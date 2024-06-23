Твикс-2: ростовский водитель выкинул кошку в переноске из автобуса

О произошедшем рассказала Евгения Михайлова — хозяйка и главный администратор волонтёрской группы «Кошкин Дом Донецк».

«19 июня 2024 года с пассажирами автобуса передали на операцию в Ростов сбитую бездомную черно-белую кошку в фиолетово-черной переноске. За селом Осипенко автобус сломался, пассажиры пересели на попутки, кошка осталась в автобусе. Водитель настаивает, что не видел кошку в автобусе и после поломки салон был пустой. Водитель сообщает разные места, где сломался автобус. Сотрудники приюта „Кошкин Дом“ за день уже дважды ездили из Донецка 200 км в одну сторону и искали. Кошка не ходит, и сама уйти из переноски не могла», — написала она в группе ВКонтакте.

За информацию о местонахождении кошки было обещано вознаграждение в размере 20 тысяч рублей, но это не помогло. Сначала водитель утверждал, что ничего не знает о кошке, а потом сказал, что не помнит, куда её выбросил. Через несколько часов он всё же сообщил примерные координаты и даже вспомнил, как далеко от дороги оставил больное животное.

Волонтёры искали кошку больше суток, использовали тепловизор и поисковую собаку, но не успели спасти её. Из-за жары кошка погибла.