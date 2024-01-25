15 знаменитостей, вышедших на красную дорожку в «голых платьях»

Тренд на обнажение далеко не новая, но возродившаяся тенденция. Одной из первых знаменитостей, вышедших на красную дорожку в очень откровенном наряде, была Шер. Она пришла в полупрозрачном платье на мероприятие Met Gala-1974 и на церемонию вручения награды Оскар-1988. Подобные экстравагантные выходы решалась повторять не каждая женщина, но всё же были случаи в 90-е, и это вновь повторяется в 2020-е. Одним из ярких событий, ознаменовавших возвращение «голой моды» стал Оскар-2023, на который сразу несколько звёзд пришли в откровенных нарядах.