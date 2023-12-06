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Влиятельное американское СМИ назвало «человека года» и многих такой странный выбор удивил

Влиятельное американское СМИ назвало «человека года» и многих такой странный выбор удивил

Автор:
06 декабря 2023 16:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Победитель   Человек года   журнал   номинация   тайм   тейлор свифт   
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Эта персона обошла Владимира Путина, Си Цзиньпина и прокуроров, «кошмарящих» Дональда Трампа.

Time - один из старейших и влиятельных американских журналов. Любит разбираться в хитросплетениях политики, чужих кошельках и давать прогнозы. А ещё его руководство выбирает «Человека года» - того, кто оставил максимально яркий след в этот период.

В этой номинации отметились и наши соотечественники: Иосиф Виссарионович Сталин, Никита Хрущёв, Михаил Горбачёв и Владимир Путин. Многие считают, что раз уж победить могли Хрущёв и Горбачёв, то с этой номинацией уже всё ясно. Но это ещё ничего, «Человеком года» были Грета Тунберг, Барак Обама, Джо Байден и Адольф Гитлер. Так что у «ЧГ» и впрямь долгая и интересная история.

В этом году редакция журнала выбирала человека года из следующих претендентов: Владимир Путин, Си Цзиньпин, Карл III, кукла Барби (это не шутка), прокуроры, ведущие дело экс-президента США Дональда Трампа и певица Тейлор Свифт. О последней толком никто не знает, но у неё куча наград и достижений в музыкальной сфере. И космические заработки - состояние 33-летней певицы перевалило за миллиард долларов. А за годичный концертный тур 2023-го, она собрала 906 миллионов долларов.

За это достижение она и стала «Человеком года». Лихо обойдя Барби и прокуроров.

Хотя как можно равнять в одной номинации политиков, кукол и певиц - редакция журнала так и не объяснила.

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Метки: Победитель   Человек года   журнал   номинация   тайм   тейлор свифт   
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7  комментариев
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Navygator 17 минут назад
Ну, хоть женщина. Белая. Красивая.
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ruslan d 15 минут назад
Ну было бы странно если это был бы Путин или китайский коллега ...
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11k
Том Сойер Полчаса назад
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19k
Shtoppi Полчаса назад
<<Хотя как можно равнять в одной номинации политиков, кукол и певиц - редакция журнала так и не объяснила.>>
--------
у альтернативно одаренных, всегда, с объяснениями по поводу их поступков, возникают характерные затруднения.
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13k
Андрей А 38 минут назад
В прошлом году Time человеком года выбрали гниду
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1k
Gamak 44 минуты назад
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