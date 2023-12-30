FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7392 поста • 3084 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Названа причина, по которой взлетели цены на куриные яйца

Названа причина, по которой взлетели цены на куриные яйца

Автор:
30 декабря 2023 09:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: вакцины   причины   спрос   цена   экономика   яйца   
4479
3

Началось все с того, что яйца внезапно подорожали, народ этого не оценил, мемов понаделал, президенту пожаловался. Ситуация начала постепенно улучшаться, подтянулся Эрдоган со своими яйцами, да и Лукашенко в стороне не остался. Но за всей этой суматохой скрылся главный вопрос, а собственно говоря, почему же яйца так резко подорожали.

Естественно, не бывает дыма без огня, так что если отбросить весь информационный шум, то причин на столь серьезное увеличение окажется много.


Основными причинами увеличения цен на яйца стали резко возросшие расходы на логистику, корма, вакцинацию и упаковку, а также внутренние проблемы у нескольких крупных производителей.

По имеющимся данным, средняя стоимость доставки птицепродукции по стране увеличилась в три раза. Например, несколько месяцев назад "Новосибирская птицефабрика" выплачивала водителям грузовиков около 20 тысяч рублей за 200 км, а сейчас этот показатель достигает 60 - 70 тыс рублей. Причиной стали рост стоимости топлива и услуг водителей и грузчиков. Водители и грузчики сейчас находятся в дефиците, и работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы заполнить вакансии.

Кроме того, стоимость вакцины от птичьего гриппа также увеличилась из-за привязки цены к доллару. За 2023 год цена увеличилась в три раза (!). Без вакцинации производство становится невозможным. Из-за этого птицефабрики "Евсинская" и "Лебедевская" прекратили производство яиц в пользу бройлеров. Фабрика "Зеленецкая" в Коми находилась на карантине с 11 октября по 29 ноября, где пришлось уничтожить около 700 тысяч несушек. Влияние оказала также эпидемия гриппа птиц летом этого года: 70 случаев в 32 регионах России.


И последним фактором, увеличивающим себестоимость яиц, стала упаковка. Цена на упаковку за год выросла в три раза. В совокупности с ростом цен на логистику, вакцинацию и другие факторы, это привело к увеличению цен на яйца на 20 процентов.


Ну и как же без народной забавы - паники. Но если сахар и та же гречка могут храниться достаточно долго, то вот яйца - продукт скоропортящиеся. В некоторых регионах сами покупатели создали искусственный дефицит из-за панического спроса и ухода с рынка крупных производителей, например, брянской "Снежки" (с производством 150 миллионов яиц в год).

Есть хорошие новости: яйца есть, и их цены будут нормализоваться, когда производители адаптируются к новым финансовым условиям, а покупатели перестанут массово скупать яйца.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: вакцины   причины   спрос   цена   экономика   яйца   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
44  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Василий Афиногенов 8 часов назад
сказали же причину,картельный сговор,фас по всей рф дела возбуждает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
9
Иван Иванов Полчаса назад
Капитализм и безудержное желание наживы. Всего то. (с)Ваш К.Маркс
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Vital Idol Час назад
а, при чём тут только яйца?! ПОДОРОЖАЛИ ВСЕ ТНП от 50% за год!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
146
Фрол Час назад
Объяснение автора как обычно жёстко обгрунтовано.Вот это и это подорожало ,а этого и этого нет,а значит и вот этого не будет.Никогда не поверю ,что перевозчик один,один грузчик и один шприц на всю птицефабрику для прививок курей.По логике автора в девяностые,тоже не было нефти ,бензина, пшена и рабочие просто бросили заводы и все пошли в очередя за бухлом.Во всём как всегда виноваты,грузчик,водила и Кабыздох который постоянно крутится под ногами. Бл. А вот то ,что хозяева производства из-за своей алчности и безответственности на своём *олимпе* решили провернуть - А какая буза получится? Гы-гы. Это будет вернее.Или в России одна птицеферма? Послать на пяток лет пару -тройку хозяев птицеферм на лесоповал,а остальные производители завтра же будут стоять на проспекте Койкого с кошёлкой яиц и предлагать проходящим гражданам куриные яйца,а кто то и свои.Пора бы уже перестать проворачивать строительство коммунизма конца восьмидесятых и развёртывание штатовского демократизма девяностых.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
ПаганецЪ 2 часа назад
(С) Основными причинами увеличения цен на яйца стали резко возросшие расходы на логистику, корма, вакцинацию и упаковку, а также внутренние проблемы у нескольких крупных производителей. (/С)

Да-да, именно это. А совсем не то, что кто-то решил подмять большой кусок отрасли под себя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
429
Jimmy 2 часа назад
доллар подорожал на 25% а цена на вакцину в 3 раза... кто педераст ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Babangdida 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
232
igm_1963 3 часа назад
'Никогда такого не было, и вот опять случилось.'
[Черномырдин]

