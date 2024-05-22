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Депутат Госдумы захотела запретить продажу «дьявольских» икон и прочей атрибутики сатанизма

Депутат Госдумы захотела запретить продажу «дьявольских» икон и прочей атрибутики сатанизма

Автор:
22 мая 2024 19:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Анна Кузнецова   Госдума   депутат   запрет   маркетплейсы   сатанизм   
1728
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Продавцы оккультного мерча с ней не согласны.

Депутат Госдумы Анна Кузнецова нашла на маркетплейсах сатанинские иконы с фигурками демонов  решила с этим разобраться.

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Изображения и фигурки «Сатаны» есть на разных площадках, их можно купить со скидкой.

Это насторожило парламентария.

В основном, комментаторы к её посту заявили, что да, надо сворачивать распродажи такого мерча. Ну а против высказались продавцы сатанинской атрибутики. По словам одной дамы, депутаты хотят «показать какую-то деятельность». Вот и взялись за сатанизм.

Сами изготавливаем. Мы занимаемся эзотерикой больше десяти лет. Видимо, им в Думе скучно иногда. У нас свободная вроде как страна и огромное количество любителей эзотерики. Любые запреты только раздражают людей. Кому такие товары не нужны, тот их и не смотрит. Я бы ей (Кузнецовой, прим.) ответила, что лучше бы запретили алкоголь и табак, это вредно и убивает не только того, кто употребляет, но и окружающих. А сатанизм никому не мешает. Занимаются люди сами себе потихоньку и никому не мешают. Если хочется показать какую-то деятельность, лучше придумать что-нибудь полезное для людей, а не очередной запрет.

Так что в Госдуме может займутся и этим вопросом. Или оставят как есть и некоторые граждане будут и дальше свободно покупать всякие фигурки со скидкой. В прошлом году проводился опрос и более половины респондентов сообщили, что не верят они ни в эзотерику, ни в астрологию, ни в прочие гадания и магию.

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Метки: Анна Кузнецова   Госдума   депутат   запрет   маркетплейсы   сатанизм   
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18  комментариев
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43k
Сергей 2 часа назад
По словам одной дамы:....А сатанизм никому не мешает. Занимаются люди сами себе потихоньку и никому не мешают....
Поставить енту даму раком на краю обрыва и с разбегу кирзовым сапогом по жопе.
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622
Mil-ast 7 минут назад
Церковь не отрицает ведь сатану и прочих сущностей, значит верующие тоже в них верят. А раз верят - значит это неотъемлемая часть религии. Почему тогда запрещять непонятно.
Есть те, кто напротив сатане и прочей нечести поклоняется. Тем более, что я только и слышу, что Бог гневается и карает людей, устраивает суд над ними. А про сатану такого ненаслышан.
Если что, я не пытаюсь кого-то оскорбить, а только рассуждаю.
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3k
Роман 54 минуты назад
"Депутат Госдумы Анна Кузнецова нашла на маркетплейсах сатанинские иконы"
А зачем она их искала?
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2k
portroy Час назад
Привлечь ведьму за оскорбление чувств верующих. Верующих в сатану)))
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1k
Александр Час назад
Очень интересно посмотреть на судебного эксперта, который будет доказывать или опровергать "сатаничность" того или иного изделия) Как это в законодательстве сейчас регламентировано? Или на суд божий и его служителей теперь будем полагаться ?)
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1k
DuckTales 2 часа назад
А это не оскорбит чувства верующих ?
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11k
MakDag 2 часа назад
Наличие сатанистов, только подтверждает, что Бог есть, ибо утверждение обратного противоречит здравому смыслу.
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1k
Нудник Шпилкес 2 часа назад
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31k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
о, снова создают видимость работы. наверное боится, что заколдуют
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52k
Элек Мек 2 часа назад
Лучше бы на работу устроилась.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2957 постов (2909 в горячем)

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