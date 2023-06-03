10 животных, у которых самцы и самки отличаются настолько, что с трудом верится в то, что они одного вида

А это пример того, когда у природы фантазия заканчивается, но сделать что-то странное всё ещё хочется. Решив идти самым простым путём, она просто окрасила самок и самцов разным цветом. Самцы зелёные, а самки — красные. Учёные долго думали, что это два разных вида, но относительно недавно им пришлось объявить миру, что это не так.

Ящерица пятиполосный сцинк