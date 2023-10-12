"Верните доллар по 30 рэ - поможем!": россияне потроллили Минфин России, обратившегося с просьбой к подписчикам в Телеграм

В Телеграм появилась возможность публиковать сторис, но есть один нюанс. Чтобы использовать этот инструмент, нужно получить голоса подписчиков, да не абы каких, а с премиальным аккаунтом. Минфин обратился к просьбой к своим читателям - и получил симметричный ответ.
Администраторы Telegram-каналов вот уже три дня публикуют призывы к подписчикам отдавать голоса (boost) за право постить сторис. Это дополнительная площадка может привлечь новых читателей. Но просто так её не дают - за канал должно проголосовать определённое количество подписчиков с Premium-аккаунтом. Каждый из этих "небожителей" может проголосовать раз в сутки. Чем больше наберется голосов, тем выше окажется уровень Телеграм-канала и тем больше сторис он сможет публиковать в сутки.
С похожими просьбами обращаются многие каналы, в том числе официальный канал Минфин России, администраторы которого разместили жалостливую картинку с не менее трогательной надписью и текстом.
"Друзья, без вас не справимся!
На днях мы решили опубликовать историю в телеграме, но вот незадача: оказывается, чтобы это сделать, необходимо набрать определенное количество голосов от подписчиков с телеграм-premium.
🤝 Давайте договоримся: вы помогаете собрать нам нужные голоса, а мы радуем вас интересными историями!" - попросили администраторы канала.
И нарвались на троллинг. В комментариях пользователи стали предлагать свои варианты взаимовыгодного обмена: подписчики - буст, а Минфин - доллар по 30-70-80 рублей, отставку Набиуллиной или другие плюшки.
Комментарии множатся, и в них - претензии к Министерству Финансов РФ. Интересно, что пока возможность обмениваться мнениями не прикрыли. Надолго ли у администраторов канала Минфина хватит терпения?
Источник:
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К концу того же 1992 года он уже стоил свыше 400 рублей за все тот же 1 доллар.
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Объясните кто понял? Ко мне приходит регулярно.
Питоры...
Мне этот налог больно платить. Каждый год 18 с лишним тысяч. А бензин растёт независимо от стоимости нефти.