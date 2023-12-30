Названа причина, по которой взлетели цены на куриные яйца

Естественно, не бывает дыма без огня, так что если отбросить весь информационный шум, то причин на столь серьезное увеличение окажется много.

Основными причинами увеличения цен на яйца стали резко возросшие расходы на логистику, корма, вакцинацию и упаковку, а также внутренние проблемы у нескольких крупных производителей.



По имеющимся данным, средняя стоимость доставки птицепродукции по стране увеличилась в три раза. Например, несколько месяцев назад "Новосибирская птицефабрика" выплачивала водителям грузовиков около 20 тысяч рублей за 200 км, а сейчас этот показатель достигает 60 - 70 тыс рублей. Причиной стали рост стоимости топлива и услуг водителей и грузчиков. Водители и грузчики сейчас находятся в дефиците, и работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы заполнить вакансии.

