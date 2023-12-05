В.Путин может стать "Человеком года" по версии журнала Time

Ежегодно журнал Time объявляет своего "Человека года". Это персона, ставшая самой значимой и популярной в уходящем году. 6 декабря издание огласит своё решение, а пока названы претенденты на престижное звание.

Среди них - Владимир Путин, Си Цзиньпин, британский король Карл III, певица Тейлор Свифт и разработчик искусственного интеллекта CHatGPT Сэм Альтман. Впрочем, в списке есть также Барби и участники гголливудской забастовки актёров, а также прокуроры, выдвинувшие обвинение против Дональда Трампа.