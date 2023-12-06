Шарлот попросил работников СИЗО передать его извинения SHAMANу и Мизулиной

25-летний Эдуард Шарлот хотел принести извинения лично, но будет это не скоро.
Эдуард Шарлот сейчас находится в самарском СИЗО. Его задержали в аэропорту Санкт-Петеребурга из-за антироссийский высказываний. Певца SHAMANа Шарлот вызывал на музыкальную дуэль, заявляя, что он никакой не композитор. Про Екатерину Мизулины Шарлот написал обидную песню и выложил в социальные сети.
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Сейчас Шарлот в корне сменил свою точку зрения. Он раскаялся и признал свою вину. Он заявил, что готов лично извиниться перед Ярославом Дроновым и Екатериной Мизулиной. Но это случится не скоро, так как музыкант пробудет в СИЗО минимум до 24 января. Поэтому Эдуард попросил полицейских передать его извинения, сообщает SHOT.
Напомним, что Шарлоту грозит шесть лет колонии за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих.
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а, кто есть шарлот?
шарлотка, да - знаю, это такой пирог.
Многие ошибаются, не многие признают это и еще меньше пытаются исправить тем или иным способом.
На самом деле это стоит уважать.
Хватит напоминать