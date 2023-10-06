Российская блогерша Дарья Зотеева в 2021 году на своей странице жаловалась, что некто её облил зелёнкой. Тогда все СМИ написали об этом. Страницу Дарьи стали посещать чаще и на волне этой популярности она анонсировала свой альбом и клип.

Муж Зотеевой (а заодно и её режиссёр) рассказал в интервью, что это был обычный хайп. На нормальную пиар-компанию денег не хватило, и они решили создать инфоповод самостоятельно. Надо сказать, что совершенно бесплатно охваты Инстасамки взлетели. Цель была достигнута.