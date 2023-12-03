Неземная красота: 12 знаменитостей, которые будто сошли с другой планеты

Принято считать, что в Голливуде и медиапространстве успеха можно добиться только при условии, что ты соответствуешь всем стандартам красоты. Но это уже давно не так. Ещё в 1960-х Твигги доказала, что девушка может ходить с «мальчишеской» стрижкой и оставаться красивой (и даже появляться на обложках модных журналов).

Кто же эти люди, которые скрывают своё родство с жителями других планет, смотрите ниже.