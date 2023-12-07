Как снимали фильм "Час Пик": кадры со съемок и 12 интересных фактов о фильме

Комедийный боевик "Час Пик", вышедший в 1998 году, вмиг покорил сердца огромного количества зрителей. Смотреть на дуэт Криса Такера и Джеки Чана было настоящим удовольствием.
1. Помните момент, когда Картер (Крис Такер) танцевал танец в стиле Майкла Джексона (10-я минута). Забавная была сцена. Но еще забавнее, что спустя 3 года Крис Такер поучаствовал в съемках клипа Майкла Джексона на песню "You rock my world".
2. Помните сцену, когда два туриста спрашивают у Ли (Джеки Чана): "Как пройти к "Цыпленку и вафлям Роско", пока тот ждал Картера возле китайского ресторанчика. Эта сцена является отсылкой к фильму Квентина Тарантино "Джеки Браун", в котором снимался Крис Такер. Именно этот ресторанчик использует герой Сэмюеля Л. Джексона, что бы заманить, а затем застрелить героя Криса Такера.
3. Роль Картера предлагали таким актерам как Мартин Лоуренс и Эдди Мерфи, но они оба отказались из-за занятости в других проектах. В итоге роль досталась Крису Такеру.
4. Режиссер Брэтт Рэтнер был большим фанатом Джеки Чана и его фильмов, поэтому он непременно хотел получить этого гонконгского актера в свой фильм.
И как говорил режиссер Брэтт Рэтнер, это первый англоязычный фильм с Джеки Чаном, где он себя не дублировал, как он это делал раньше. Режиссер посчитал, что будет намного естественнее и интереснее, если Джеки будет разговаривать на английском как есть.
5. Помните момент, когда герой Джеки Чана (инспектор Ли) в конце фильма падает с большой высоты и скользит по красному полотну. Этот трюк Джеки исполнял лично (для него это норма). Но если бы он это делал в одних штанах, то он бы просто сжег себе всю пятую точку из-за трения на столь высокой скорости. Поэтому, для совершения данного трюка Джеки пришлось надеть несколько пар джинсов, а также впихнуть под пятую точку специальную подкладку.
6. Крис Такер - это настоящий мастер импровизации. Практически во всех фильмах со своим участием он не упускал возможности проявить чудеса своего мастерства импровизации. И фильм "Час Пик" не стал исключением. Здесь вообще огромное количество диалогов построена на импровизации.
И на самом деле это очень не нравилось режиссеру Брэтту Рэтнеру, ведь Джеки Чан с Крисом Такером порой настолько сильно увлекались импровизацией, что затем эти сцены было практически невозможно смонтировать правильно.
7. Фильм "Час Пик" мог бы стать последним для Джеки Чана, так как он чуть не погиб во время съемок. Конкретно, в сцене с металлическими ящиками Джеки успел убрать свою голову менее чем за секунду перед тем, как эти ящики столкнулись.
Но вообще так можно сказать про многие фильмы с Джеки Чаном. Наверняка многие из вас знают, как он чуть не погиб совершая трюк в фильме "Доспехи Бога". Подробнее о том, как снимали фильм "Доспехи Бога", я рассказывал в отдельной статье.
8. При бюджете в 33 миллиона долларов фильм собрал в прокате 244,3 миллиона, что сделало его коммерчески успешным. При этом гонорар Джеки Чана составил 1,5 миллиона долларов, тогда как гонорар Криса Такера - 3 миллиона.
9. Во время тестовых показов зрители были недовольны тем, что фильме было слишком мало боевых сцен с участием Джеки Чана. Поэтому съемочной группе пришлось вновь расчехлить все свое оборудование и на несколько дней вернуться к съемкам пары боевых сцен с Джеки.
10. Наверняка, многие из вас знают популярный агрегатор рецензий "Rotten Tomatoes". А знали ли вы, что этот агрегатор появился по сути благодаря фильму "Час Пик"?
Создателем сайта стал фанат Джеки Чана по имени Сень Дуонг. Дуонг собирал различные рецензии и обзоры на фильмы с Джеки Чаном, которые выходили в США. Тут-то он и решил, что стоит создать отдельный сайт, где различные критики смогут оставлять свои рецензии на фильмы.
11. Несмотря на то, что "Час Пик" - это не фильм Джеки Чана, режиссер решил сделать титры в стиле фильмов с Джеки Чаном, а именно показать неудачные дубли. Лично я только за.
12. Несмотря на культовость данной картины, в ней можно встретить немало абсурдных моментов. Взять хотя бы сцену, когда Такер покупает взрывчатку C4. Довольно странно проворачивать такую сделку в таком людном месте как парковка закусочной.
Или вот, например. Злодей требует в качестве выкупа 50 миллионов долларов, причем в определенных купюрах, а именно: 20 миллионов купюрами по 50 долларов, 20 миллионов купюрами по 20 долларов и 10 миллионов купюрами по 10 долларов.
С учетом его требований нужно будет принести злодею 2,4 миллиона купюр. А с учетом того, что любая американская купюра весит примерно 1 грамм, получается, что общий вес денег должен составить 2,4 тонны. Вы же понимаете, что эти деньги не уместятся в 2 чемодана, и тем более такой вес не под силу унести человеку, даже если это Александр Невский.
Ну и нельзя не отметить, что когда Ли и Картер падают с высоты третьего этажа на твердую поверхность, то они просто встают и бегут дальше за злодеем.
Ну да ладноне будем придираться к таким мелочам, хотя лично я даже киноляпы считаю интересными фактами, несмотря на то, что многие к ним очень плохо относятся.
Источник:
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Александр Невский жил за 700 с лишним дет до. При чем тут он?
А если аффтар про Курицына - то тож непонятно, он что, в силачи внезапно записан? Кто он вообще такой, чтобы его упоминать?
И тут же: "...гонорар Джеки Чана составил 1,5 миллиона долларов, тогда как гонорар Криса Такера - 3 миллиона."
Так чей же он фанат на самом деле?