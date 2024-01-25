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15 знаменитостей, вышедших на красную дорожку в «голых платьях»

15 знаменитостей, вышедших на красную дорожку в «голых платьях»

Автор:
25 января 2024 09:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голая   знаменитости   красная дорожка   красота   платье   стыдоба   фото   
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Предлагаю посмотреть одни из самых ярких выходов знаменитостей в «голых платьях». Кто же эти смельчаки, явно не страдающие проблемами с самооценкой, смотрите ниже.

Тренд на обнажение далеко не новая, но возродившаяся тенденция. Одной из первых знаменитостей, вышедших на красную дорожку в очень откровенном наряде, была Шер. Она пришла в полупрозрачном платье на мероприятие Met Gala-1974 и на церемонию вручения награды Оскар-1988. Подобные экстравагантные выходы решалась повторять не каждая женщина, но всё же были случаи в 90-е, и это вновь повторяется в 2020-е. Одним из ярких событий, ознаменовавших возвращение «голой моды» стал Оскар-2023, на который сразу несколько звёзд пришли в откровенных нарядах.

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Актриса в 1998 году встречалась с Мэрилином Мэнсоном, и её образ по эпатажности ничем не уступает стилю исполнителя.

Певица в 2014 году и 2022 не изменяет традиции «голых платьев» в своём гардеробе даже будучи беременной.

Кендалл в платье от Nensi Dojaka идёт на афтерпати Met Gala-2023.

Певица в платье от Bottega Veneta на премьере «Барби» в Лос-Анджелесе.

Актриса на показе высокой моды в Риме в платье от Valentino.

Актриса в прозрачном платье от Mugler на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards-2022.

В таком образе актриса и певица вела церемонию награждения MTV-2015.

Актриса в платье от Saint Laurent на Met Gala-2021.

Модель подобные наряды вообще считает нормой повседневной одежды.

Британская модель на церемонии вручения премии MOBO Awards-2020 в прозрачном комбинезоне.

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Метки: голая   знаменитости   красная дорожка   красота   платье   стыдоба   фото   
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6  комментариев
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4k
DVPET 38 минут назад
А потом они будут рассказывать что их плохие дяди пытались через постельку на роль "собеседовать", а они не такие...
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4k
solovei7 17 минут назад
Шалашовки)
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13k
Sapsan 44 минуты назад
Кто все эти люди? Зачем мы живём? В чем смысл жизни? Кто убил Кеннеди?
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3k
Илья 46 минут назад
Их можно назвать "Женщины с низкой социальной ответственностью" или просто [мат]-бо на всю голову .
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364
ruslan d 48 минут назад
У Жанель Монэ крутой наряд
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