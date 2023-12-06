В одной из многоэтажек зоозащитники обнаружили более 300 летучих мышей. Мышки воспользовались тем‚ что после строителей осталась щель между обшивкой и бетонной плитой балкона и устроили себе зимовочное место․
Судя по отходам жизнедеятельности мышки зимуют на этом балконе не первый год․ Под обшивкой были найдены и останки летучих мышей․ Запах от них распространялся в квартиру.
Участники Ростовской группы помощи летучих мышей аккуратно извлекли колонию мышей и отправили их на зимовку в Дагомыс․
В районе Сочи сейчас установилась теплая погода‚ что благоприятно скажется на реабилитации мышей․ Травмированных летучих мышей уже передали ветеринарам.
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