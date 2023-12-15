15 знаменитостей, которые вышли на красную дорожку с родителями и всех очаровали

Многие актёры и певцы таким образом благодарят своих родных, которые помогли им достичь высот, другие берут маму или папу в качестве поддержки на волнительные церемонии вручения наград. И всегда они очаровывают зрителей, которые видят, как родители и дети с гордостью и счастьем смотрят друг на друга.

Делимся с вами фотографиями известных людей и их чудесных родителей!