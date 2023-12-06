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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8319 постов • 896 подписчиков подписаться
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Шарлот попросил работников СИЗО передать его извинения SHAMANу и Мизулиной

Шарлот попросил работников СИЗО передать его извинения SHAMANу и Мизулиной

Автор:
06 декабря 2023 15:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: young stars   Шарлот   извинени   интересное   признание   уголовное дело   фото   
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25-летний Эдуард Шарлот хотел принести извинения лично, но будет это не скоро.

Эдуард Шарлот сейчас находится в самарском СИЗО. Его задержали в аэропорту Санкт-Петеребурга из-за антироссийский высказываний. Певца SHAMANа Шарлот вызывал на музыкальную дуэль, заявляя, что он никакой не композитор. Про Екатерину Мизулины Шарлот написал обидную песню и выложил в социальные сети.

Сейчас Шарлот в корне сменил свою точку зрения. Он раскаялся и признал свою вину. Он заявил, что готов лично извиниться перед Ярославом Дроновым и Екатериной Мизулиной. Но это случится не скоро, так как музыкант пробудет в СИЗО минимум до 24 января. Поэтому Эдуард попросил полицейских передать его извинения, сообщает SHOT.

Напомним, что Шарлоту грозит шесть лет колонии за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих.

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Метки: young stars   Шарлот   извинени   интересное   признание   уголовное дело   фото   
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26  комментариев
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33
Dmitry N 2 часа назад
А это кта? Только сейчас о нём узнал)
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79
Худеющий Dmitry N 2 часа назад
Кусок дер.ма он.
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4k
Артур 2 минуты назад
Очко играет вальс-бостнон. Шарлот признался, что ган...
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41k
Сергей 10 минут назад
Сидит в СИЗО, а до сих пор не побритый, непорядок.
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911
Flint 14 минут назад
шарлот просит прощения у шмана, шта? Хто все эти люди? Персонажи какого-то сказочного сериала про хоббитов?
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16k
Vital Idol 15 минут назад
жабогадюкинг...
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19k
Shtoppi Полчаса назад
что-то шарлот нынче грустный - видно йух сосал не вкусный
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7k
Mixalych 36 минут назад
А что с лицом? Когда паспорт сжигал веселее был
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890
Олеся К 42 минуты назад
какой то умственно отсталый
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31k
Григорий 45 минут назад
Не нравятся ему новые имена - Американский пирог и Карамельная жопа.
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10k
wild cat 45 минут назад
это про чё?
а, кто есть шарлот?
шарлотка, да - знаю, это такой пирог.
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982
Дмитрий 48 минут назад
Этому идиоту 25 лет? Сцуко, я думал ему лет 15.
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5k
Григорий 56 минут назад
педуард заглот и его приключения, зачем он тут?
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3k
* You All 58 минут назад
тут в метках ошибка,не "young stars ",а долбойоб
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453
Человек Наблюдающий Час назад
Каждого 3,14дора будут мусолить по всем сми? Кто это вообще?(не отвечайте, вопрос риторический )
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6k
heta Час назад
Чувак, похоже решил пройти все круги ада и "очиститься по полной". Он конечно дурачок, но не мог не понимать, что его ждет по возвращении.
Многие ошибаются, не многие признают это и еще меньше пытаются исправить тем или иным способом.
На самом деле это стоит уважать.
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683
Олег Час назад
наверно он уже шарлотка
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1k
Damvrot Hohlam Час назад
видать очко уже растянули по беспределу.
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16k
GROMOZEKA Час назад
Да уже и думать забыли про этого экстремиста.
Хватит напоминать
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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