В.Путин может стать "Человеком года" по версии журнала Time

16 лет спустя российского президента снова номинировали на это звание. Результаты будут объявлены 6 декабря.
Ежегодно журнал Time объявляет своего "Человека года". Это персона, ставшая самой значимой и популярной в уходящем году. 6 декабря издание огласит своё решение, а пока названы претенденты на престижное звание.
Среди них - Владимир Путин, Си Цзиньпин, британский король Карл III, певица Тейлор Свифт и разработчик искусственного интеллекта CHatGPT Сэм Альтман. Впрочем, в списке есть также Барби и участники гголливудской забастовки актёров, а также прокуроры, выдвинувшие обвинение против Дональда Трампа.
Президент РФ уже становился "Человеком года" по версии Time. Это произошло в 2007 году после своей знаменитой речи на конференции в Мюнхене. Также глава России неоднократно попадал в список 100 значимых людей планеты (по версии издания). В 2022 году человеком года стал В. Зеленский. В текущем году президент Украины в шорт-списке Time отсутствует.
Первым этот титул в 1927 году был присужден американскому летчику Чарльзу Линдбергу, который впервые в истории в одиночку перелетел через Атлантику. В разные годы это звание получали и американские, и советские/российские лидеры. Среди последних - Иосиф Сталин (1939, 1942), Никита Хрущев (1957), Юрий Андропов (1983, совместно с президентом США Рональдом Рейганом), Михаил Горбачев (1987, 1989) и - в 2007 г. В. Путин.
Источник:
- Финалисты Открытого конкурса Sony World Photography Awards 2019
- "Ночь лицемеров": Чулпан Хаматова стала "актрисой года" в Латвии
- Китайские школьники будут изучать «Мысли Си Цзиньпина» в рамках воспитания любви к Китаю
- Финалисты конкурса астрофотографии Astronomy Photographer of the Year 2019
- Трамп назвал нелепым признание Греты Тунберг «Человеком года»
А что произойдёт там, буде эта фотография появится.... Сложно представить тротиловый эквивалент реакции всяческих "небратьев" и прочих пшетрибалтийских соседей.