10 животных, у которых самцы и самки отличаются настолько, что с трудом верится в то, что они одного вида

Половой диморфизм — это заметные анатомические различия между самцами и самками одного вида. Это может выражаться не только в разнице в размерах, но и в окраске или даже в различии некоторых частей тела.
Мы собрали несколько примеров самок и самцов, которые настолько отличаются друг от друга внешне, что не сразу веришь в то, что они принадлежат к одному виду. И нет, мы не про павлинов, фазанов и петухов с курицами. Обещаем, будет интереснее.
Антилопа ньяла
У этих африканских антилоп самца довольно легко отличить от самки. Кроме банальной разницы в размерах и отсутствия рогов у самок, они отличаются друг от друга окрасом. Самцы тёмно-коричневые, а окрас самок гораздо светлее.
Морской слон
Морских слонов легко отличить от других представителей семейства тюленевых благодаря их огромному носу. Но большой нос — это особенность самцов, которой нет у самок.
Белощёкие хохлатые гиббоны
Самцы и самки этого вида приматов очень отличаются друг от друга окрасом шерсти. Самцы чёрного цвета и имеют забавные пушистые белые бакенбарды. Самки же, наоборот, светлого тёплого окраса.
Сиамская бойцовая рыбка
У многих видов аквариумных рыб половой диморфизм выражен достаточно ярко. Но особенно он заметен на примере сиамских бойцовых рыбок. Мало того, что самцы отличаются от самок цветом, так ещё и имеют большой роскошный хвост.
Грандала или лазоревая птица
Среди птиц можно заметить множество примеров яркого проявления полового диморфизма. Например, у лазоревой птицы самки серенькие, а самцы ярко-синие.
Красный кардинал
Это та самая птичка, которая легло в основу дизайна красной птицы из игры Angry Birds. Только посмотрите на то, насколько она сурова. И снова самец отличился яркостью, а у самки яркий цвет остался только на клюве и на конце хвоста и крыльев.
Чудная райская птица
Чудная райская птица — это пример, когда природа перестаралась с внешними отличиями самцов и самок в пределах одного вида. Самец — это буквально маленькая чёрная дыра с сияющими бирюзовыми глазками. А самка… совершенно обычная внешне птичка скромного цвета.
Благородный зелёно-красный попугай
А это пример того, когда у природы фантазия заканчивается, но сделать что-то странное всё ещё хочется. Решив идти самым простым путём, она просто окрасила самок и самцов разным цветом. Самцы зелёные, а самки — красные. Учёные долго думали, что это два разных вида, но относительно недавно им пришлось объявить миру, что это не так.
Ящерица пятиполосный сцинк
Эти ящерки рождаются с синим хвостом. Но с возрастом самцы теряют синий цвет на хвосте и обретают рыжеватую окраску на голове, а самки остаются такими же синехвостыми.
Тигровый паук
У многих пауков половой диморфизм выражается достаточно сильно. Тигровый паук — лишь один из ярких примеров. В большинстве случаев самка больше самца и выглядит более угрожающе.
Источник:
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