Москвич установил дома камеры и узнал, что его 13-летняя падчерица работает проституткой

Девочка обзванивала неизвестных мужчин, предлагала им купить свои нюдсы и интим-видео, а также ещё ряд услуг. После одного из таких разговоров она собрала вещи и уехала. Отчим семиклассницы тут же сохранил запись с камеры видеонаблюдения, сообщил обо всём жене и поехал домой. Там родители попытались проверить телефон дочки, но она устроила истерику и пригрозила покончить с собой, если те продолжат лезть в её личную жизнь. После такого отчим Ксюши вызвал полицию. Сотрудники приехали на адрес, провели со школьницей разговор и начали проверку.





