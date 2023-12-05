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Москвич установил дома камеры и узнал, что его 13-летняя падчерица работает проституткой

Москвич установил дома камеры и узнал, что его 13-летняя падчерица работает проституткой

Автор:
05 декабря 2023 13:34
Сообщество : Проза жизни
Метки: Видеонаблюдение   падчерица   происшествия   
1343
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Москвич с помощью камер домашнего видеонаблюдения узнал, что его 13-летняя падчерица после школы работает проституткой. Чтобы отговорить девочку от торговли своим телом, он вызвал полицию на дом.

47-летний житель Выхино-Жулебино установил в квартире систему домашней безопасности тайно. Так как боялся, что в жилище могут забраться грабители. Периодически он заходил в приложение на телефоне и смотрел, что творится в его двушке. На днях вновь решил глянуть, что там да как, но вместо уютной обстановки увидел, как Ксюша (имя изменено) после учёбы занимается непотребством.

Девочка обзванивала неизвестных мужчин, предлагала им купить свои нюдсы и интим-видео, а также ещё ряд услуг. После одного из таких разговоров она собрала вещи и уехала. Отчим семиклассницы тут же сохранил запись с камеры видеонаблюдения, сообщил обо всём жене и поехал домой. Там родители попытались проверить телефон дочки, но она устроила истерику и пригрозила покончить с собой, если те продолжат лезть в её личную жизнь. После такого отчим Ксюши вызвал полицию. Сотрудники приехали на адрес, провели со школьницей разговор и начали проверку.


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Метки: Видеонаблюдение   падчерица   происшествия   
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27  комментариев
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22k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Девочка обзванивала неизвестных мужчин, предлагала им купить свои нюдсы и интим-видео, а также ещё ряд услуг.(ц)
А сколько мужиков село после заяв от таких шмар!
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2k
Росомаха 3 минуты назад
Прям Лолита ,с коммерческим уклоном...
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15k
Дядюшка Ау 5 минут назад
"Сотрудники приехали на адрес, провели со школьницей разговор и начали проверку." (с)
Понимаю так проверку телефона. С целью выполнения плана по педофилам.
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2k
Илья Полчаса назад
Надо ещё всех зечек выпустить которые сидят за не насильственные преступления , они еще больше проституток нарожают.
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7k
ekarataev Полчаса назад
А саму историю кто рассказал? Милиционеры? Мама подставщицы?
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33k
Юрий 38 минут назад
Сейчас ещё и отчим сам прилипнет. Девчушка заяву накатает про скрытую камеру, типа хотел подсматривать за мной.... И ловить никого не надо.
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3k
* You All 53 минуты назад
"она устроила истерику и пригрозила покончить с собой" пороть,пороть и пороть ремнём чтобы месяц сидеть не могла
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5k
Ал Ди Час назад
Я старый солдат, я не знаю слово нюдс.
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5k
Григорий Час назад
откуда девочка брала номера неизвестных мужичин? где пруфы? помойка профашистская - телеграм это не пруф!
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4k
Ostap Bender Час назад
Полиция посадит в итоге папашу за установку скрытой камеры без предупреждения об этом домочадцев. Он явно хотел спалить жену или дочь раз не сказал им о камере, если бы камеру ставил "от грабителей", то сказал бы им
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6k
livaneth 2 часа назад
После полицейского расследования девочке придётся заново набирать клиентскую базу. Вся её текущая сядет оптом.
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3k
Оксид Бетона 2 часа назад
Снегопад, снегопааааад!!!...
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6k
hhwost 2 часа назад
жить и работать надо в разных местах.
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Друг не просит! Ничего не просит!
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13k
ron 2 часа назад
Пока это только слова...
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Николаевич
Почему Фишки? ...Сам не понимаю! ...Вероятно догнали возрастные психоизменения... »---(ツ)---«
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