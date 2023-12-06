Влиятельное американское СМИ назвало «человека года» и многих такой странный выбор удивил

В этой номинации отметились и наши соотечественники: Иосиф Виссарионович Сталин, Никита Хрущёв, Михаил Горбачёв и Владимир Путин. Многие считают, что раз уж победить могли Хрущёв и Горбачёв, то с этой номинацией уже всё ясно. Но это ещё ничего, «Человеком года» были Грета Тунберг, Барак Обама, Джо Байден и Адольф Гитлер. Так что у «ЧГ» и впрямь долгая и интересная история.