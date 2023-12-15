15 знаменитостей, которые вышли на красную дорожку с родителями и всех очаровали

Когда знаменитости выходят на красную дорожку, все готовятся обсуждать их выбор наряда, причёски, актуальные достижения и партнёра. Чаще всего они берут себе в пару для выхода возлюбленного или возлюбленную, но бывают и такие исключения, когда знаменитости появляются на мероприятиях со своими родителями, что становится настоящей сенсацией.
Многие актёры и певцы таким образом благодарят своих родных, которые помогли им достичь высот, другие берут маму или папу в качестве поддержки на волнительные церемонии вручения наград. И всегда они очаровывают зрителей, которые видят, как родители и дети с гордостью и счастьем смотрят друг на друга.
Делимся с вами фотографиями известных людей и их чудесных родителей!
Какая разница в росте! Актёр привёл маму на премию «Оскар-2022». В том году «Аллея кошмаров» с его участием номинировалась на «лучший фильм».
Актриса приводила родителей на церемонии кинопремий: здесь она в 2017 году с мамой и в 2015 году с отцом. Эмма рассказывала, что на одной из церемоний вручения «Оскара» её мама сидела рядом с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом и увлечённо обсуждала с ними детей.
Актриса получила награду за лучшую женскую роль в фильме «Мой парень — псих».
Майли Сайрус присутствовала на церемонии «Оскара-2010», где вручала награду за лучшую песню, и взяла в поддержку маму.
В 2018 году актриса номинировалась на лучшую женскую роль в фильме «Тоня против всех», а в 2023 году она вместе с мамой посетила премьеру «Барби».
Актёр много раз появлялся на публике со своей мамой: здесь они на премии «Оскар-2018» и церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США в том же году. Тогда он получил две награды за фильм «Назови меня своим именем» от премий «Независимый дух» и «Национальный совет кинокритиков США».
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