Неземная красота: 12 знаменитостей, которые будто сошли с другой планеты

Сегодня диапазон нестандартной красоты куда шире, и это доказывают многие звёзды, привлекая внимание своей неземной внешностью. И это не только модели, но и актрисы и актёры, музыканты и просто медийные личности.
Принято считать, что в Голливуде и медиапространстве успеха можно добиться только при условии, что ты соответствуешь всем стандартам красоты. Но это уже давно не так. Ещё в 1960-х Твигги доказала, что девушка может ходить с «мальчишеской» стрижкой и оставаться красивой (и даже появляться на обложках модных журналов).
Кто же эти люди, которые скрывают своё родство с жителями других планет, смотрите ниже.
Диандра — афроамериканская модель, одна из самых знаменитых среди моделей-альбиносов.
Эллисон — американская модель и художница. Дважды заняла второе место в проекте «Топ-модель по-американски» (12 и 17 сезоны).
Росси — испанская актриса, номинантка премии «Гойя». В основном она известна по комедийным ролям. Также актриса принимала участие в Каннском кинофестивале в качестве члена жюри в 2015 году.
Бьорк — исландская певица и актриса. Она имеет множество музыкальных наград, а также номинацию на «Оскар» и два «Золотых глобуса».
Мария — инстаграм*-модель, которая имеет более 120 тысяч подписчиков.
Тин Гао — шанхайская модель, снимающаяся для крупных журналов и брендов.
Актёр известен по роли Ньюта Скамандера в серии фильмов «Фантастические твари». Он также запомнился своим перевоплощением в фильме «Девушка из Дании» (2015).
Лили — британская модель, писатель, кинорежиссёр и актриса. Один из самых известных фильмов с её участием — «Воображариум доктора Парнаса» (2009).
Лили — английская модель и дочь знаменитой в 90-х Кристен Макменами, которая продолжает дело матери и снимается для журналов вместе с ней.
Аня — американо-британская модель, особенно известная по главной роли в сериале «Ход королевы» (2020).
Источник:
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- 15 моделей с нетипичной внешностью
- 12 безумных устройств из азиатской индустрии красоты, похожих на орудие пыток
- 14 мужчин, чья внешность заставит вас забыть обо всех существующих стандартах красоты
- 16 детей, чья внешность настолько яркая и необычная, что ей невозможно не восхититься
Да,как не от мира сего,но голос и артистичность-на высшем уровне.