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10 животных, у которых самцы и самки отличаются настолько, что с трудом верится в то, что они одного вида

10 животных, у которых самцы и самки отличаются настолько, что с трудом верится в то, что они одного вида

Автор:
03 июня 2023 09:24
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавно   пол   половой диморфизм   природа   самец   самка   удивительно   фото   
1399
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Половой диморфизм — это заметные анатомические различия между самцами и самками одного вида. Это может выражаться не только в разнице в размерах, но и в окраске или даже в различии некоторых частей тела.

Мы собрали несколько примеров самок и самцов, которые настолько отличаются друг от друга внешне, что не сразу веришь в то, что они принадлежат к одному виду. И нет, мы не про павлинов, фазанов и петухов с курицами. Обещаем, будет интереснее.


Антилопа ньяла

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У этих африканских антилоп самца довольно легко отличить от самки. Кроме банальной разницы в размерах и отсутствия рогов у самок, они отличаются друг от друга окрасом. Самцы тёмно-коричневые, а окрас самок гораздо светлее.


Морской слон

Морских слонов легко отличить от других представителей семейства тюленевых благодаря их огромному носу. Но большой нос — это особенность самцов, которой нет у самок.


Белощёкие хохлатые гиббоны

Самцы и самки этого вида приматов очень отличаются друг от друга окрасом шерсти. Самцы чёрного цвета и имеют забавные пушистые белые бакенбарды. Самки же, наоборот, светлого тёплого окраса.


Сиамская бойцовая рыбка

У многих видов аквариумных рыб половой диморфизм выражен достаточно ярко. Но особенно он заметен на примере сиамских бойцовых рыбок. Мало того, что самцы отличаются от самок цветом, так ещё и имеют большой роскошный хвост.


Грандала или лазоревая птица

Среди птиц можно заметить множество примеров яркого проявления полового диморфизма. Например, у лазоревой птицы самки серенькие, а самцы ярко-синие.


Красный кардинал

Это та самая птичка, которая легло в основу дизайна красной птицы из игры Angry Birds. Только посмотрите на то, насколько она сурова. И снова самец отличился яркостью, а у самки яркий цвет остался только на клюве и на конце хвоста и крыльев.


Чудная райская птица

Чудная райская птица — это пример, когда природа перестаралась с внешними отличиями самцов и самок в пределах одного вида. Самец — это буквально маленькая чёрная дыра с сияющими бирюзовыми глазками. А самка… совершенно обычная внешне птичка скромного цвета.


Благородный зелёно-красный попугай

А это пример того, когда у природы фантазия заканчивается, но сделать что-то странное всё ещё хочется. Решив идти самым простым путём, она просто окрасила самок и самцов разным цветом. Самцы зелёные, а самки — красные. Учёные долго думали, что это два разных вида, но относительно недавно им пришлось объявить миру, что это не так.


Ящерица пятиполосный сцинк

Эти ящерки рождаются с синим хвостом. Но с возрастом самцы теряют синий цвет на хвосте и обретают рыжеватую окраску на голове, а самки остаются такими же синехвостыми.


Тигровый паук

У многих пауков половой диморфизм выражается достаточно сильно. Тигровый паук — лишь один из ярких примеров. В большинстве случаев самка больше самца и выглядит более угрожающе.

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Метки: животные   забавно   пол   половой диморфизм   природа   самец   самка   удивительно   фото   
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9k
hairov 51 минуту назад
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edomoves 17 минут назад
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28
Patiot edomoves 5 минут назад
Отправил Вам 12 тысяч рублей. Понимаю, что это немного, но по крайней мере хоть что-то. Надеюсь, Вам эти деньги помогут. Удачи Вам.
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54k
Igor Полчаса назад
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