15 знаменитостей, вышедших на красную дорожку в «голых платьях»

Предлагаю посмотреть одни из самых ярких выходов знаменитостей в «голых платьях». Кто же эти смельчаки, явно не страдающие проблемами с самооценкой, смотрите ниже.
Тренд на обнажение далеко не новая, но возродившаяся тенденция. Одной из первых знаменитостей, вышедших на красную дорожку в очень откровенном наряде, была Шер. Она пришла в полупрозрачном платье на мероприятие Met Gala-1974 и на церемонию вручения награды Оскар-1988. Подобные экстравагантные выходы решалась повторять не каждая женщина, но всё же были случаи в 90-е, и это вновь повторяется в 2020-е. Одним из ярких событий, ознаменовавших возвращение «голой моды» стал Оскар-2023, на который сразу несколько звёзд пришли в откровенных нарядах.
Актриса в 1998 году встречалась с Мэрилином Мэнсоном, и её образ по эпатажности ничем не уступает стилю исполнителя.
Певица в 2014 году и 2022 не изменяет традиции «голых платьев» в своём гардеробе даже будучи беременной.
Кендалл в платье от Nensi Dojaka идёт на афтерпати Met Gala-2023.
Певица в платье от Bottega Veneta на премьере «Барби» в Лос-Анджелесе.
Флоренс Пью
Актриса на показе высокой моды в Риме в платье от Valentino.
Актриса в прозрачном платье от Mugler на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards-2022.
В таком образе актриса и певица вела церемонию награждения MTV-2015.
Актриса в платье от Saint Laurent на Met Gala-2021.
Модель подобные наряды вообще считает нормой повседневной одежды.
Британская модель на церемонии вручения премии MOBO Awards-2020 в прозрачном комбинезоне.
Источник:
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