У нас и зима каждый раз неожиданно как впервые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Елена Гусева 3 часа назад
Такой ереси не читала давно, ни одной реальной причины для такого подорожания нет
От птичьего гриппа не уничтожают поголовье, требования законодательства не изменилось. Упаковка в пластик дорожает также как у молока, но яйцо куриное в среднем на 30% дорожает. Это сговор, поскольку после 01.01 начнется экспорт, а прибыль никто терять не хочет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андриан 4 часа назад
За 200 км 70т....Хорошо, что Турция ближе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Дмитрий 4 часа назад
Да мы поняли, что всё "выросло в три раза"! Не поняли только по чему у правительства инфляция в 4 процента осталась?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Лаврентий 4 часа назад
Не поверите, всё элементарно и просто:
многочисленные "эффективные" менеджеры решили поднять себе зряплату...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexandr 5 часов назад
Если по всей стране объявить о том, что соль дорожает, то и она резко подорожает. Впрочем не надо о подорожает, надо просто сказать "соль" и этого хватит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Igor Grishaev 5 часов назад
Яйца стоили неоправданно дёшево.
Два яйца-это завтрак. А где вы видели завтрак за 20 рублей??
В Питере пирожок дешевле 50 рублей не купить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
870
Gaijin 5 часов назад
Не претендую на правду, но слышал от компетентного знакомого (профессия ветеринар, занимается торговлей вакцинами для животных).
Данная ситуация это следствия импортозамещения вакцины. В связи с этим - катастрофическая гибель птицы. Думаю вопрос времени, дай бог все наладят.
p.s. да, я оптимист!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
perekrestok 6 часов назад
Когда в 20-21 годах стали сильно дорожать машины тоже был большой вопрос - почему? Был в автосалоне и почему то спрочил и менеджера почему дорожают машины? Он и ответил что каждый хозяин автосалона хочет через месяц попасть в журнал Форбс. Поэтому и наценки стали громадными, и коврики по 300 000 рублей и прочее аналогично. И тема "стать миллиардером" периодически возникает в разных отраслях. Вот теперь и до куриных яиц добрались. Скоро еще где то проявится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Trenzel2003 6 часов назад
Это куры виноваты. Им надоело жопы рвать, вот они цены и взвинтили. И никаких там водителей, вакцин и прочих директоров. Только куры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
uehl 6 часов назад
Вчера был в Ашане в Москве, яиц нет вообще!!! Капец!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
B@r@bux 6 часов назад
В СССР птицефабрики строили почти у каждого относительно крупного города.
Имеем задачу:
Дано город А, город В и город С, возле каждого есть птицефабрика, расстояние между городами не более 100 км. Вопрос как на ровном месте поднять бабла?
Решение: везем яйца из пункта А в пункт В, из пункта В в пункт С, из пункта С в пункт А. И на перевозках поднимаем бабло.
Вот такой круговорот яиц в природе, малята.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
266
Алексей Губин B@r@bux 4 часа назад
Точно так! Возил как то для одной известной пивоварни пустые бутылки точно по такой схеме
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
660
Macht 7 часов назад
Ага, логистика и упаковка... а вот ФАС во многих регионах обнаружила признаки картельного сговора
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13
Петр 7 часов назад
Пиз...... Ешшшшшшш
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 14 комментариев
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

95057



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Галя, у нас отмены! Сколько стоила "голая вечеринка" Ивлеевой, что потеряли её участники и как Кадыров предлагает решить проблему
Галя, у нас отмены! Сколько стоила "голая вечеринка" Ивлеевой, что потеряли её...
Заяц-беляк: почему некоторые хищники предпочитают с ним не связываться
Заяц-беляк: почему некоторые хищники предпочитают с ним не связываться
Набирающие популярность в сообществах
Часы в виде земного шара. А где циферблат-то?
Часы в виде земного шара. А где циферблат-то?
2024 - год дракона
2024 - год дракона
Красота на столичных улицах
Красота на столичных улицах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Развлечение взрослого состоявшегося мужчины

Лучшие демотиваторы
Итак, мы вышли из зоны комфорта. Что дальше?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#автомобили#ДТП#Прикол#голая вечеринка#авто аварии#Автовсячина#полиция#кино
#животные#забавно#автомир#Ynews#природа#аварии#задержание#Россия#Анастасия Ивлеева#Китай
#Юмор#факты#машина#Новый год#в мире#люди#милота#кот#интересно#Санкт-Петербург
Красота на столичных улицах Красота на столичных улицах Операция «Бисквит»: почему оседает пирог, и как его спасти Операция «Бисквит»: почему оседает пирог, и как его спасти 20 штук в одни руки: в Белгороде люди снова выстроились в очередь за дешёвыми яйцами 20 штук в одни руки: в Белгороде люди снова выстроились в очередь за дешёвыми яйцами Из-за резкого подорожания в магазинах РФ начали продавать яйца поштучно Из-за резкого подорожания в магазинах РФ начали продавать яйца поштучно Проблема кулинара: мыть ли куриные яйца перед приготовлением? Проблема кулинара: мыть ли куриные яйца перед приготовлением? 20 странных яиц, которые наверняка удивили даже тех, кто их снес 20 странных яиц, которые наверняка удивили даже тех, кто их снес

На что жалуетесь?

Вернуться