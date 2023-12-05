Москвич установил дома камеры и узнал, что его 13-летняя падчерица работает проституткой

Москвич с помощью камер домашнего видеонаблюдения узнал, что его 13-летняя падчерица после школы работает проституткой. Чтобы отговорить девочку от торговли своим телом, он вызвал полицию на дом.
47-летний житель Выхино-Жулебино установил в квартире систему домашней безопасности тайно. Так как боялся, что в жилище могут забраться грабители. Периодически он заходил в приложение на телефоне и смотрел, что творится в его двушке. На днях вновь решил глянуть, что там да как, но вместо уютной обстановки увидел, как Ксюша (имя изменено) после учёбы занимается непотребством.
Девочка обзванивала неизвестных мужчин, предлагала им купить свои нюдсы и интим-видео, а также ещё ряд услуг. После одного из таких разговоров она собрала вещи и уехала. Отчим семиклассницы тут же сохранил запись с камеры видеонаблюдения, сообщил обо всём жене и поехал домой. Там родители попытались проверить телефон дочки, но она устроила истерику и пригрозила покончить с собой, если те продолжат лезть в её личную жизнь. После такого отчим Ксюши вызвал полицию. Сотрудники приехали на адрес, провели со школьницей разговор и начали проверку.
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А сколько мужиков село после заяв от таких шмар!
Понимаю так проверку телефона. С целью выполнения плана по педофилам.