Шарлот попросил работников СИЗО передать его извинения SHAMANу и Мизулиной

Ох уж эти задачки

"Кто бы сомневался!": муж Инстасамки рассказал, что её облили зелёнкой ради хайпа

"Я больше так не буду!": певца Шарлота задержали в аэропорту Санкт-Петербурга

Блогера Даню Милохина избили в Грузии за то, что он заглянул в чужое окно

Военкомат не теряет надежды забрать в армию тиктокера Даню Милохина

Инстасамка наехала на певицу MIA BOYKA, которая исполнила песню "За деньги — да!"