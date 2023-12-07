Как снимали фильм "Час Пик": кадры со съемок и 12 интересных фактов о фильме

2. Помните сцену, когда два туриста спрашивают у Ли (Джеки Чана): "Как пройти к "Цыпленку и вафлям Роско", пока тот ждал Картера возле китайского ресторанчика. Эта сцена является отсылкой к фильму Квентина Тарантино "Джеки Браун", в котором снимался Крис Такер. Именно этот ресторанчик использует герой Сэмюеля Л. Джексона, что бы заманить, а затем застрелить героя Криса Такера.

3. Роль Картера предлагали таким актерам как Мартин Лоуренс и Эдди Мерфи, но они оба отказались из-за занятости в других проектах. В итоге роль досталась Крису Такеру.

4. Режиссер Брэтт Рэтнер был большим фанатом Джеки Чана и его фильмов, поэтому он непременно хотел получить этого гонконгского актера в свой фильм.