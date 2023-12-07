Прирожденные злодеи: 9 актеров, которые просто созданы играть отрицательных персонажей

Свою популярность актер получил уже после выхода сериала "Во все тяжкие", где он сыграл крупного криминального авторитета Густаво Фринка. Ну а дальше роли отрицательных персонажей посыпались на актера как из рога изобилия.

Тут вам и Мофф Гидеон из сериала "Мандалорец", и мистер Эдгар из "Пацанов", и Том Невил из сериала "Революция", и даже жестокий диктатор Антон Кастильо в игре "Far Cry 6".

Тим Карри

Тим Карри обладал весьма интересной внешностью, которая прям таки подходила для злодейских ролей. И лично я не могу вспомнить много положительных ролей данного актера, зато отрицательных хоть отбавляй.

Впервые я увидел его в роли администратора гостиницы мистера Гектора в фильме "Один дома 2". Не сказать, что это злодей, но всё же показан он здесь как весьма отвратительный персонаж.