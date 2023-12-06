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Женщина отправилась на лечебную процедуру и получила ожоги третьей степени

Женщина отправилась на лечебную процедуру и получила ожоги третьей степени

Автор:
06 декабря 2023 16:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Бангкок   не по плану   ожоги   опасное лечение   процедура   тайланд   тайская медицина   шокирующее видео   
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Жуткий случай произошел в Бангкоке. Женщина пришла в клинику нетрадиционной тайской медицины, где ей пообещали убрать проблемы с пищеварением. Во время сеанса теплотерапии на живот пациентки поместили специальную травяную смесь, которая должна была слегка тлеть и давать тепло. Но дальше всё пошло не по плану...


Пострадавшая — фотомодель, известная под псевдонимом Гейм, соблазнилась тайской процедурой под названием Phao Ya. Это практика, в которой для лечения различных физических недугов используется тепловая терапия с помощью трав (в основном используется китайская полынь Artemisia moxa).


Один из методов Phao Ya — т. н. моксибустион (мокса-терапия), воздействие тлеющими «полынными сигарами» на определенные акупунктурные точки в области живота. Исходящее от тлеющей травы тепло способствует уменьшению раздражения и широко используется в процессе лечения различных заболеваний. Считается, что такая терапия хорошо помогает пищеварению и облегчает менструальные боли.


Инцидент попал на камеру видеонаблюдения в клинике. Поначалу Гейм выглядит очень спокойной и расслабленной, она разговаривает с ассистентами врача и улыбается, лежа на кровати с полотенцем и смесью трав на животе.



Однако всё меняется в мгновение ока, когда врач поджигает травяную смесь. Пламя почти мгновенно охватывает пациентку и пластиковую простыню, на которой она лежит. Гейм корчится и кричит от боли, чувствую, как огонь обжигает кожу. Из-под покрывала вырывается пламя и моментально охватывает всю ее спину.


Женщина скатывается с кровати на пол, а ассистенты врача пытаются потушить пламя покрывалом, а затем подушкой. Врач в шоке и, похоже, не знает, что делать.


Гейм получила ожоги третьей степени, волдыри на спине и под грудью, которые ей пришлось лечить в течение двух месяцев.


4 декабря она нашла в себе силы подать официальную жалобу в Министерство здравоохранения Таиланда. В нем она заявляет: «Я испытала сильную боль. Я боюсь, что это повлияет на мою работу. Через неделю мне снова нужно работать, а я еще не закончила полностью лечение».


Выступая через своего адвоката, она сказала: «Мне пришлось пролежать в постели два месяца. Мне еще повезло, что не было инфекции. Мы воспользовались страховкой, но мои больничные счета были очень дорогими. Клиника нам не помогла. Теперь это сказывается на моей работе. Мое лечение все еще продолжается, и мои травмы еще не полностью зажили. Тем временем дело с клиникой не продвинулось».


Гейм и ее бойфренд обратились за помощью к тайскому адвокату знаменитостей Гунтоучу Понгпайбунвету, который вместе с ними подал иск против клиники, отказавшейся взять на себя ответственность за случившееся.


Понгпайбунвет сказал: «Клиника и врач отказались брать на себя ответственность, перекладывая вину на другие стороны. Моей клиентке пришлось самостоятельно оплачивать больничные счета, а ее раны еще даже не зажили. Я помогаю ей добиться того, чтобы виновные выплатили соответствующую компенсацию».


Представитель министерства здравоохранения доктор Рунгруанг Китпати сказал, что это первый случай, когда они получили жалобу на тайское тепловую терапию. Он заверил общественность, что министерство проведет расследование и сейчас собирает информацию о враче, которая ответственна за неудачную процедуру.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Бангкок   не по плану   ожоги   опасное лечение   процедура   тайланд   тайская медицина   шокирующее видео   
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9k
Алексей Час назад
Гейм овер
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24k
MrGod Минуту назад
Кто знает, терапия то помогла ей?
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982
Дмитрий 18 минут назад
Ну когда у адвоката такое @бало, дело не стоит и выеденного яйца.
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34k
Teodor 39 минут назад
Во-первых, нехер ко всяким шарлатанам обращаться - у них все на свой страх и риск, во-вторых, адвоката нужно нормального брать, а не это недоразумение с хвостиком...
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