Тыква весом 1246 кг установила новый мировой рекорд

"Я не ожидал. Это очень приятно", - сказал 43-летний Джингер, который занимается выращиванием тыкв уже около 30 лет и в прошлом году установил новый рекорд США.

По данным Книги рекордов Гиннесса, предыдущий мировой рекорд по выращиванию самой тяжелой тыквы принадлежит итальянцу, который вырастил плод весом 1226 кг в 2021 году.