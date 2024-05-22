Депутат Госдумы захотела запретить продажу «дьявольских» икон и прочей атрибутики сатанизма

В основном, комментаторы к её посту заявили, что да, надо сворачивать распродажи такого мерча. Ну а против высказались продавцы сатанинской атрибутики. По словам одной дамы, депутаты хотят «показать какую-то деятельность». Вот и взялись за сатанизм.

Сами изготавливаем. Мы занимаемся эзотерикой больше десяти лет. Видимо, им в Думе скучно иногда. У нас свободная вроде как страна и огромное количество любителей эзотерики. Любые запреты только раздражают людей. Кому такие товары не нужны, тот их и не смотрит. Я бы ей (Кузнецовой, прим.) ответила, что лучше бы запретили алкоголь и табак, это вредно и убивает не только того, кто употребляет, но и окружающих. А сатанизм никому не мешает. Занимаются люди сами себе потихоньку и никому не мешают. Если хочется показать какую-то деятельность, лучше придумать что-нибудь полезное для людей, а не очередной запрет.

Так что в Госдуме может займутся и этим вопросом. Или оставят как есть и некоторые граждане будут и дальше свободно покупать всякие фигурки со скидкой. В прошлом году проводился опрос и более половины респондентов сообщили, что не верят они ни в эзотерику, ни в астрологию, ни в прочие гадания и магию.