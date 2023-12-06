Женщина отправилась на лечебную процедуру и получила ожоги третьей степени

Пострадавшая — фотомодель, известная под псевдонимом Гейм, соблазнилась тайской процедурой под названием Phao Ya. Это практика, в которой для лечения различных физических недугов используется тепловая терапия с помощью трав (в основном используется китайская полынь Artemisia moxa).

Один из методов Phao Ya — т. н. моксибустион (мокса-терапия), воздействие тлеющими «полынными сигарами» на определенные акупунктурные точки в области живота. Исходящее от тлеющей травы тепло способствует уменьшению раздражения и широко используется в процессе лечения различных заболеваний. Считается, что такая терапия хорошо помогает пищеварению и облегчает менструальные боли.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения в клинике. Поначалу Гейм выглядит очень спокойной и расслабленной, она разговаривает с ассистентами врача и улыбается, лежа на кровати с полотенцем и смесью трав на животе.