Прирожденные злодеи: 9 актеров, которые просто созданы играть отрицательных персонажей

У некоторых актеров прям "на лице написано", что они идеально впишутся в роли злодеев. Причем, вовсе необязательно, что для этого нужно иметь отталкивающую внешность.
Гэри Олдман
Фанаты Гарри Поттера безусловно вспомнят Гэри Олдмана по его роли одного из главных положительных персонажей - Сириуса Блэка. Но если присмотреться к его фильмографии, то можно обнаружить, что его самые знаковые роли в кино сплошь злодейские.
Трудно забыть Нормана Стэнсфилда из фильма "Леон", Зорга из картины все того же Люка Бессона "Пятый элемент", Дракулу из одноименного фильма 1992 года, Ивана Коршунова из "Самолета президента", Карнеги из "Книги Илая" и т.д.
Джанкарло Эспозито
Лично я плохо помню старые фильмы с актером Джанкарло Эспозито. На ум приходит лишь фильм "Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо", где еще молодй актер сыграл сына хозяина бара.
Свою популярность актер получил уже после выхода сериала "Во все тяжкие", где он сыграл крупного криминального авторитета Густаво Фринка. Ну а дальше роли отрицательных персонажей посыпались на актера как из рога изобилия.
Тут вам и Мофф Гидеон из сериала "Мандалорец", и мистер Эдгар из "Пацанов", и Том Невил из сериала "Революция", и даже жестокий диктатор Антон Кастильо в игре "Far Cry 6".
Тим Карри
Тим Карри обладал весьма интересной внешностью, которая прям таки подходила для злодейских ролей. И лично я не могу вспомнить много положительных ролей данного актера, зато отрицательных хоть отбавляй.
Впервые я увидел его в роли администратора гостиницы мистера Гектора в фильме "Один дома 2". Не сказать, что это злодей, но всё же показан он здесь как весьма отвратительный персонаж.
Что касается конкретных отрицательных ролей, то на вскидку мне приходят такие фильмы как "Оно" (1990), где он сыграл клоуна Пеннивайза, телефильм "Титаник" (1996), "Морская база МакХейла", "Шоу ужасов Рикки Хоррора" и др.
К сожалению, в 2012 году Тим Карри перенес обширный инсульт, который "приковал" его к инвалидному креслу. Тем не менее он ен выбыл из профессии. Просто теперь он работает в качестве актера озвучания.
Мадс Миккельсен
Датский актер Мадс Миккельсен получил широкую известность после того, как сыграл злодея Лё Шиффра в фильме "Казино Рояль" (2006). После этого карьера Миккельсена резко взлетела вверх, но опять же, чаще ему доставались роли именно отрицательных персонажей.
Я думаю, что многие из вас вспомнят его по таким известным фильмам как "Доктор Стрейндж", "Фантастические твари 3. Тайны Дамблдора", "Ганнибал" и др.
Конечно, это не значит, что он играл сплошь злодеев. Просто именно отрицательные роли у него получились более запоминающимися.
Рэйф Файнс
При упоминании имени Рэйфа Файнса многие конечно же первым делом вспомнят Воландеморта из фильмов о Гарри Поттере. Да, возможно это самая запоминающаяся его злодейская роль, но вовсе не единственная.
Также, отрицательных персонажей он сыграл в таких фильмах как "Список Шиндлера", "Битва Титанов", "Меню", "007: Спектр" и др.
Виктор Вержбицкий
Ну а теперь пройдемся и по отечественным картинам, ведь и у нас есть немало актеров, которые то и дело играют злодеев. И лично мне первым на ум пришел актер Виктор Вержбицкий.
Многие первым делом вспомнят его в роли Завулона в фильмах "Ночной дозор" и "Дневной дозор". Но помимо этого он еще неоднократно появлялся в фильмах и сериалах в роли отрицательных персонажей. Причем, его амплуа - это не просто какие-то рядовые злодеи, а именно властные люди.
Достаточно вспомнить такие фильмы и сериалы как "Инквизитор", "Черная молния" и др. Но в жизни актер - это добрейшей души человек, который ни разу не был замечен в каких-либо скандалах.
Юрий Шерстнев
Юрий Шерстнев - это по сути сериальный актер. "Благодаря" его колоритной внешности, ему чаще всего достаются роли алкоголиков или зэков.
Еще в 1979 году он сыграл главаря банды по прозвищу Лысый в фильме "Цыган", а в 1990 году он сыграл уголовника в фильме "Привал странников". А в 2002 году Шерстнев сыграл вора в законе "Метлу" в фильме "Антикиллер".
Со временем его фильмография только росла и пополнялась все новыми ролями, причем как положительными, так и отрицательными. Но все же не будем скрывать, именно по ролям различного рода криминальных элементов Щерстнев больше всего и запомнился.
Актер Тимур Ефременков также частенько появлялся на экранах в образах отрицательных героев. Чего только стоит его роль заключенного в сериале "Зона. Тюремный роман".
Помимо этого он сыграл злодеев в таких проектах как "Сломанные судьбы", "Пасечник", "Косатка" и др. Хотя, и положительных образов у актера также было довольно таки много.
Олег Васильков
Сегодня Олег Васильков является весьма востребованным актером, который сыграл в большом количестве фильмов и сериалов. Но для начала я хотел бы вспомнить одну из его первых ролей в фильме "Брат 2", где он сыграл уголовника в камере, который стрелял у Данилы сигареты.
Также, актер сыграл отрицательных персонажей в таких фильмах и сериалах как "Бригада", "Строптивая мишень", "Бумер 2", "Шериф", "Белая ворона", "Земский доктор. Продолжение", "Дружба особого назначения", "Крапленый", "Выжить после".
Но стоит отметить, что помимо уголовников Олег Васильков сыграл множество милиционеров и полицейских, что выглядит довольно странно.
Источник:
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(Вечный зов)
(дни турбиных)
(о бедном гусаре)
(служебный ...)
В отрицательных ролях талант виден ярче. Олдман везде гениален, но злодеи у него все ж лучше смотрятся.
Забыт Энтони Хопкинс. Тоже - и в положительных хорош, но какой у него доктор Лектер!