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Тыква весом 1246 кг установила новый мировой рекорд

Тыква весом 1246 кг установила новый мировой рекорд

Автор:
16 октября 2023 13:13
Сообщество : Дачники
Метки: Победитель   гигант   овощ   рекорд   тыква   чемпионат   
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Преподаватель ландшафтного дизайна и садоводства из американского штата Миннесота побил мировой рекорд, вырастив гигантскую тыкву весом 1246 кг. 50-й чемпионат по взвешиванию тыкв традиционно прошел в Халф-Мун-Бэй, Калифорния. Трэвис Джингер назвал плод в честь баскетболиста Майкла Джордана.

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"Я не ожидал. Это очень приятно", - сказал 43-летний Джингер, который занимается выращиванием тыкв уже около 30 лет и в прошлом году установил новый рекорд США.

По данным Книги рекордов Гиннесса, предыдущий мировой рекорд по выращиванию самой тяжелой тыквы принадлежит итальянцу, который вырастил плод весом 1226 кг в 2021 году.

Победитель рассказал, что в этом году он обеспечил овощам дополнительный уход, поливая их до 12 раз в день и удобряя их немного чаще, чем обычно.

Преподаватель ландшафтного дизайна и садоводства в Техническом колледже Аноки выращивает тыквы с подросткового возраста, как и его отец.

Впервые он принял участие в ежегодном взвешивании тыкв в Халф-Мун-Бэй в 2020 году и выиграл три из четырех последних конкурсов.

"Я работаю для того, чтобы вызвать улыбку на лицах людей, и мне просто нравится приезжать сюда и видеть жителей этого города", - сказал Трэвис.

Чемпион получил приз в размере 30000 долларов (почти 3 млн рублей).

"Майкл Джордан" вместе с тремя финалистами будут выставлены в Халф-Мун-Бэй до следующих выходных, где посетители городского фестиваля смогут сфотографироваться с ними.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Победитель   гигант   овощ   рекорд   тыква   чемпионат   
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6  комментариев
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145
ruslan d 2 часа назад
Интересно чем они их накачивают, чтоб так росли ?
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4k
Владимир 42 минуты назад
ГМО в чистом виде...
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41k
Сергей 54 минуты назад
заразная тыквенная болезнь.
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Денис Веселов Час назад
Интересно она съедобная? Или скорее всего на вкус как сено.
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