. Упаковка в пластик дорожает также как у молока, но яйцо куриное в среднем на 30% дорожает. Это сговор, поскольку после 01.01 начнется экспорт, а прибыль никто терять не хочет.
многочисленные "эффективные" менеджеры решили поднять себе зряплату...
Два яйца-это завтрак. А где вы видели завтрак за 20 рублей??
В Питере пирожок дешевле 50 рублей не купить.
Данная ситуация это следствия импортозамещения вакцины. В связи с этим - катастрофическая гибель птицы. Думаю вопрос времени, дай бог все наладят.
p.s. да, я оптимист!
Имеем задачу:
Дано город А, город В и город С, возле каждого есть птицефабрика, расстояние между городами не более 100 км. Вопрос как на ровном месте поднять бабла?
Решение: везем яйца из пункта А в пункт В, из пункта В в пункт С, из пункта С в пункт А. И на перевозках поднимаем бабло.
Вот такой круговорот яиц в природе, малята.