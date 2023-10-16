Тыква весом 1246 кг установила новый мировой рекорд

Преподаватель ландшафтного дизайна и садоводства из американского штата Миннесота побил мировой рекорд, вырастив гигантскую тыкву весом 1246 кг. 50-й чемпионат по взвешиванию тыкв традиционно прошел в Халф-Мун-Бэй, Калифорния. Трэвис Джингер назвал плод в честь баскетболиста Майкла Джордана.
"Я не ожидал. Это очень приятно", - сказал 43-летний Джингер, который занимается выращиванием тыкв уже около 30 лет и в прошлом году установил новый рекорд США.
По данным Книги рекордов Гиннесса, предыдущий мировой рекорд по выращиванию самой тяжелой тыквы принадлежит итальянцу, который вырастил плод весом 1226 кг в 2021 году.
Победитель рассказал, что в этом году он обеспечил овощам дополнительный уход, поливая их до 12 раз в день и удобряя их немного чаще, чем обычно.
Преподаватель ландшафтного дизайна и садоводства в Техническом колледже Аноки выращивает тыквы с подросткового возраста, как и его отец.
Впервые он принял участие в ежегодном взвешивании тыкв в Халф-Мун-Бэй в 2020 году и выиграл три из четырех последних конкурсов.
"Я работаю для того, чтобы вызвать улыбку на лицах людей, и мне просто нравится приезжать сюда и видеть жителей этого города", - сказал Трэвис.
Чемпион получил приз в размере 30000 долларов (почти 3 млн рублей).
"Майкл Джордан" вместе с тремя финалистами будут выставлены в Халф-Мун-Бэй до следующих выходных, где посетители городского фестиваля смогут сфотографироваться с ними.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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