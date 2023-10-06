В 2021 году Инстасамка записала на своей странице в запрещённой сети сторис, в которой рассказала, что её облили зелёнкой.
Российская блогерша Дарья Зотеева в 2021 году на своей странице жаловалась, что некто её облил зелёнкой. Тогда все СМИ написали об этом. Страницу Дарьи стали посещать чаще и на волне этой популярности она анонсировала свой альбом и клип.
Муж Зотеевой (а заодно и её режиссёр) рассказал в интервью, что это был обычный хайп. На нормальную пиар-компанию денег не хватило, и они решили создать инфоповод самостоятельно. Надо сказать, что совершенно бесплатно охваты Инстасамки взлетели. Цель была достигнута.
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Тогда, в 2021 году, многие назвали это хайпом. Но сама Зотеева на своей странице уверяла, что это сделали завистники. Она грозила судом и разбирательством, но конечно ничего этого не было.
Кстати, если зелёнка попадёт в глаза, то может быть ожог роговицы. Судя по фотографиям и видео, Зотеева была к нему близка.
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