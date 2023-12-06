Влиятельное американское СМИ назвало «человека года» и многих такой странный выбор удивил

Эта персона обошла Владимира Путина, Си Цзиньпина и прокуроров, «кошмарящих» Дональда Трампа.
Time - один из старейших и влиятельных американских журналов. Любит разбираться в хитросплетениях политики, чужих кошельках и давать прогнозы. А ещё его руководство выбирает «Человека года» - того, кто оставил максимально яркий след в этот период.
В этой номинации отметились и наши соотечественники: Иосиф Виссарионович Сталин, Никита Хрущёв, Михаил Горбачёв и Владимир Путин. Многие считают, что раз уж победить могли Хрущёв и Горбачёв, то с этой номинацией уже всё ясно. Но это ещё ничего, «Человеком года» были Грета Тунберг, Барак Обама, Джо Байден и Адольф Гитлер. Так что у «ЧГ» и впрямь долгая и интересная история.
В этом году редакция журнала выбирала человека года из следующих претендентов: Владимир Путин, Си Цзиньпин, Карл III, кукла Барби (это не шутка), прокуроры, ведущие дело экс-президента США Дональда Трампа и певица Тейлор Свифт. О последней толком никто не знает, но у неё куча наград и достижений в музыкальной сфере. И космические заработки - состояние 33-летней певицы перевалило за миллиард долларов. А за годичный концертный тур 2023-го, она собрала 906 миллионов долларов.
Источник:
Хотя как можно равнять в одной номинации политиков, кукол и певиц - редакция журнала так и не объяснила.
Источник:
- Из-за жары на концерте Тейлор Свифт умерла фанатка
- В.Путин может стать "Человеком года" по версии журнала Time
- 70 лет назад вышел первый выпуск журнала Playboy
- Фанаты Тейлор Свифт получили ожоги на концерте в Бразилии
- Тыква весом 1246 кг установила новый мировой рекорд
--------
у альтернативно одаренных, всегда, с объяснениями по поводу их поступков, возникают характерные затруднения.