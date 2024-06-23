Твикс-2: ростовский водитель выкинул кошку в переноске из автобуса

В итоге животное не смогло выбраться из сумки и погибло на улице из-за жары.
Эту кошку сбила машина, у нее был перелом тазовых костей. Несчастное животное из Запорожской области волонтеры отправили в Ростов на операцию, но бедолаге не суждено было попасть в руки врачей. Водитель межрегионального автобуса решил, что животное должно умереть.
19 июня волонтеры попросили одну из пассажирок присмотреть за кошкой в переноске, в Ростове ее должны были встретить ветеринары. Но автобус в 30 градусную жару сломался за селом Осипенко. Женщина оставила переноску с кошкой в салоне, а сама поехала дальше на попутке. Водитель решил не заморачиваться с животным и просто выкинул на улицу переноску.
О произошедшем рассказала Евгения Михайлова — хозяйка и главный администратор волонтёрской группы «Кошкин Дом Донецк».
«19 июня 2024 года с пассажирами автобуса передали на операцию в Ростов сбитую бездомную черно-белую кошку в фиолетово-черной переноске. За селом Осипенко автобус сломался, пассажиры пересели на попутки, кошка осталась в автобусе. Водитель настаивает, что не видел кошку в автобусе и после поломки салон был пустой. Водитель сообщает разные места, где сломался автобус. Сотрудники приюта „Кошкин Дом“ за день уже дважды ездили из Донецка 200 км в одну сторону и искали. Кошка не ходит, и сама уйти из переноски не могла», — написала она в группе ВКонтакте.
За информацию о местонахождении кошки было обещано вознаграждение в размере 20 тысяч рублей, но это не помогло. Сначала водитель утверждал, что ничего не знает о кошке, а потом сказал, что не помнит, куда её выбросил. Через несколько часов он всё же сообщил примерные координаты и даже вспомнил, как далеко от дороги оставил больное животное.
Волонтёры искали кошку больше суток, использовали тепловизор и поисковую собаку, но не успели спасти её. Из-за жары кошка погибла.
«По координатам, указанным водителем автобуса, мы через несколько часов поиска нашли тело животного и переноску, а также след протектора автобуса и окурки, которые забрали с соблюдением мер изъятия. Заявление в полицию подано. Мы вызвали наряд к месту нахождения тела кошки, и полиция приехала. Полицейский признался, что первый раз оформляет заявление по убийству животного. Он тоже не понимал, зачем так поступать было», — добавила Михайлова.
Сейчас тело кошки отправлено на вскрытие в Ростов. Волонтёры ждут результатов, чтобы продолжить добиваться наказания виновного в соответствии с законом. Представители «Кошкиного дома» отметили, что в случившемся есть доля ответственности и пассажирки, которая сопровождала кошку и оставила её в автобусе. Однако ключевым виновником гибели животного считают именно водителя.
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