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"Верните доллар по 30 рэ - поможем!": россияне потроллили Минфин России, обратившегося с просьбой к подписчикам в Телеграм

"Верните доллар по 30 рэ - поможем!": россияне потроллили Минфин России, обратившегося с просьбой к подписчикам в Телеграм

Автор:
12 октября 2023 13:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Telegram   boost   Минфинн России   буст   реакция соцсетей   экономика   
3080
6

В Телеграм появилась возможность публиковать сторис, но есть один нюанс. Чтобы использовать этот инструмент, нужно получить голоса подписчиков, да не абы каких, а с премиальным аккаунтом. Минфин обратился к просьбой к своим читателям - и получил симметричный ответ.

Администраторы Telegram-каналов вот уже три дня публикуют призывы к подписчикам отдавать голоса (boost) за право постить сторис. Это дополнительная площадка может привлечь новых читателей. Но просто так её не дают - за канал должно проголосовать определённое количество подписчиков с Premium-аккаунтом. Каждый из этих "небожителей" может проголосовать раз в сутки. Чем больше наберется голосов, тем выше окажется уровень Телеграм-канала и тем больше сторис он сможет публиковать в сутки.


С похожими просьбами обращаются многие каналы, в том числе официальный канал Минфин России, администраторы которого разместили жалостливую картинку с не менее трогательной надписью и текстом.


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"Друзья, без вас не справимся!

На днях мы решили опубликовать историю в телеграме, но вот незадача: оказывается, чтобы это сделать, необходимо набрать определенное количество голосов от подписчиков с телеграм-premium.

🤝 Давайте договоримся: вы помогаете собрать нам нужные голоса, а мы радуем вас интересными историями!" - попросили администраторы канала.

И нарвались на троллинг. В комментариях пользователи стали предлагать свои варианты взаимовыгодного обмена: подписчики - буст, а Минфин - доллар по 30-70-80 рублей, отставку Набиуллиной или другие плюшки.


Комментарии множатся, и в них - претензии к Министерству Финансов РФ. Интересно, что пока возможность обмениваться мнениями не прикрыли. Надолго ли у администраторов канала Минфина хватит терпения?

Источник:

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Метки: Telegram   boost   Минфинн России   буст   реакция соцсетей   экономика   
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27  комментариев
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91k
Херанука Паибалу 2 часа назад
минфин даст указание "по регионам", все работники Казначейств по всей стране "кинут плюсик" - и ВСЕ ЗАВЕРТИТСЯ КАК НАДО
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2k
Мурчелло 5 минут назад
Слишком вежливые комментаторы.Х.у.ми бы их обложить.Какие нах 80 рублей за доллар.Это говно в СССР стоило как пачка презервативов.Тут чистка нужна тотальная от известного быдла.
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293
Александр Шевченко 37 минут назад
Вот она б@ть, народная любовь... о них заботятся, а они не ценят, неблагодарный народ ...

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90
Ли Харви Освальд 42 минуты назад
Хех, меня там тоже забанили) Но было весело. Минфину сосать рубль
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374
Михаил 44 минуты назад
Вот же ж суки... И хватило у них наглости...
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1k
Миша 47 минут назад
Я помню доллар ещё совсем маленьким, ему было всего 6 рублей. И вот он рос-рос, и стал совсем большим. Теперь он старик, ему под 100. Наверно скоро сдохнет.
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1k
ФЫВАПРОЛ 58 минут назад
6 руб. за бакс - нормально (можно меньше), и золотой ключик у них в кармане.
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60k
Александр Час назад
Ссылка youtu.be
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19k
Robin Hood Час назад
Я помню и по 6 рублЁв ... Да были времена ...
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1k
Андрей Кузнецов Час назад
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4k
Горожанин Час назад
А всё почему? Отчёты нужны - о большом количестве подписчиков, лайках, репостах. В этот бред погружена вся государственная служба. О положительном резонансе в интернете спрашивают руководители ведомств - им лично приятно внимание к себе любимому. об этом спрашивают выше. Эта бредятина поглотила большинство органов власти. Количественные показатели об этом входят в основные отчёты работы ведомств. Все озабочены собственным положительным имиджем. Всё перевёрнуто с ног на голову - вместо того, чтобы с помощью информационного взаимодействия помогать решать государственные задачи и улучшать собственную работу, бюрократия озабочена видимостью диалога с обществом через лайки и репосты и прекрасной картинкой о себе, в которой нет проблем. Полная тупость и полностью противоположная цель реального, а не глупого и фальшивого, пиара.
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17k
banzai7 2 часа назад
"транспортный налог уже 5 год отменяем"
=======================
Объясните кто понял? Ко мне приходит регулярно.
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970
Кардинал 2 часа назад
Может хоть так узнают, как народу на этой планете живется...
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48k
Максим Т. 2 часа назад
Что за херобора такая - сторисы?
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39
Patiot Максим Т. 48 минут назад
Их за бусты дают.
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