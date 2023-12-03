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Неземная красота: 12 знаменитостей, которые будто сошли с другой планеты

Неземная красота: 12 знаменитостей, которые будто сошли с другой планеты

Автор:
03 декабря 2023 09:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   внешность   красота   люди   модель   не такая как все   необычная   фото   
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Сегодня диапазон нестандартной красоты куда шире, и это доказывают многие звёзды, привлекая внимание своей неземной внешностью. И это не только модели, но и актрисы и актёры, музыканты и просто медийные личности.

Принято считать, что в Голливуде и медиапространстве успеха можно добиться только при условии, что ты соответствуешь всем стандартам красоты. Но это уже давно не так. Ещё в 1960-х Твигги доказала, что девушка может ходить с «мальчишеской» стрижкой и оставаться красивой (и даже появляться на обложках модных журналов).


Кто же эти люди, которые скрывают своё родство с жителями других планет, смотрите ниже.

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Диандра — афроамериканская модель, одна из самых знаменитых среди моделей-альбиносов.

Эллисон — американская модель и художница. Дважды заняла второе место в проекте «Топ-модель по-американски» (12 и 17 сезоны).

Росси — испанская актриса, номинантка премии «Гойя». В основном она известна по комедийным ролям. Также актриса принимала участие в Каннском кинофестивале в качестве члена жюри в 2015 году.

Бьорк — исландская певица и актриса. Она имеет множество музыкальных наград, а также номинацию на «Оскар» и два «Золотых глобуса».

Мария — инстаграм*-модель, которая имеет более 120 тысяч подписчиков.

Тин Гао — шанхайская модель, снимающаяся для крупных журналов и брендов.

Актёр известен по роли Ньюта Скамандера в серии фильмов «Фантастические твари». Он также запомнился своим перевоплощением в фильме «Девушка из Дании» (2015).

Лили — британская модель, писатель, кинорежиссёр и актриса. Один из самых известных фильмов с её участием — «Воображариум доктора Парнаса» (2009).

Лили — английская модель и дочь знаменитой в 90-х Кристен Макменами, которая продолжает дело матери и снимается для журналов вместе с ней.

Аня — американо-британская модель, особенно известная по главной роли в сериале «Ход королевы» (2020).

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: в мире   внешность   красота   люди   модель   не такая как все   необычная   фото   
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20  комментариев
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891k
А.Берестенко 2 часа назад
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5k
Григорий 24 минуты назад
фрик шоу.
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5k
foggen2 Полчаса назад
Бьорк офигенна.
Да,как не от мира сего,но голос и артистичность-на высшем уровне.
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−5
dimazouev 40 минут назад
Думаю, что Анна Ахматова лучше.
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12k
Sapsan 47 минут назад
Вот она, инопланетянка моего детства )
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34k
Юр21 53 минуты назад
Ты где там красоту увидела?
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13k
Алексей 54 минуты назад
Это что??? ШОУ Ипанутых?)))
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3k
RaiJu 55 минут назад
С необычной внешностью - да, а вот красоты - не сказал бы.
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 55 минут назад
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28k
Matrosskin 59 минут назад
Красота ? ну-ну...
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3k
Past Час назад
Из Тильды в Константине довольно таки атмосферно мерзкий ангел получился. Точно, что то иррациональное в нем было.
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0
Sssserega Час назад
Не на одну не встал! значит нигде тут красоты нет! зачем обманываете?
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0
Alex Roland Sssserega 18 минут назад
с такими проблемами - это к докору
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2k
КАКАнгел Час назад
[мат] И Щ E !!!! !!!!
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515
Переоборудованный лосось Час назад
обычные бабы, страшненькие...
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24k
SolomonA Час назад
Красота-то где? Уродства вижу....
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337
iskra 2 часа назад
Практически все - обычные люди. "Неземные" образы создают модельеры и режиссеры. А в повседневной жизни их в толпе и не узнать.
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19k
Алексей Теуш 2 часа назад
Про Бьорк - слыхал, Леди Гагу и Тильду - видал, остальных "знаменитостей" первый раз вижу...
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67k
Андрей 2 часа назад
Комментарий к фото
Джонни, что они с т обой сделали?!
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