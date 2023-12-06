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306 летучих мышей поселились на балконе многоэтажки в центре Ростова

306 летучих мышей поселились на балконе многоэтажки в центре Ростова

Автор:
06 декабря 2023 10:22
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавно   летчая мышь   ростов   удивительно   фото   
789
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В одной из многоэтажек зоозащитники обнаружили более 300 летучих мышей. Мышки воспользовались тем‚ что после строителей осталась щель между обшивкой и бетонной плитой балкона и устроили себе зимовочное место․

Судя по отходам жизнедеятельности мышки зимуют на этом балконе не первый год․ Под обшивкой были найдены и останки летучих мышей․ Запах от них распространялся в квартиру.


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Участники Ростовской группы помощи летучих мышей аккуратно извлекли колонию мышей и отправили их на зимовку в Дагомыс․


В районе Сочи сейчас установилась теплая погода‚ что благоприятно скажется на реабилитации мышей․ Травмированных летучих мышей уже передали ветеринарам.

Источник:

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Метки: животные   забавно   летчая мышь   ростов   удивительно   фото   
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7  комментариев
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794
Лёха Лёха Час назад
А какому нибудь мальчику Пете нужна операция, но он не мышь... По этому средства собирают родители и благотворительные фонды
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10
ya 4 минуты назад
Зачем этих летучих крыс, разносчиков заразы еще и лечат, еб@нулись? Кинуть в печь и спалить
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12k
Летучий Мыш 18 минут назад
Bats Lives Matter
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Snezhinka

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