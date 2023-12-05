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В.Путин может стать "Человеком года" по версии журнала Time

В.Путин может стать "Человеком года" по версии журнала Time

Автор:
05 декабря 2023 10:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   time   Претенденты   Си Цзиньпин   Человек года   звание   номинация   шорт-лист   
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16 лет спустя российского президента снова номинировали на это звание. Результаты будут объявлены 6 декабря.

Ежегодно журнал Time объявляет своего "Человека года". Это персона, ставшая самой значимой и популярной в уходящем году. 6 декабря издание огласит своё решение, а пока названы претенденты на престижное звание.


Среди них - Владимир Путин, Си Цзиньпин, британский король Карл III, певица Тейлор Свифт и разработчик искусственного интеллекта CHatGPT Сэм Альтман. Впрочем, в списке есть также Барби и участники гголливудской забастовки актёров, а также прокуроры, выдвинувшие обвинение против Дональда Трампа.


Президент РФ уже становился "Человеком года" по версии Time. Это произошло в 2007 году после своей знаменитой речи на конференции в Мюнхене. Также глава России неоднократно попадал в список 100 значимых людей планеты (по версии издания). В 2022 году человеком года стал В. Зеленский. В текущем году президент Украины в шорт-списке Time отсутствует.


Первым этот титул в 1927 году был присужден американскому летчику Чарльзу Линдбергу, который впервые в истории в одиночку перелетел через Атлантику. В разные годы это звание получали и американские, и советские/российские лидеры. Среди последних - Иосиф Сталин (1939, 1942), Никита Хрущев (1957), Юрий Андропов (1983, совместно с президентом США Рональдом Рейганом), Михаил Горбачев (1987, 1989) и - в 2007 г. В. Путин.

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Метки: Ynews   time   Претенденты   Си Цзиньпин   Человек года   звание   номинация   шорт-лист   
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10  комментариев
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Андрей 2 часа назад
Я не знаю, что должно будет случиться, чтобы Темнейшего опять напечатали на обложке TIME. Ведь сейчас всё, хоть как-то связанное с Россией и лично Путиным на западе подвергается шельмованию и отмене, поэтому появление его фото на обложке, на мой взгляд, маловероятно.
А что произойдёт там, буде эта фотография появится.... Сложно представить тротиловый эквивалент реакции всяческих "небратьев" и прочих пшетрибалтийских соседей.
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1k
raael13 4 минуты назад
Страны из шпротлендского бенилюкса впадут в хтоническую ярость.
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125
Аврашалом Маркович Полчаса назад
Почему про меня не написали? Я тоже был человеком года по версии журнала Time. В 2006 году.
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1k
Ksenia2 36 минут назад
Оказаться в шорт-листе вместе с Барби и британским Карлом -то еще удовольствие, но мне бы хотелось посмотреть на лица некоторых, если Путина назовут Человеком года. )))
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Андрей Л Час назад
Ну разве что античеловеком года.
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