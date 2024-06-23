FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 17148 постов • 1717 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Твикс-2: ростовский водитель выкинул кошку в переноске из автобуса

Твикс-2: ростовский водитель выкинул кошку в переноске из автобуса

Автор:
23 июня 2024 06:22
Сообщество : Животные
Метки: Кошкин Дом Донецк   автобус. переноска   ветеринары   волонтеры   кошка   ростов   
779
4
1

В итоге животное не смогло выбраться из сумки и погибло на улице из-за жары.

Эту кошку сбила машина, у нее был перелом тазовых костей. Несчастное животное из Запорожской области волонтеры отправили в Ростов на операцию, но бедолаге не суждено было попасть в руки врачей. Водитель межрегионального автобуса решил, что животное должно умереть.


19 июня волонтеры попросили одну из пассажирок присмотреть за кошкой в переноске, в Ростове ее должны были встретить ветеринары. Но автобус в 30 градусную жару сломался за селом Осипенко. Женщина оставила переноску с кошкой в салоне, а сама поехала дальше на попутке. Водитель решил не заморачиваться с животным и просто выкинул на улицу переноску.

О произошедшем рассказала Евгения Михайлова — хозяйка и главный администратор волонтёрской группы «Кошкин Дом Донецк».


«19 июня 2024 года с пассажирами автобуса передали на операцию в Ростов сбитую бездомную черно-белую кошку в фиолетово-черной переноске. За селом Осипенко автобус сломался, пассажиры пересели на попутки, кошка осталась в автобусе. Водитель настаивает, что не видел кошку в автобусе и после поломки салон был пустой. Водитель сообщает разные места, где сломался автобус. Сотрудники приюта „Кошкин Дом“ за день уже дважды ездили из Донецка 200 км в одну сторону и искали. Кошка не ходит, и сама уйти из переноски не могла», — написала она в группе ВКонтакте.


За информацию о местонахождении кошки было обещано вознаграждение в размере 20 тысяч рублей, но это не помогло. Сначала водитель утверждал, что ничего не знает о кошке, а потом сказал, что не помнит, куда её выбросил. Через несколько часов он всё же сообщил примерные координаты и даже вспомнил, как далеко от дороги оставил больное животное.


Волонтёры искали кошку больше суток, использовали тепловизор и поисковую собаку, но не успели спасти её. Из-за жары кошка погибла.


«По координатам, указанным водителем автобуса, мы через несколько часов поиска нашли тело животного и переноску, а также след протектора автобуса и окурки, которые забрали с соблюдением мер изъятия. Заявление в полицию подано. Мы вызвали наряд к месту нахождения тела кошки, и полиция приехала. Полицейский признался, что первый раз оформляет заявление по убийству животного. Он тоже не понимал, зачем так поступать было», — добавила Михайлова.


Сейчас тело кошки отправлено на вскрытие в Ростов. Волонтёры ждут результатов, чтобы продолжить добиваться наказания виновного в соответствии с законом. Представители «Кошкиного дома» отметили, что в случившемся есть доля ответственности и пассажирки, которая сопровождала кошку и оставила её в автобусе. Однако ключевым виновником гибели животного считают именно водителя.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Кошкин Дом Донецк   автобус. переноска   ветеринары   волонтеры   кошка   ростов   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
35k
Slonyash 6 минут назад
Тварь конченая, падла!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1226 постов (1221 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

110174



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
Силовики провели масштабный антимигранский рейд на крупном столичном рынке
Силовики провели масштабный антимигранский рейд на крупном столичном рынке
Набирающие популярность в сообществах
Пора вернуть свой долг народу! — о мыслителе Петре Лавров⁠е
Пора вернуть свой долг народу! — о мыслителе Петре Лавров⁠е
Обезьяны сбежали из тюрьмы и попытались захватить полицейское отделение
Обезьяны сбежали из тюрьмы и попытались захватить полицейское отделение
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#полиция#СССР#забавно#позитив#собака#кот#машина
#в мире#животные#новости#Прикол#фильм#сарказм#Юмор#Россия#семья#съемка
#люди#США#кино#факты#кошка#Китай#милота#интересное#закон#квартира
Как на картине: путешествие по следам великих художников Как на картине: путешествие по следам великих художников "Пытались скрыть". Комментарии экспертов о захвате заложников в ростовском СИЗО "Пытались скрыть". Комментарии экспертов о захвате заложников в ростовском СИЗО 306 летучих мышей поселились на балконе многоэтажки в центре Ростова 306 летучих мышей поселились на балконе многоэтажки в центре Ростова Ростов-на-дому и сопелье: очередная подборка каламбуров и лингвошуток Ростов-на-дому и сопелье: очередная подборка каламбуров и лингвошуток «Я успела, я всё засняла»: в Азове продавщица блинов напала на девочек-подростков «Я успела, я всё засняла»: в Азове продавщица блинов напала на девочек-подростков Последствия оптимизации: врачам онкологам в Ростове-на-Дону предложили работать уборщиками и администраторами Последствия оптимизации: врачам онкологам в Ростове-на-Дону предложили работать уборщиками и...

На что жалуетесь?

Вернуться