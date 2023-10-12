"Верните доллар по 30 рэ - поможем!": россияне потроллили Минфин России, обратившегося с просьбой к подписчикам в Телеграм

Администраторы Telegram-каналов вот уже три дня публикуют призывы к подписчикам отдавать голоса (boost) за право постить сторис. Это дополнительная площадка может привлечь новых читателей. Но просто так её не дают - за канал должно проголосовать определённое количество подписчиков с Premium-аккаунтом. Каждый из этих "небожителей" может проголосовать раз в сутки. Чем больше наберется голосов, тем выше окажется уровень Телеграм-канала и тем больше сторис он сможет публиковать в сутки.

С похожими просьбами обращаются многие каналы, в том числе официальный канал Минфин России, администраторы которого разместили жалостливую картинку с не менее трогательной надписью и текстом.